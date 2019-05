Alicia García: "Sánchez prefiere la Moncloa para reunirse con Casado, Rivera e Iglesias"

Es domingo de vuelta a casa para muchos después del macropuente del primero de Mayo. El tiempo ha acompañado esta vez, así que ha sido una buena oportunidad para sacarse la espinita del temporal de la pasada Semana Santa.

Será un día de mucho ajetreo en las carreteras, aeropuertos, estaciones de tren y autobuses. Y a quienes les toca trabajar este domingo son a varios de los jueces del Tribunal Supremo. En concreto a los de la Sala Tercera, que tendrán que decidir si el fugado Puigdemont puede presentarse a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El Alto Tribunal mantiene activa la orden nacional de búsqueda y captura contra él por el golpe independentista en Cataluña. Varios jueces de Madrid se han inhibido en favor del Supremo ante la prohibición de la Junta Electoral Central, que es la encargada de velar por la limpieza en los procesos electorales, de que los tres fugados: Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Clara Ponsatí puedan concurrir a los comicios europeos.

Como decíamos, la Junta Electoral Central se lo prohibió, pero el prófugo de Waterloo, esto es, el ex presidente de la Generalitat cuenta con la baza de la Fiscalía que ya ha dicho que no ve razones legales para impedirles que se puedan presentar a las elecciones. Será el Supremo quien, finalmente, tenga la última palabra. Eso sí, Puigdemont, erre que erre, avisa de que seguirá haciendo campaña sea cual sea la decisión del Alto Tribunal. Se reúnen los magistrados hoy a las 12 del mediodía, de urgencia, el tiempo apremia porque las elecciones europeas están ahí a la vuelta de la esquina.

Asoma ya en el horizonte una nueva campaña: el próximo viernes arrancará la de las europeas, autonómicas y municipales. Después del batacazo del domingo, en el PP andan estos días tratando de dar imagen de unidad. Todos en la foto. Que nadie se mueva. Precisamente este sábado Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, uno de los barones populares más críticos con la campaña que ha hecho el PP, escenificaron en Galicia el nuevo viraje al centro del partido. Tras perder más de tres millones y medio de votos y 71 escaños; Casado decía que tomaba nota de los errores.

El presidente gallego, que también admite errores, va más allá: reclama un partido sin pensamiento único, centrado, en el que no sobre nadie.

Más serenas bajan las aguas en las filas PSOE. Este lunes Pedro Sánchez empezará la ronda de contactos tras las generales con Pablo Casado. El martes será el turno de Rivera y de Iglesias. Con Vox no se verá, aunque sí que quería el presidente del Gobierno a Abascal en el debate en televisión. Las reuniones serán en Moncloa, pese a que Sánchez está en funciones. En 2016, Rajoy usó una sala del Congreso para reunirse con los otros líderes de cara a buscar posibles acuerdos para su investidura. Bueno, pues Sánchez prefiere la Moncloa.

Y en Venezuela, ¿qué? después de esta semana especialmente convulsa. Bueno, pues el último llamamiento que había hecho el presidente encargado Juan Guaidó para ir a los cuarteles a pedir al Ejército que dé la espalda al régimen de Maduro lo cierto es que no ha tenido mucho éxito...no ha sido como otras veces. Las Fuerzas Armadas son la llave del poder. Guaidó trata de arrebatar a Maduro el apoyo del Ejército. Pero de momento, y hasta donde sabemos, no acaba de lograrlo. Guaidó ha admitido que el plan para derrocar a Maduro, el que se precipitó el pasado martes, no funcionó. esperaba, dice, más apoyos del ejército. Sabedor de la profundidad de las dudas, de las grietas, en los militares, el presidente del régimen chavista ha tratado de sacar músculo y se ha ido otra vez a un centro de adiestramiento para arengar a más de 4.000 cadetes y soldados.

Veremos si la fidelidad que pide Maduro a los militares se mantiene y por cuánto tiempo...