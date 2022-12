Herraiz: ¿De qué va a hablar hoy el Rey?

Audio

Muy buenos días. La Mañana Fin de semana de COPE no descansa tampoco en Nochebuena. Hemos empezado a las seis, en este 24 de diciembre, en el que no vamos a poder decir eso de “blanca Navidad”. En puntos como Valencia y Murcia esperan alcanzar los 24 grados de máxima y los 23 en Málaga- En el otro extremo, lo normal para estas fechas: está ese frente atlántico que va a dejar precipitaciones en Galicia. Van a ser fuertes en las provincias de La Coruña, Pontevedra y en el oeste de Lugo. Se extenderán también a Asturias y al oeste de la meseta Norte.

Al margen del tiempo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar hoy? Es un día de reencuentros en estaciones de tren como la de Atocha, en Madrid.

Y reencuentros también en los aeropuertos. Si vas a coger un vuelo en las próximas horas en aquellos de mayor tránsito, como el de Barajas, llega con tiempo, porque ahora mismo hay largas colas en el control de acceso.

También es un día de mucho tráfico en las carreteras. La previsión de la DGT es que, hasta el lunes, se vayan a producir casi 4 millones y medio de desplazamientos. Lunes 26 que es festivo en casi toda España salvo en la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Ceuta.

BONIFICACIÓN A LA GASOLINA

Los que vayan a llenar el depósito, de momento, seguirán con la bonificación de 20 céntimos por litro. Esto será así hasta el 31 de diciembre, de forma general, para todos los conductores. Y hasta el martes, en el consejo de Ministros no sabremos las condiciones en las que se realizará esa prórroga. La están peinando y definiendo a qué colectivos va a beneficiar. Nos han hablado de transportistas profesionales, de sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca. Veremos.

En todo caso, vamos con el precio que si vas a viajar seguro que es lo que más te interesa. En los últimos días se ha frenado la tendencia a la baja y ahora mismo está estable. El diésel sigue estando entre 7 y 10 céntimos más caro que la gasolina. El gasoil de media cuesta 1 euro con 64 céntimos, la gasolina 1, 57. Si no tenemos en cuenta el descuento, son precios superiores a los que había hace justo un año. En el caso del diésel, casi 30 céntimos más.

Esto es lo que nos espera cuando vayamos a repostar. Si eres de los rezagados que has dejado las compras para el final, cuando acudas hoy por la mañana a la pescadería te vas a encontrar esto.

Es habitual que cuando se acercan fechas como las de hoy, todo suba. Si miramos esos productos más exclusivos lo ha hecho especialmente. Las almejas un 44%, los percebes un 33%, el besugo un 20% o la merluza un 12%.

Y no se trata de amargar la cena a nadie, porque cada bolsillo se adapta a lo que puede comprar. Pero es una realidad que si eres de los que vas habitualmente al súper puedes comprobar día a día.

Solo en esta última semana, la subida en la cesta navideña ha sido del 5%. Te hemos hablado de pescados. El crecimiento en las carnes es algo más moderado. Pero si nos fijamos en un producto estrella de estas fechas, sobre todo de los aperitivos, como es el jamón, ha subido un 10% en el caso del jamón de cebo.

DISCURSO DEL REY

Te hemos contado las novedades del tiempo, hemos repasado esa imagen en aeropuertos y estaciones de tren, también lo que te vas a encontrar en las gasolineras, en el súper. Y luego en este día de Nochebuena vamos a estar también pendientes del discurso del Rey.

Este es un breve pasaje del discurso del año pasado. Como siempre, empezará a las 9 de la noche, y en muchas casas, en una especie de tradición heredada, no se empieza a cenar hasta que no termina el mensaje del Rey. Es cierto que a los más jóvenes cada vez les interesan menos las palabras de Felipe VI, algo que, deberían analizar con más profundidad aquellos a quien corresponda.

¿Qué se espera del discurso de hoy? Lo primero que hay que decir es que es un texto que se redacta en Zarzuela pero que cuenta con el refrendo del Gobierno. Es decir, Moncloa tiene la capacidad para hacer alguna observación si lo considera oportuno. Esto da buena pista de que no se va a pisar ninguno de los charcos que han amenazado durante este año por ahogar a Sánchez y a los suyos.

