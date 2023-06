Herraiz, sobre la condena a Irene Montero: "Se castiga una forma de hacer política en la que todo vale"

Audio

"Ahora te amplío lo de Podemos y Sumar, o lo de Sumar y Podemos que, de momento, han garantizado la posibilidad de concurrir juntos el 23 de julio. Pero antes, lo que es una noticia milagro y que hemos conocido esta madrugada en Colombia.

Son los cuatro niños de 13, 8, 4 años y un bebé de 11 meses que el 1 de mayo, al sur de Bogotá, viajaban en una avioneta junto a la madre, otro hombre y el piloto. Ese día el aparato se estrelló, y dos semanas después localizaron la avioneta siniestrada con los tres adultos muertos en el interior. De los pequeños no había ni rastro. Luego, informaron de que en los alrededores localizaron enseres y ropa, lo que abría esperanzas a encontrarlos con vida.

Durante todo este tiempo, las autoridades del país han ido ofreciendo los detalles de un operativo formado por más de 100 militares que han contado con la ayuda de los indígenas de varias tribus que conocen al dedillo la selva. Y todo hasta que esta madrugada ha saltado la noticia. El presidente de Colombia ha salido para confirmar que han localizado con vida a los cuatro niños.

Lo primero que ha hecho Gustavo Petro es publicar en las redes sociales una foto de los soldados de las fuerzas especiales del Ejército colombiano atendiendo a los niños. Uno de los soldados tiene en brazos al bebé en una imagen que impacta. Se ve a los pequeños rodeados de los militares y de indígenas en mitad de la selva con la cara desencajada y estupefactos. En un punto remoto entre las zonas de Caquetá y Guaviare, ya decimos al sur de la capital Bogotá.

Las autoridades aseguran que se encuentran bien, aunque presentan signos de desnutrición y con el cuerpo lleno de picaduras de mosquito.

Esta es la feliz noticia, ahora hay que esperar a conocer los detalles porque a esta hora se acumulan las preguntas. Entre los 4 niños hay un bebé de 11 meses. ¿Cómo es posible que logren sobrevivir en medio de la selva durante 40 días?

Estamos hablando de uno de los puntos más inhóspitos y frondosos de Colombia, plena selva amazónica donde hay serpientes y todo tipo de animales capaces de atacar a cualquier ser vivo para sobrevivir. En el que hay también numerosas plantas venenosas. Es un punto en el que llueve la mayor parte del día y en el que apenas se ve claridad. Es una zona sumida en la oscuridad por la densa vegetación y en la que es muy complicado ver más allá de 20 metros.

Y allí han estado los 4 niños todo este tiempo sin ayuda de nadie. En principio, sin contacto con otros humanos. Ahora hay que esperar a escuchar lo que cuentan.

Una de las explicaciones, para justificar la supervivencia, es que forman parte de la comunidad indígena. Al menos los mayores están acostumbrados a adentrarse en la selva y conocen bien la vegetación. La que se puede comer y la que es venenosa. El mayor tiene 13 años.

Pero, ¿cómo han conseguido mantener con vida al bebé de 11 meses? Muchas incógnitas que se irán resolviendo con el testimonio de estos 4 niños que han permanecido en medio de la selva durante 40 días tras un accidente de avioneta.

Lo de Podemos con Sumar

Y luego lo de Podemos con Sumar. O mejor, lo de Sumar con Podemos. Aunque sé que no te ha quitado el sueño si llegaban a un acuerdo o no, lo primero que te tengo que decir es que casi bajo la bocina han registrado la coalición que aglutina a una quincena de partidos de la izquierda más populista y radical.

Y sí, está Podemos. ¿Ha sido una integración sin complicaciones? Para nada, todo lo contrario. De hecho, en el partido de Pablo Iglesias, que es el que realmente ha pilotado todas las negociaciones en la sombra, no dan por cerrado el acuerdo. El plazo finalizaba esta medianoche y si no se integraban en Sumar ya no había marcha atrás.

Hay una clave en todo esto que Yolanda Díaz da por resuelto, pero que en Podemos creen que todavía pueden negociar. Y es el veto a la ministra de Igualdad. Tienen de plazo hasta el 19 de junio para presentar las candidaturas con los nombres que van a incluir en las listas. Aquí encontramos versiones muy distintas sobre las opciones que tiene Irene Montero de formar parte de la candidatura con posibilidad de resultar elegida.

Sumar asegura que ya es inamovible y en Podemos venden que hay margen para la negociación. Su secretaria general, Ione Belarra, habla de error político.

