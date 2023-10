Herraiz, sobre el 1 de octubre: "Reforzados por Sánchez están dispuestos a ir donde la ley no les dejó"

Audio

Buenos días. Estrenamos aquí LA MAÑANA del fin de semana de COPE. Hemos arrancado una nueva hoja del calendario, estamos ya en octubre, ¿y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo?

Por delante, otra jornada de verano y no tanto de veranillo. Se repiten las máximas de ayer -esos 37 de Sevilla, Badajoz y Córdoba-, los 36 de Orense y Granada y los 35 de Zaragoza. Para que lo tengas en cuenta: este episodio de buen tiempo, con mucho calor y playas con mucha, mucha gente -casi como en julio o agosto-, se va a prolongar al menos hasta el martes.

Apenas han pasado unas horas desde la investidura fallida de FEIJOO y en el PSOE comienzan a quitarse la máscara con lo de la AMINISTÍA. Es verdad que ya hace días que, fundamentalmente Esquerra, se encargó de desnudar a Pedro Sánchez. Es lo que tiene andar jugando y pactando con quien no respeta absolutamente nada, ni siquiera lo que se acuerda en secreto. Y fue el propio Junqueras, quien, a las puertas del Congreso, pregonó que lo de lo del perdón total para los que lideraron el golpe y para el resto de condenados, estaba hecho.

¿Y qué razones tenemos para creer a Junqueras? Pues porque se suele adelantar. Lo más reciente, lo de las lenguas cooficiales en el Congreso. Que era otra de sus exigencias. Dijo que había acuerdo y se ha cumplido.

Y, además, el líder de Esquerra adelantó que lo del catalán, el gallego y el euskera entraba en el mismo paquete de la AMINISTÍA como parte del pacto para llevar a la socialista Francina Armengol a la presidencia de la cámara y a la izquierda a controlar la mesa. Por eso hay que creerle. Y porque todo el Gobierno socialista en bloque ha dado un giro.

¿Qué ha pasado desde que Junqueras dijo eso ante las puertas del Congreso hasta ahora? Que el PSOE ha evitado pronunciar la palabra maldita. En este programa, se la hemos escuchado aquí, sí, a Sánchez y prácticamente a todos sus ministros, pero con sonidos de antes de las elecciones del 23 de julio. Y diciendo completamente lo contrario a lo que van a hacer.

Claro que sí, ministro Marlaska. Todo eso fue hasta las elecciones del 23. Desde entonces, viendo la dependencia de los 7 diputados de Junts, la consigna ha sido clara: la palabra AMINISTÍA se convierte en tabú, es un término prohibido dentro del vocabulario socialista.

Eso ha cambiado desde que el viernes FEIJOO no pudo sacar adelante la investidura. Y la primera vez que un socialista ha planteado la opción de la AMINISTÍA, con nombre y apellidos, ha sido aquí, en COPE. En el FIN DE SEMANA con Cristina, ÓSCAR PUENTE, el diputado del PSOE el encargado de dar la réplica a Feijoo lo ha dejado más que claro. CLARÍSIMO.

La amnistía se está valorando y se está estudiando. Se agradece que ya lo reconozcan, aunque lo hagan de momento solo a medias y con una clara intención. Lo venimos diciendo. Blanquearla como algo natural.

Porque lo tienen ya pactado y por eso trasladan la atención al terreno del referéndum de autodeterminación. En ese juego, perverso, pero juego, están ahora. Y como la política moderna se fija mucho en el control del relato, todos quieren salir victoriosos. Si hay acuerdo, si Sánchez es investido presidente con el apoyo de JUNTS y ESQUERRA todos podrán presentarse victoriosos ante los suyos.

Los separatistas con la amnistía en el zurrón y el compromiso de que un futuro podrán sacar adelante el referéndum, con la fórmula y el nombre que se inventen. Y en el PSOE dirán que no les han dado el referéndum y que lo de la AMNISTÍA no es para tanto. En este contexto, FEIJOO ha pedido en el Foro La Toja, en Pontevedra, que nadie se despiste.

