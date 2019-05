Alicia García: "Está por ver si esas grietas abiertas en el chavismo terminan por fracturarlo del todo"

Si eres de los afortunados que disfruta de este Puente de Mayo que lo está disfrutando fuera de casa, te contamos desde ya que el anticiclón seguirá siendo protagonista este sábado: que tienes garantizado el sol y las temperaturas más que agradables en prácticamente toda España, con la salvedad del Cantábrico oriental, ahí habrá que sacar los paraguas.

Donde no se termina la aclarar la situación, de despejar el panorama es en Venezuela. Parece que la imagen se ha quedado congelada desde el pasado martes tras esa llamada al levantamiento contra el régimen de Maduro realizada por el presidente encargado, Juan Guaidó... Stand by... pero con la vista puesta en que los acontecimientos podrían precipitarse en cualquier momento... Hay movimientos, por debajo... Trump y Putin, EEUU y Rusia, miden sus fuerzas, pero aún está por ver si esas grietas abiertas en el chavismo terminan por fracturarlo del todo.

Está por ver si esas grietas abiertas en el chavismo terminan por fracturarlo del todo

Hoy Guaidó ha convocado una nueva marcha a las puertas de los cuarteles militares en toda Venezuela para pedir, de nuevo, al Ejército que de la espalda a Maduro. Ese apoyo de las Fuerzas Armadas es clave para, que de momento, se sostenga el régimen.

Y a todo esto, el papel de España en la crisis de Venezuela sigue cobrando un protagonismo que va creciendo por días, después de que el opositor Leopoldo López, perseguido hasta la saciedad por el chavismo, se refugiara en la residencia del embajador español en Venezuela. Como huésped. España sigue en el ojo del huracán venezolano.

PP y Ciudadanos no han tardado en arremeter contra el ministro de Exteriores Josep Borrell por señalar que España no va a dejar que su embajada sirva para el activismo político. La oposición subraya que no hay que limitar la transición política y democrática en Venezuela, y que no estamos ante activismo político, sino ante un necesario activismo democrático. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos.

Ya en nuestro país, el fugado Puigdemont, el prófugo de Waterloo, ha vuelto a acaparar titulares en las últimas horas. Todo porque la Fiscalía no ve ninguna razón legal para impedirle que se presente a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Pese a estar fugados de la justicia, argumenta el Ministerio Público, tanto Puigdemont como los ex consejeros Comín y Ponsatí, conservan su derecho a ser elegidos, porque ese derecho, sigue diciendo la Fiscalía, solo se pierde por una condena firme que prive del derecho de sufragio.

Con estos argumentos, la Fiscalía apoya el recurso de los tres fugados contra la decisión de la Junta Electoral Central que les dejó fuera de esas elecciones europeas. La Junta, eso sí sin unanimidad, estimó que la lista de Puigdemont y compañía era una burla a la ley. ¿Y a partir de ahora, qué? Pues será una juzgado madrileño, al que recurrieron los huídos, el que tendrá la última palabra. Tendrá que dar la razón a Puigdemont o a la Junta Electoral Central. Al margen de la innegable complejidad legal que presenta el asunto, hay decisiones judiciales que dificilmente se entienden bajo el prisma del sentido común... Que prófugos de la justicia, procesados por rebelión, puedan presentarse a unas elecciones.

Hablando de elecciones, de las últimas, de las generales, el gran damnificado: el PP, trata de recomponer las filas tras el batacazo del domingo. Toca dar imagen de unidad, con las autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. Hoy la foto la veremos en Galicia, en una romería popular en el ayuntamiento coruñes de O Pino, en la que se verán las caras Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, uno de los barones populares que más críticos se ha mostrado con la última campaña del PP... Este sábado: foto de la unidad tras la derrota. Que ya dice el refrán que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota, ninguno....