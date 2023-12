Herraiz, sobre Ortega Smith: "Hay actitudes y comportamientos que son más propios de un macarra de discoteca"

Audio

Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en LA MAÑANA del FIN de SEMANA de COPE. Es 23 de diciembre, víspera de NOCHEBUENA, que viene con tiempo estable y con máximas que van a rozar hoy los 20 grados en Murcia, en Sevilla, en Málaga y en prácticamente todo el levante.

Vamos con las IMÁGENES principales de este sábado. En menos de una hora abren los principales mercados españoles. Vamos a intentar estar en un par de ellos. Desde hace ya un buen rato, pescaderos, carniceros, fruteros, están trabajando preparando pedidos porque hoy va a ser una jornada intensa de mucho trabajo.

Es Judith, que tiene una pescadería en Valladolid, y cuenta a COPE los productos que más le piden durante estos días. ¿Qué es lo que te vas a encontrar tú cuando vayas a partir de las 9? Que los precios siguen por las nubes. Es verdad que el IPC, en noviembre, se situó en el 3,2%, cuatro décimas menos que el mes anterior debido fundamentalmente al abaratamiento de los carburantes, pero no se nota en la cesta de la compra. Si miramos la media y nos situamos en un 23 de diciembre de 2022, de media, el precio de los alimentos en el último año ha crecido un 9%. Se amortigua, sí, pero no baja.

Otra de las fotos del día la encontramos en las carreteras, en los aeropuertos y en las estaciones de tren. En avión y en tren, hay previstos 6 millones de viajes. En el caso de las carreteras, la DGT hace una estimación hasta el día después de Reyes. Son algo más de dos semanas en las que prevé hasta 20 millones de desplazamientos.

Ayer ya se registraron retenciones a las salidas de las grandes ciudades. Este es un inconveniente que se reduce a esos momentos en los que todos tratamos de salir al mismo tiempo. En cambio, los que elijan viajar en coche tienen un pequeño alivio que está en el precio del gasoil y la gasolina.

De forma muy amortiguada, tacita a tacita, lleva bajando desde principios de octubre. Hasta entonces había encadenado doce o trece semanas de subidas y ahora llevamos el mismo período, pero de bajadas. Aún así, los carburantes están más caros que hace un año porque por entonces, aún se aplicaba la bonificación de 20 céntimos. Si vas a repostar, te vas a encontrar el diésel por debajo del euro con 50 céntimos y la gasolina, de media, en 1,54.

¿Quién sigue ganado? El de siepre, el Gobierno. Lo ha contado a COPE, Nacho Rabadán, que es el director general de la patronal de las estaciones de servicio.

Baja el precio de la gasolina y el diésel porque baja la materia prima, es decir el petróleo. Los carburantes es verdad que lo hacen a un ritmo menor que el crudo. Y en ese descenso entran en juego numerosos factores. Uno de ellos es que los dos grandes gigantes mundiales, EEUU y China, andan con sus economías contenidas y eso implica un menor consumo. Baja la demanda se contiene o baja el precio.

Más fotos del día. La de los premiados en el sorteo del GORDO.

A estas alturas, si te ha tocado uno de los premios principales, es raro, muy raro que no te hayas enterado. Por eso, como la inmensa mayoría no ESTAMOS en esa categoría de máximos agraciados, hoy lo que queda es revisar los décimos por si hay algún reintegro, alguna pedrea, o similar. En COPE.ES tienes un comprobante muy rápido en el que introduces el número y te dice si tiene algún premio o no. Esa será una de las tareas que muchos van a realizar hoy si no lo hicieron ayer. La otra es recurrir al topicazo de la salud, que es más que un premio de consolación para los que no les ha tocado el gordo.

Y luego recordar a los premiados, entre la envidia sana y también la alegría. Porque es una de las imágenes que inunda la navidad. Ese 88008, que ha sido el más tardío de la historia de este sorteo. No salió hasta la una y cuarto de la tarde, más de cuatro horas después de que salieran las primeras bolas. ¿A dónde se ha ido? Al barrio del Pilar en Madrid, a otra administración de la Avenida Monforte de Lemos también en la capital, y a Jaén y a Écija, en Sevilla. Esto lo fuerte de ese 88008. Luego también se han vendido décimos en Barcelona, en Cáceres, en Toledo, en Valencia, en Granada…

Y al ser un número raro, hay series que no se han vendido. Esto le pasó a Antonio, lotero que tiene su administración en la Avenida Cristóbal Colón de HUELVA.

Aquí el que gana es HACIENDA. Ese dinero va para la Agencia Tributaria, como el de aquellos décimos premiados que no se cobran.

Y aunque no tenga nada que ver con la NAVIDAD, o sí, quién sabe, por aquello de los reencuentros, otra de las IMÁGENES del DÍA nos lleva al Congreso de los Diputados, que es donde este viernes se han reunido Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo.

