Herraiz: "La urgencia sanitaria provocó la aparición de jetas comisionistas y hay que investigarlos a todos"

Buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Es 9 de abril, es víspera de Domingo de Ramos que nos va a dejar temperaturas suaves, especialmente en el sur. En puntos de Andalucía y de la Región de Murcia van a superar de máxima los 22-23 grados.

Puede que por la mañana se escape alguna gota en puntos de la Meseta, aunque esas lluvias van a remitir por la tarde. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué tiempo vamos a tener en Semana Santa?

Después de un comienzo de semana inestable, con probabilidad de lluvias generalizadas, en la segunda mitad de la Semana Santa se hará fuerte un anticiclón.

Ambiente primaveral, templado y sin lluvias a partir del miércoles Santo. Los que salgan en procesión lunes o martes tendrán que estar pendientes de la previsión, por ver si afina un poco más esa anunciada inestabilidad y la probabilidad de lluvias.





Guerra en Ucrania y la masacre de Kramatorsk





La invasión de Rusia en Ucrania nos lleva hoy a la ciudad de Kramatorsk, al este del país. En todas las guerras siempre hay una masacre que supera a la anterior. Y mientras seguíamos viendo cadáveres tendidos por el suelo en Bucha, al norte de Kiev, dos misiles rusos impactaban sobre la estación de tren de Kramatorsk.





La última cifra oficial del Gobierno ucraniano apunta a más de 50 muertos, entre ellos 5 niños. Esta estación de tren está situada en la región del Donbás y en las últimas horas las autoridades habían pedido a los civiles que evacuaran la zona controlada por Putin. Se preparaban para lo peor. Eso provocó que, en ese enclave ferroviario, una multitud de ucranianos se agolpara para tomar un tren y huir del terror. La mayoría mujeres, niños, y ancianos.





El tren se ha convertido en la gran vía de evacuación. En un modo más de huir y, por tanto, de sobrevivir. Los rusos sabían dónde podían hacer más daño, conocían dónde había cientos de personas apiñadas y en el colmo de la crueldad los misiles, según fuentes ucranianas, tenían cargas de racimo múltiples, que es una munición prohibida. El caos inundaba esta estación.

Además, uno de los misiles del ataque a la estación de tren de Kramatorsk llevaba escrita la palabra “por los niños”.

Esto se ha podido ver en las imágenes de fotógrafos en el lugar del bombardeo y en la televisión Ucrania 24. Quién lo escribió y cuál era la intención no se sabe, aunque lo podemos deducir.

El ataque coincidía con la visita a Kiev tanto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen como de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea. Los dos se reunían con el presidente ucraniano.













¿Qué dice Rusia? Lo niega todo, como han hecho en Bucha y en otras tantas masacres, sostienen que todo es un montaje. En el caso de esta estación de tren aseguran que el ataque es obra de milicianos ucranianos. Para tratar de darle la vuelta, el comité de investigación de Rusia ha abierto un caso penal contra el Ejército ucraniano. Le acusan de haber atacado deliberadamente a la población civil en Kramatorsk.

Nada ni nadie para a Vladimir Putin. Las sanciones económicas han puesto en una situación difícil a los rusos; no a Putin ni a su entorno, que sigue sorteando todas esas medidas con las que intentan acorralarle sin éxito. La soga, de momento, aprieta pero no ahoga. La visita de la presidenta de la Comisión Úrsula Von der Layen al lugar del horror, a Bucha, es un gesto muy importante, sí, pero un gesto.

De momento, sin muchas alternativas, seguimos comprando gas y petróleo a Rusia.





El fraude de las mascarillas

Aquí en España, hay novedades en el asunto del fraude de las mascarillas, del pelotazo que pegaron dos empresarios que se llevaron, presuntamente 6 millones del Ayuntamiento de Madrid en comisiones irregulares. Esos empresarios son Luis Medina y Alberto Luceño.

En marzo de 2020, en lo peor de la pandemia, vendieron material sanitario al Consistorio de la capital por valor de casi 16 millones de euros. A cambio se quedaron con una comisión de 6 millones. El juez que instruye el caso les ha embargado los bienes de lujo que compraron con ese dinero. Coches de lujo de marcas tan prohibitivas como Ferraris o Aston Martin, relojes Rolex, un yate o una vivienda de lujo.

