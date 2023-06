Herraiz: "El PSOE pierde hoy gran parte de su poder municipal y a 5 semanas del 23J, va a elevar el tono"

Audio

Sábado 17 de junio. Día de constitución de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España y a esta hora con pocas dudas. Si echamos un vistazo al mapa municipal, está prácticamente definido. En algunos casos como en Madrid, Málaga, Santander, Oviedo o Cádiz, no había duda, porque el PP sacó mayoría absoluta.

Las incógnitas sí han sobrevolado durante toda la semana sobre el ayuntamiento de Barcelona. Ganó, con un margen muy estrecho Junts, que es lo que queda, si es que queda algo, de la antigua convergencia. Es el partido de Puigdemont, que se entiende mejor.

Y, a la espera del pleno de esta tarde en Barcelona, todo apunta a que el candidato de Junts, Xavier Trías, va a ser elegido nuevamente como alcalde. Ahí contaría con el apoyo del otro partido independentista que es Esquerra.

Hasta casi el final, se mantiene la posibilidad de que la segunda fuerza más votada, el PSC de Jaume Collboni obtenga los apoyos necesarios. Pero el cambalache es complicado. Le hacen falta los votos tanto de los comunes de Colau como del PP y los dos se vetan mutuamente.

El PP ya les ha dicho al PSC que si Colau no se aparta, después de la nefasta gestión, no cuenten con ellos. Le dan su apoyo, a cambio de nada, pero siempre que los comunes no entren en el Ejecutivo municipal. Y Ada Colau se niega. Primero porque no le importan que entren los separatistas.

Y, segundo, porque tienen deudas pendientes con el candidato del PSC, Jaume Collboni. Fue su teniente de alcalde pero abandonó cuatro meses antes de las elecciones consciente que, cualquier identificación con Colau, le restaba más que le sumaba.

Pamplona

Esto en Barcelona, donde el pleno comienza a las cinco de la tarde. Hay otra duda en Pamplona. El partido más votado es Unión del Pueblo Navarro con 3.000 votos más que Bildu. Y aquí los socialistas, a cinco semanas de las generales, no se pueden permitir apoyar a Bildu.

Toca distanciarse de los de Otegi como sea. De ahí el acuerdo en el País Vasco, para que los socialistas se queden con la alcaldía de Vitoria, donde Bildu fue el más votodado, y el PNV, presida la Diputación de Guipuzcoa. Volviendo a Pamplona, si el PSN, como ha anunciado, se vota a sí mismo, la Alcaldía recaerá en UPN, la lista más votada.

Pleno en Andalucía

Y en el resto, lo previsto y ya anunciado. El PP hace pleno en las ocho capitales andaluzas, en las tres de la comunidad valenciana, en Aragón, pleno en Extremadura, van a gobernar en todas las capitales de Castilla-La Mancha salvo en Cuenca. En total, los de Núñez Feijoo van a gobernar en 30 de las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla. Y en cinco, entre ellas Valladolid y Toledo, lo harán en coalición con Vox.

El PSOE pierde hoy gran parte de su poder municipal y a 5 semanas de las generales del 23 de julio van a elevar el tono todo lo que puedan. Y lo van a hacer con la doble vara de medir con la que ya nos tienen acostumbrados. Los mismos que han callado ante la afrenta del delegado del Gobierno hacia las víctimas del terrorismo, criminalizan del PP con Vox. Y callan mientras Francisco Martín sigue en el cargo después de referirse así a BILDU.

Estamos esperando todavía a que el presidente del Gobierno, que es el que le nombró y le mantiene en el cargo diga algo. ¿Quién se ha pronunciado? El líder de Bildu, Arnaldo Otegui. Lo ha hecho en Radio Popular de Bilbao. Y Otegui le coge la mano que le ha tendido el delegado del Gobierno en Madrid.

El representante de Sánchez en Madrid, dice la verdad. Los que han callado ante lo que dijo el delegado del Gobierno, los que no han reprochado esta afrenta a las víctimas del terrorismo, ahora salen en tromba contra el PP por sus pactos con VOX. No han tenido reparos en pactar con Podemos, con Bildu, con Esquerra y con quien les haya hecho falta. Con la izquierda más radical, con los herederos del brazo político de ETA, con separatistas de todo pelaje… Pero, no, el PP no puede pactar con Vox. Con la extrema derecha y la derecha extrema, que tanto le gusta repetir al presidente del Gobierno.