La batalla interna va a seguir durante toda la próxima semana. En Sumar dan por amortizada a Irene Montero y es la forma de devolver a Pablo Iglesias y, a la propia ministra, todas las ejecuciones que han ido perpetrando desde aquella asamblea de Podemos celebrada en la plaza de Vistalegre, en la que liquidaron a Íñigo Errejón.

Y luego, hay un hecho que no hay que pasar por alto. Irene Montero es la cara visible de una de las leyes que más daño ha hecho a la marca de Podemos y a la imagen general del Gobierno.

La semana, para no recordar, de Irene Montero

Después del varapalo del Supremo, avalando las rebajas de pena dictadas por las audiencias provinciales y los tribunales superiores, ha llegado la última actualización del Consejo General del Poder Judicial. Hay 1.127 violadores y pederastas beneficiados y 115 en libertad antes de tiempo.

Esto es una nueva bofetada para la ministra que ha gestionado este escándalo sin hacer ni un leve gesto de autocrítica. Y ahí ha seguido Irene Montero, y ahí ha seguido Pedro Sánchez que no ha movido ficha para que alguien asumiera la responsabilidad política de este escándalo.

En todo caso, ha sido una semana completamente aciaga para Irene Montero. Al veto de Sumar para que la ministra de Igualdad no vaya en las listas, se une la condena que ha recibido la ministra del Tribunal Supremo.

Lo de menos es la cantidad, los 18.000 euros que va a tener que pagar al demandante. Es una sentencia que castiga una forma de hacer política en la que todo vale y que hemos visto a lo largo de toda la legislatura. En Podemos, les da igual señalar a periodistas, a empresarios o a ciudadanos anónimos. Les da igual insultar o acusar sin pruebas. Hasta que alguien se revuelve y planta cara.

Y es lo que hizo Rafael Marcos. Rafael Marcos es la expareja de la que fuera presidenta de la asociación Infancia Libre, un colectivo que lucha, supuestamente, por la protección de los derechos de los niños. Luego se ha visto que es una tapadera a la que han acudido mujeres para cometer delitos, para secuestrar a sus propios hijos y a la que un informe policial calificó como “organización criminal”, aunque luego la Fiscalía archivó la causa.

De esta asociación fue presidenta María Sevilla, ex de Rafael Marcos. Fue condenada a 2 años y 4 meses de cárcel por secuestrar a su hijo. La custodia la tenía el padre, pero ella se saltó la resolución y escondió al menor. Mantuvo al niño, encerrado en una habitación, sin ir al colegio y sin salir a la calle. Un secuestro que duró 11 meses.

Cuando la localizaron, fue detenida y un juzgado la condenó. Apenas estuvo un par de meses en la cárcel porque el Gobierno de PSOE y Podemos la indultó. Nada más conocerse, la ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló al padre del menor, al ex de María Sevilla y le metió en el saco de los maltratadores.

Rafael Marcos se querelló contra Montero y es lo que ha resuelto ahora el Supremo. La sala de lo civil entiende que Irene Montero vulneró el derecho al honor del demandante y por eso la obliga a indemnizarle con 18.000 euros por daño moral. Reclamaban 85.000.

El Comité Federal del PSOE, ¿un paseo para Sánchez?

Y hoy vamos a estar muy pendientes del Comité Federal del PSOE. Se había planteado de mero trámite, casi un paseo para el secretario general, hasta que Sánchez ha decidido imponer a sus candidatos en distintos territorios saltándose lo que habían decidido los dirigentes provinciales o regionales.

Ha metido la mano donde le ha parecido. Y alguno le ha tenido que frenar, como Emiliano García-Page en Castilla-La Macha, rechazando a Milagros Tolón, todavía alcaldesa de Toledo, como número 1 por esta circunscripción. También se han revuelto contra las imposiciones de Sánchez en Aragón, en la comunidad valenciana o en puntos de Castilla y León, como en Ávila.

Momento de elaborar las candidaturas en una especie de sálvese quien pueda. Las listas, que va ratificar hoy el Comité Federal, blinda a los más próximos a Sánchez ante la más que posible derrota electoral.

Y el secretario general también prepara la que va a ser la era postsanchista en Moncloa, que no va a ser fácil. Después de perder poder en comunidades autónomas y ayuntamientos clave, y si se consuma la derrota socialista el 23 de julio, se abre una larga travesía de 4 años en la oposición. La mano de hierro de Sánchez hasta el final. A ver cuántos heridos deja el comité federal del PSOE de hoy"