Que hubiera más entendimiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición sería lo deseable. Pero Sánchez lleva demasiados cambios de opinión en su mochila para que su credibilidad -si es que le queda algo- permanezca intacta.

Por eso la reunión no tiene ningún fruto concreto. Todo sigue igual. Sánchez no piensa dar marcha atrás con lo de la AMINISTÍA, para perdonar a delincuentes que intentaron dar un golpe separatista, incluidos los que están acusados de delitos de terrorismo. Sánchez va a seguir con la condonación de la deuda a Cataluña generando un agravio con el resto de comunidades. Sánchez no piensa parar la moción de censura en Pamplona que gracias al apoyo del PSOE va a llevar a la alcaldía a BILDU. Y así con todos y cada uno de los compromisos que ha ido adquiriendo para seguir en el poder.

El resto, son detalles menores, por mucho que se venda como un logro. A nadie se le escapa que el consejo general del poder judicial necesita una urgente renovación. Lleva más de cinco años con el mandato caducado. Y el PSOE aspira a su control, como ha hecho con el Constitucional y como hacen -esto no es exclusivo del PSOE, aunque sean más descarados- con la Fiscalía General del Estado.

Y en cuanto a la renovación del CGPJ han llegado a un acuerdo. Feijoo no se fía de Sánchez y ha pedido un mediador. Que nadie se asuste que no es el salvadoreño supuestamente experto en conflictos armados que le sirve de verificador con el fugado Puigdemont. Aquí miran a Bruselas y a la comisión europea.

Y poco más. No encuentren más acuerdos porque no los hay. Es decir. Más de lo mismo, por mucho que se revuelva el PP y los ciudadanos en la calle. Sigue adelante lo de Bildu en Pamplona, sigue lo de la Aminstía, que no podía ser porque era ilegal y ahora es lo más constitucional del mundo, y lo siguiente será el referéndum, que a día de hoy no es posible pero si siguen con los cambios de opinión, le darán la vuelta de alguna manera para que lo sea.

Y luego está el altercado en el Ayuntamiento de Madrid que merece todo el reproche y toda la condena. El protagonista es el portavoz de VOX, Javier Ortega Smith, que además es diputado en el Congreso y vicepresidente del partido de Santiago Abascal.

Voy a ponerte en situación. Pleno de presupuestos de la capital, que es uno de los más importantes del año y que suele ser bronco, aunque el que gobierna tenga mayoría absoluta, como es el caso de Martínez Almeida. Después de su intervención, Ortega Smith abandona el atril de la tribuna y se dirige a su escaño. Acababa de hablar de ETA y de la moción de censura en Pamplona que va a llevar a BILDU a la alcaldía de la capital navarra con el apoyo del PSOE.

En ese camino de vuelta a su sitio, Ortega Smith asegura que el portavoz adjunto de Más Madrid, el partido de Errejón, le lanza un: “qué asco” o qué intervención más asquerosa. En ese momento, el vicepresidente de Vox lo escucha y se vuelve hacia él exaltado, con una actitud claramente intimidatoria. ¿Qué hace el de VOX? Con la carpeta que lleva en la mano, golpea una lata de refresco que el de Más Madrid, que se llama Eduardo Fernández Rubiño, tenía sobre su mesa.

Ortega Smith asegura que es una botella de agua, que estaba vacía, que, en todo caso, sale disparada hacia donde estaba Rubiño.

Y hasta aquí los hechos, que han llevado al alcalde de Madrid, a Martínez Almedia a pedir la dimisión del portavoz de VOX.

El alcalde de Madrid ha recordado lo que ocurrió hace justo tres meses en el mismo salón de plenos del Ayuntamiento. Un concejal del PSOE, Daniel Viondi, se encaró físicamente con Martínez Aleimda y le propinó al alcalde varias palmaditas en la cara. Aquella agresión provocó la dimisión fulminante del edil socialista.

En este caso puede haber debate sobre si es agresión o no. Lo que no cabe ningún debate es que estamos ante algo intolerable, ante lo que no cabe ni justificación, ni ningún tipo de legitimación. Obligado por la evidencia de los hechos, a regañadientes, el portavoz de VOX ha pedido perdón.

Es que da igual que no le toque físicamente al concejal de Mas Madrid. Solo faltaba. Hay ciertas actitudes y determinados comportamientos –y se aprecia a la perfección en el vídeo- que son más propios de un macarra de discoteca a las seis de la mañana. Da igual lo que le dijeran los de MAS MADRID. A una idea o un incluso a un insulto -si fuera el caso- se contesta con la palabra y con argumentos. No se puede intimidar a nadie ni en un pleno ni en ningún otro sitio. Al concejal socialista que le tocó la cara al alcalde Almeida le obligaron a dimitir, y el portavoz de Vox Ortega Smith debería llevar el mismo camino.