No entrará de lleno en las polémicas de las últimas semanas. Está por ver si hace, al menos, alguna mención. Pero que nadie espere que hable en profundidad de la derogación del delito de sedición, aunque eso sirva para beneficiar a los que intentaron dar un golpe contra la actual composición del Estado y a los que han dicho que lo volverán a hacer. Que nadie espere tampoco que hable del abaratamiento del delito de malversación, pensado para favorecer a los independentistas que claman, entre otras muchas cosas por cargarse una institución como es la Monarquía.

Tampoco se espera que Felipe VI mencione la situación excepcional que vive su padre, el rey Juan Carlos, obligado a abandonar España hace ya más de dos años. Serán las terceras navidades de don Juan Carlos en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

¿De qué va a hablar entonces el Rey? De la guerra de Ucrania, de sus consecuencias devastadoras, del efecto económico que está teniendo en toda Europa… Puede que sí que analice la polarización que se vive en el política, acentuada por las últimas decisiones de Sánchez, aunque esto lo omita.

Puede que hable de la necesidad de concordia, del esfuerzo que hemos hecho para superar la pandemia… no en vano, estamos en las primeras Navidades desde 2019 sin restricciones. Y en todo caso, como siempre suele a ocurrir, será un discurso que generará valoraciones muy diversas.

10 MESES DE LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA

Esto en España. Hoy en Ucrania se cumplen 10 meses de la invasión rusa. Te puedo recordar las cifras, que, como siempre ocurre en cualquier guerra, seguro que son incompletas.

Hay más de 4.400 crímenes de guerra documentados. Entre los 6.600 civiles que han muerto, según la ONU, hay 400 niños. Además, 100.000 militares rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra. En el otro bando, según los cálculos de EEUU, la cifra es muy similar.

Han pasado 10 meses y todos recordamos el éxodo masivo en las primeras semanas de la invasión. Algunos han decidido volver, pero en el momento con mayor número de desplazados, se estimó que ocho millones de ucranianos se habían visto obligados a abandonar su país.

Estamos hablando de cifras frías, que, seguro, no dan una dimensión total de la tragedia. En todo caso, va a ser una Navidad muy dura para los ucranianos que siguen allí. Es el caso de Oleksandra, que se resiste a no celebrar estos días. Al menos, juntándose con los suyos.

La situación militar sobre el terreno se ha ido congelando… desde hace semanas no hay prácticamente avances ni de las fuerzas ucranianas ni de las tropas rusas. Rusia continúa atacando instalaciones de suministro de electricidad y de agua desde hace varias semanas. Y la impresión en Ucrania -la impresión del gobierno de Kiev- es que Rusia prepara una gran ofensiva para principios del próximo año…

JOSÉ ANTONIO GRIÑAN

¿Pasan más cuestiones al margen de todo lo que tiene que ver con Nochebuena? Hay más noticias y la últim ahora tiene como protagonista al ex presidente andaluz José Antonio Griñán.

Si nos fijamos en la cuenta atrás que dictó la Audiencia de Sevilla para que entrara en prisión, faltarían nueve días. Solo quedaría por concretar la prisión en la que Griñán elije cumpir condena.

Pero el ex presidente socialista ha pedido la suspensión de esta medida. El motivo que alega es un cáncer de alto riesgo que precisa de un tratamiento urgente, un tratamiento que no podría recibir en prisión. Griñán hay que recordar tiene 76 años y este último movimiento de su defensa ha causado sorpresa a las partes personadas en este proceso. ¿Por qué? Porque ha esperado hasta el final, no ha sido hasta ayer hasta que no ha comunicado esa situación excepcional. El Código Penal recoge un artículo en el que hace mención a esta cuestión que permite sus pender la ejecución de la pena por padecer una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

Griñán se va a someter a una prueba forense la próxima semana y a partir de ahí decidirá la Audiencia de Sevilla. Sin ánimo de ser justicieros, sí es preciso recordar que estamos hablando del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, estamos hablando del macrofraude de los ERE y el desvío de casi 700 millones de euros de dinero público.

SERRAT PONE FIN A UNA CARRERA DE 65 AÑOS

Y hoy es un día que viene con la banda sonora del día plagada de Villancicos en el que también se cuela la música de Joan Manuel Serrat.

Joan Manuel Serrat que está a punto de cumplir 79 años ha decido bajarse de los escenarios. Pone fin a una carrera de 65 años y a una gira de ocho meses con cerca de 75 actuaciones por todo el mundo. La última gala, la que echa el cierre, anoche en el Palau de Sant Jordi de Barcelona ante más de 15000 personas en un recinto que Serrat llenaba por tercera noche. Merecido descanso.