Lo que tienen que demostrar ahora, tanto PP como Vox, es que saben gestionar juntos. Es lo que le interesa a la gente. La batalla de las ideas está muy bien, pero, además interesan los servicios públicos, que empleen bien tus impuestos, que te los bajen y que demuestren que saben gestionar el día a día de una ciudad. Su limpieza, el transporte público. Todo eso que tenemos cercano.

Esto no hecho más que empezar y es verdad que desde Vox tienen un interés desmedido por hacerse notar. Que se sepa que están ahí. Y lo han hecho con una salida de tono, fuera de lugar del número 2 en la lista de Vox por Valencia.

Esto lo que ha hecho es dar munición a la izquierda a la que no importa tanto VOX como el PP. Y por eso salió enseguida Núñez Feijoo rectificando completamente lo que había dicho uno de los candidatos de Santiago Abascal. La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Puntualizando que no van a dar ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. En esa misma línea, ha seguido el futuro presidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón.

Es la primera notable diferencia de criterio entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, donde van a gobernar juntos, y esto no ha hecho nada más que empezar. Pero para los que se ensañan. Feijoo ha manifestado clara su postura. Sánchez respecto a lo que el delegado dijo de Bildu, no. Igual es que piensa también que han salvado millones de vidas.

Y luego está lo del CIS de Tezanos, que va a hacer el juego a Pedro Sánchez y al PSOE hasta el final. Desde que el presidente convocó elecciones se han publicado numerosas encuestas. Y ninguna, absolutamente ninguna, da la victoria al PSOE. Pueden variar las horquillas, si la mayoría entre PP y Vox es más o menos holgada, pero ninguna da la victoria a los socialistas.

Adivinen que es lo que dice el CIS. ¡Bingo! Que el 23 de julio, el PSOE volverá a ganar las elecciones. En el último barómetro que ha publicado, después de los resultados de las municipales, Tezanos ha estimado que igual no es conveniente que en el organismo que dirige, el PSOE amplíe su ventaja sobre el PP. Y sí, la reduce a una distancia mínima de apenas medio punto, pero siempre con Sánchez y su partido por delante del de Núñez Feijoo.

Una encuesta que llega apenas unas horas después de una denuncia insólita. Como la desesperación va en aumento y en el PSOE ven, desde hace ya mucho tiempo, que Tezanos no acierta ni una, no se les ha ocurrido otra cosa que denunciar a los grupos de encuestas cuyos pronósticos lo clavan. Como GAD3, la consultora que preside Narciso Michavila, al que todavía escuchamos sus carcajadas tras la denuncia interpuesta por el secretario de organización socialista Santos Cerdán.

¿Por qué les denuncian? No sólo a ABC, que es donde se publican las encuestas de GAD3. También a El Mundo y a El Español. Es una pataleta de chico pequeño. Entre otras cuestiones, les reprochan que no incluyen cuestiones tan importantes y relevantes como que no venga recogido el domicilio social de la empresa encuestadora. Y es la forma de revolverse contra los que aciertan.

Y el problema no es que Tezanos y el CIS cocinado al gusto de Pedro Sánchez se equivoquen. Lo grave es que lo hacen con tus impuestos y con los míos. Pero puestos de repasar la lista de errores y de fiascos del CIS, podríamos tirarnos un buen rato. Como muestra, varios botones.

En la comunidad Valenciana, Tezanos sostuvo hasta el final que seguiría Ximo Puig. Al PP le daba entre 31 y 36 escaños y sacó 40, casi diez más que la horquilla más baja. Tampoco vio llegar la posibilidad de un Gobierno del PP en Aragón. Ni lo que pasó en Murcia, La Rioja o Cantabria. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, a Podemos le daba entre 8 y 10 diputados y no sacó ninguno.

También se equivocó en las autonómicas de Castilla y León y uno de los fiascos más sonados fue en las elecciones en Andalucía de 2018. Al PSOE de Susana Díaz le daba entre 45 y 47 diputados. Sacó 33.

Ahora el PSOE denuncia a los que aciertan. Y hasta el final seguirá jugando con el CIS que pagamos tú y yo.