Esta es la situación ahora mismo, la víspera de que el Rey comience una nueva ronda de consultas. Va a terminar el martes. Primero con Pedro Sánchez a las 10 y después con la reunión que mantendrá a las 11 con Núñez Feijóo.

Y de ahí, salvo un giro de guion inesperado, Felipe VI propondrá a Sánchez cómo candidato. ¿Y eso supone que el rey avala la ley de amnistía que se da por hecho que Sánchez ha pactado con PUIGDEMONT y JUNQUERAS? Ni sí, ni no. El monarca no puede negarse a firmar un decreto o una ley, básicamente porque nuestro sistema es una monarquía parlamentaria. Aquí hay poco debate más.

Lo que sí que hay que insistir en que estamos ante una norma inconstitucional. Y el Estado tienen o debería tener las herramientas necesarias para detectarlo y por tanto echar para atrás cualquier ley que no tenga encaje en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad magistrado Marlaska? En esto es verdad que ahora SÁNCHEZ y los suyos han hecho cambiar de opinión a algunos juristas, próximos a la órbita socialista. El propio giro del presidente y sus ministros les ha arrastrado. Y todo ello despreciando argumentos que antes defendían.

El primero es que se exonera de cualquier carga penal sólo a determinados ciudadanos y no a todos, en un evidente ejercicio de desigualdad. El Código Penal dice lo que dice y por eso condenó a Junqueras y compañía. Y podría darse la circunstancia de condenar a otros líderes en otras comunidades, si se diera el caso, mientras que los catalanes quedan limpios de polvo y paja.

Y luego una ley de amnistía borra entero lo juzgado. ¿Se imaginan la cara de tontos que se le quedarían, no sé, a Manuel Marchena, que fue el presidente del tribunal que los juzgó, o al mismo instructor de la causa, al magistrado PABLO LLARENA? ¿Con qué incentivo se ponen a trabajar sobre causas similares? ¿Para qué? Para que luego les indulten y directamente les amnistíen.

Y eso lleva a abogados como José María Fuster Fabra a tener muy claro por qué esta ley de AMINISTÍA que se da por hecho es ILEGAL.

La pregunta es si todos los socialistas están de acuerdo. Y la respuesta se la pueden imaginar. Si no lo están, callan porque les va el sueldo en ello. Saben que tenemos Sánchez para rato y que el que se mueva no sale en la foto. Le liquidan al instante.

Por eso, los diputados socialistas que no comulgan con la amnistía o con el referéndum van a seguir votando a Sánchez. Que nadie se espere ni una sola deserción. Ni una sola. Ayer volvimos a escuchar al presidente Castellano manchego. Y las palabras de Page se quedan en eso, en sólo palabras.

Dos cosas. Los 8 diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha van a votar a favor de Sánchez, con toda la mochila que lleva. Cuando cada uno vuelva a su provincia, deberán contarles a los suyos que en esos pactos se prima la desigualdad. Una evidente desigualdad.

Y dos. Apela Page al Constitucional. No hace falta recordarle en manos de quién está. Con un Cándido Conde Pumpido dispuesto -ese es su encargo- a hacer el trabajo sucio a todo el sanchismo, y una mayoría de magistrados afines que van a ir también en esa misma dirección.

Por cierto. Hoy es uno de octubre. Sí. Y dirás. A mí qué. Mañana será 2 y el miércoles 3. Pero los independentistas, que andan estos días envalentonados, reforzados por Sánchez, pues quieren rememorar lo que hicieron en 2017. Y lo hacen como amenaza porque ahora están dispuestos a ir donde la ley no les dejó entonces.

Hoy es un día en el que seguro que te repiten que Sánchez ha conseguido normalizar la situación en Cataluña. Que ahora está mucho mejor que hace seis años. Eso para el que quiera comprarle la mercancía. La realidad es que se ha, si me apuran, tranquilizado el ambiente no sólo por las concesiones como los indultos. No. Está mejor que aquellos días, sencillamente, porque se aplicó el Estado de Derecho, algo que ahora quieren volver a quebrar.