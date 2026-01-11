Fernando Martín desvela la "tragedia" de su roscón de Reyes tras los excesos de Navidad

El humorista Fernando Martín ha puesto una nota de humor en el programa Fin de Semana de la COPE, conducido por Beatriz Pérez Otín, al confesar los estragos que han dejado las fiestas en su dieta. El colaborador ha iniciado su intervención reconociendo que estas navidades ha "comido más que un remordimiento" y que, si ha bajado las escaleras, ha sido "rodando". Una sensación con la que, asegura, "mucha gente se va a sentir identificada".

Un roscón para la historia

Martín ha explicado que en su casa se han tomado al pie de la letra el dicho "más vale que sobre que no que falte", hasta el punto de que no ha sobrado "nada". Sin embargo, el gran protagonista de su relato ha sido un Roscón de Reyes que todavía tiene en casa. "Hemos comprado uno para cuatro que somos, que lo ves y parece el Wanda Metropolitano", ha bromeado el humorista, quien planea usarlo para "sobrellevar la cuesta de enero".

Si es que me estoy comiendo este trozo por comérmelo"

El colaborador ha repasado con ironía las frases más repetidas en estas fechas, como "para el año que viene hacemos menos cosas" o su preferida: "si es que me estoy comiendo este trozo por comérmelo". Según ha explicado, no se trata de hambre, sino de pura inercia. Por ello, ha lanzado una petición al cielo para el nuevo año: "Solo le pido a Dios que durante este año me reste un poco de gula y me aumente un poco la pereza, para que me dé pereza comer".

¿Con nata o sin nata?

El humorista ha abierto uno de los grandes debates gastronómicos navideños al afirmar que en el mundo de los roscones hay dos tipos de personas: "los que comen roscón con nata y los que se merecen que cuando alguien les esté guiñando un ojo sea un francotirador". Para su sorpresa, la presentadora, Beatriz Pérez Otín, se ha posicionado en el segundo grupo. "Yo sin nata", ha admitido, argumentando que prefiere "mojar el bollito sin nada", una opinión que, según Martín, comparte su propia mujer.

A pesar de la división de opiniones en su hogar, esta vez el roscón es de nata, pero su estado actual es lamentable. El motivo, según ha relatado Martín, es que sus hijas han dejado "dedos de niña en la nata" y "huellas dactilares marcadas" en su búsqueda incansable de la sorpresa escondida en el interior. El resultado es tan caótico que, en sus palabras, "parece un roscón de la Primera Guerra Mundial, lleno de tiros".

Son una mierda de regalos"

La búsqueda del premio ha llevado a Fernando Martín a cuestionar la calidad de las sorpresas. "Vamos a hablar claro, son una mierda de regalos", ha sentenciado, haciendo un llamamiento a los "rosconeros del mundo" para que incluyan algo que de verdad haga ilusión. Entre sus ingeniosas propuestas se encuentran "un euro", "otro roscón" a modo de matriosca o, el premio definitivo, "un vivir sin trabajar". También ha criticado la falta de conexión entre las figuritas, que pueden ir desde un rey mago a "un dragón azul monísimo".

Finalmente, con o sin sorpresa, el humorista ha concluido su intervención asegurando que se marcha a casa a terminar el roscón, porque "no se va a acabar solo", aunque sin intención de compartirlo. Una resolución que contrasta con la de Beatriz Pérez Otín y el resto del equipo, quienes han manifestado su firme promesa de "no volver al azúcar".