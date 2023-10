Audio

Buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en La Mañana del Fin de Semana de COPE. Lo hacemos hasta las ocho y media que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla, y convoca a todas las gentes del campo a AGROPOPULAR.

Sábado 7 de octubre en el que vamos a ver las playas llenas. Y no sólo en el levante y en el sur. Incluso en el Norte. Los 28 que van a alcanzar hoy en San Sebastián invitan a un chapuzón en La Concha. O los 27 de Santander en el Sardinero. Y eso que el Cantábrico no es el Mediterráneo.

Y en este otoño tan veraniego, pues estamos viendo situaciones como la de Pamplona. La empresa encargada de colocar las luces de navidad ya ha empezado los trabajos previos. La Navidad, blanca Navidad, que nos trae momentos de frío y de nieve. Pues nada. Hoy en la capital Navarra se espera una máxima de 31 grados. Y con este tiempo, hay supermercados que ya tienen en sus estanterías los turrones. Así no hay manera de que uno se ubique.

Este episodio de calor y altas temperaturas está intensificando la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias. Ahora mismo, en El Hierro están completamente desbordados.

Estamos hablando de una isla en la que viven 11.000 personas y, en lo que llevamos de semana, han recibido a 3000 personas.

Casi 5000 en los últimos cinco meses. Esto en pueblos como La Restinga, donde apenas viven 500 vecinos, está provocando episodios límite de auténtica emergencia social. La impotencia es absoluta. Y también hay miedo. Lo contaba a COPE Fernando que es un pescador de la isla de El Hierro.

Seguro que has visto las imágenes de esos cayucos con 100, 200, incluso cerca de 300 personas que de forma mayoritaria parten desde SENEGAL.

Sabemos que detrás están las mafias, sabemos que los que embarcan en esas barcazas pagan grandes cantidades de dinero para llegar a Europa, pero además de abordar el problema de forma conjunta en el seno de la Unión, ahora urge solucionar el caos que está generando en Canarias. La isla de El Hierro ha comenzado a compararse con LAMPEDUSA, esa isla italiana a la que llegan también miles de inmigrantes por otra de las rutas y que fue noticia hace justo 10 años tras el naufragio en el que murieron casi 400 personas.

A través de lo que se ha denominado como ruta canaria, ahora mismo objetivo de los traficantes de inmigrantes, han llegado embarcaciones a Lanzarote, a Fuerteventura, a Tenerife también se han rescatado pateras en las inmediaciones de Gran Canaria y en especial a El Hierro.

¿Qué pasa en el conjunto de la Unión? El dilema de siempre. Que cada uno mira por sus intereses. Si escuchamos a los líderes de países como Polonia o Hungría, rechazan cualquier pacto, cualquier reparto de inmigrantes.

El húngaro Viktor Orban, en la cumbre de Granada, ha llegado a decir que el pacto que se alcanzó a principios de semana es una violación. Y junto a su colega polaco han impedido que se incluyera en la declaración final de la cumbre. Eso implica salvaguardar sus propias fronteras, sin asumir que las de España, las de Italia o las de Grecia, no solo son las de estos países concretos. No. Suponen las fronteras de la propia Europa y por tanto de la Unión. Y no se puede abordar esta cuestión estrictamente como algo interno. No es problema de Canarias y por tanto de España. O del sur de Italia. O de Grecia. Es un problema de la Unión y hasta ahora, y ya llevamos muchos años con esta presión migratoria no se ha querido abordar.

Por lo demás, hoy faltan 51 días para que concluya la cuenta atrás de la investidura.

Que Sánchez tiene interés por sacarla adelante antes de la fecha límite del 27 de noviembre es una obviedad. Lleva trabajando en ello mucho prácticamente desde la misma noche del 23 de julio.