ElAyuntamiento y los partidos de la oposición se han personado en la causa como acusaciones particulares. Para salvar la coalición, Ciudadanos había pedido al alcalde una auditoría externa que ha aceptado el alcalde Martínez Almeida. Revisarán todos los contratos que se hicieron de urgencia.





Todas las administraciones se vieron obligadas a formalizar contratos de urgencia. En esos momentos, morían cerca de 1000 personas al día y no había mascarillas ni EPIs para los sanitarios. Y jetas se aprovecharon de administraciones de todos los colores políticos. Algunos desde dentro.

Según hemos conocido, tres altos cargos de Sanidad y de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, han declarado por los contratos que firmaron en plena pandemia. Aquí las cantidades son muy superiores a las que se investigan en el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de 310 millones de euros.

Uno de los contratos que se investiga es por la compra de mascarillas a una firma desconocida de Hong Kong por valor de 200 millones de euros. Denunció Vox y ahora un juzgado de instrucción investiga a estos altos cargos por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.





Primera Semana Santa tras dos años de restricciones





Sin perder de vista el fraude de las mascarillas, sin olvidar lo que está pasando en Ucrania, por muy paradójico que pueda parecer, estamos a las puertas de la Semana Santa. Miles de españoles han comenzado ya sus vacaciones. Hay ganas porque es la primera Semana Santa sin restricciones después dos años. También vuelven las procesiones después de dos años en los que las hermandades y cofradías no han podido sacar sus pasos, sus tronos y sus imágenes a las calles.

Semana Santa que llega con los precios disparados. Si has reservado hotel lo habrás podido comprobar. Y si vas a repostar también. El ticket te da una alegría con la bonificación de los 20 céntimos a los que en muchas gasolineras añaden 10 céntimos más. Pero esto no es más que un simple maquillaje que no consigue tapar la auténtica realidad.

Aun con la bonificación, el precio de la gasolina y del diésel es el más alto de la historia en una Semana Santa. Esta regalía del gobierno ha permitido que el precio medio del litro de gasolina haya bajado un 11% respecto a la semana pasada. Se sitúa en 1 euro con 61 céntimos. El diésel está por encima de ese precio. Esto supone que llenar el depósito te cueste 11 euros menos.









Con todo esto, el precio medio del diésel está todavía un 38% más caro que hace un año y la gasolina un 22%.

Y todavía hay alguno que dirá: “ya, pero es que el año pasado estábamos con restricciones y había menos demanda”. Pues esa diferencia es muy similar con los precios que había en 2019, la última Semana Santa sin restricciones.

Ha pasado una semana de la entrada en vigor de esa reducción de 20 céntimos y los gasolineros siguen pagando las consecuencias de la improvisación.





Misión Axiom-1

Y hablando de Semana Santa, de vacaciones, de viajes… para viaje el que se están pegando ya los cuatro tripulantes de la misión Axiom-1. Salían poco después de las 5 de la tarde hora española del centro espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. ¿El destino? La Estación Espacial Internacional.





Al frente está el astronauta de origen español Miguel López-Alegría y la han bautizado como la primera misión espacial compuesta al 100% por astronautas privados. Esto es para que no sean vistos como turistas ricachones que lo que se están dando es un capricho.





La realidad es que lo coordina el multimillonario Elon Musk. Además de López Alegría participan el piloto estadounidense Larry Connor y los especialistas Mark Pathy, de Canadá y Eytan Stibbe, de Israel. Viajan en una nave Crew Dragon impulsada por un cohete Falcon 9 que son propiedad de Elon Musk. Los tres son millonarios y han pagado en torno a los 50 millones de euros por participar en esta aventura.





Esto es lo que tiene la Semana Santa. Algunos se van a Sevilla, a Málaga, a Zamora, a Valladolid, a la playa, al pueblo dónde sea… Y estos cuatro a la Estación Espacial Internacional a hacer experimentos científicos. Que puede parecer que está muy lejos pero tampoco tanto. Su órbita está a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre. Tiene que haber gente para todo y con buena cartera, ni te cuento.





La procesión más larga de España

En 2019 salía la Hermandad de la Entrega, con sede en la parroquia de Guadalcacín, una pedanía de Jerez. Atentos porque esta procesión irá de nuevo este año hasta al centro de la ciudad y van a recorrer una distancia de casi 14 kilómetros, en 14 horas de procesión que saldrá a las doce y media del mediodía hasta las 3 de la madrugada del Domingo de Ramos.

Supone una gesta que la convierte en la procesión más larga de España.