Pero hay alguien con incluso más urgencia. Esa es YOLANDA DÍAZ. La líder de SUMAR trata de mantenernos ocupados con sus ocurrencias. Primero con ese plan de lo que ella llama élites para huir de la tierra en cohetes. Luego esas felicitaciones que recibe de los padres cuando va a llevar a su hija al colegio.

Y también con lo de las compañeras de su pequeña, que como son de Madrid no saben dónde está el horizonte. No lo conocen.

Que se despiste el que quiera. El problema es que YOLANDA DÍAZ está en una encrucijada de la que solo puede salir de manera más o menos airosa si sigue con Pedro Sánchez en un Gobierno de coalición. Luego ya se verá cómo atiende cada una de las exigencias de los 15 partidos que conforman SUMAR, en especial las de PODEMOS. Pero el objetivo es seguir tocando pelo, pisando moqueta y lo demás ya se irá lidiando.

Es la que más prisa tiene, sin duda. No lo oculta. Y de ahí sus ocurrencias con los cohetes y el horizonte. Yolanda Díaz sabe que en una repetición de elecciones seguiría cayendo y tendría que mantener una nueva negociación a cara de perro con PODEMOS de consecuencias fatales para los dos.

De ahí que se esté intentando adelantar. Primero, quiso manejar la negociación con JUNTS proponiendo a Jaume Asens, uno de los suyos próximo al independentismo. Ahora, le dice a PUIGDEMONT que lo que quiera. Que la amnistía.

Dicen en SUMAR que la AMINISTÍA no solo va a beneficiar a los que intentaron dar el golpe en 2017. Eso es poca cosa. Que hay que remontarse a 2013. España tiene que ser generosa con los delincuentes. Y asegura que su propuesta, cuyos detalles precisará el martes en Barcelona, está coordinada con la otra pata del Gobierno, con sus socios socialistas.

Lógicamente esto lo niegan en el PSOE. No van a permitir que Yolanda Díaz se cuelgue ninguna medalla. Porque ellos ya tienen su estrategia. Y sus contactos.

Hasta tienen designado el hombre de la dirección socialista que se va a hacer la foto con Puigdemont, como desvelaba El PAÍS. Será Santos Cerdán, otro de los fontaneros, evitando cualquier retrato entre Sánchez y el delincuente fugado.

Lo de aprobar la amnistía para los que hayan delinquido en Cataluña desde 2013, para los que hayan malversado dinero público, o hayan intentado atentar contra la constitución y la propia democracia desde las instituciones, tiene una explicación. Se habla mucho del 1 de octubre de 2017 y de PUIGDEMONT. Y es una de las claves. La situación del ex presidente. Quiere ser candidato en las elecciones autonómicas de 2025, no quiere entrar en la cárcel, ni si quiera ser juzgado, aunque después sea indultado.

Y sobre todo, no quiere exponer su patrimonio, que no es pequeño.

Pero a lo que íbamos, porque remontarse a 2013. No hay que olvidarse que en noviembre de 2014, el 9 de noviembre, entonces con Artur Mas de presidente se realizó una consulta independentista ilegal. Artur Mas y otros líderes separatistas fueron condenados. En su día hablábamos de ellos casi a diario. Francesc Homs. Irene Rigau. Joana Ortega. Y han tenido que responder con su dinero o su patrimonio a lo delitos que cometieron. A todos estos les quieren perdonar también, con lo que habría que devolverles el dinero que pagaron y al que fueron condenados, después de quedar probados sus delitos.

Como Yolanda Díaz se ha adelantado después de que su papel quedara reducido en las negociaciones, Sánchez, sí, le estamos escuchando como una especie de aparición ya habla de amnistía. Esa palabra que llevaba dos meses evitando.

Y esto lo dijo delante de los líderes europeos. La normalización de la amnistía ya es un hecho. Nadie tiene duda. Y veremos si el Constitucional se pronuncia antes. Es lo que debería hacer para no vivir un mayor esperpento. Con el Alto Tribunal tenemos las mismas dudas que con el Gobierno. La amnistía va adelante.