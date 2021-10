Herraiz: "Los proetarras llamando fascistas a las víctimas de ETA. El mundo al revés"

Buenos días. Estás en ‘La mañana de Fin de Semana’ de COPE, bienvenido si te incorporas a esta hora en la que si sales a la calle comprobarás que hace fresco. Es lo propio del otoño que se resiste a entrar sobre todo en las horas centrales del día. Volverán a rozar los 30 grados de máxima en muchos puntos del sur y se alcanzarán los 20 en el centro. Esta situación, de sol y buenas temperaturas va a seguir hasta el jueves día que es cuando entra un frente que dejará lluvias.

REFORMA LABORAL ¿SE DEROGA O NO?

En el capítulo de desencuentros en el seno del Gobierno de coalición, la reforma laboral mantiene ocupadas a las dos almas que conviven en Moncloa. Antes de escuchar lo que dicen unos y lo que contestan otros, con mensajes muy muy preparados, dentro de un guion previsible, no está de más explicar sobre lo que se debate y que, de aprobarse, terminará afectándonos a todos.

Ahora mismo está en vigor la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy del año 2012. Bueno, en vigor, lo que queda de ella porque se han alterado, se han recortado partes concretas de esa legislación. Podemos quiere cargársela y hay un punto que genera especial discusión con su pareja de baile. El de los convenios colectivos. Podemos quiere que los convenios sectoriales tengan prioridad ante los convenios de empresa. ¿Esto que implica? Si tú a un empresario le marcas absolutamente todas las reglas de juego, lo que estás condicionando es la flexibilidad del mercado laboral. Y si se pierde esa flexibilidad, igual el empresario se lo piensa a la hora de contratar. Más aun con las complicaciones que se arrastra por la pandemia.

Ese es precisamente el punto en el que no está de acuerdo el ministerio de Nadia Calviño y por eso choca con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Calviño está del lado de la Comisión Europea que no avala la opción de limitar o encorsetar aún más el mercado laboral.

Estas dos posturas, distantes, se mantienen casi desde el principio y ahora han saltado por ese ataque de cuernos o por la necesidad que tienen en Podemos de sacar la patita. En Podemos y en especial Yolanda Díaz, que quiere coger el poder del partido que no solo le ha llevado al Gobierno, sino que le ha hecho vicepresidenta. De ahí su obsesión por la derogación de la reforma laboral, fundamentalmente, de cara a su parroquia. Es, sin duda, su gran bandera.

Este mensaje va directamente hacia Nadia Calviño dentro de un auditorio en el que Díaz jugaba en casa. El Congreso de CCOO. Ahora hablamos de los sindicatos. Pero antes vamos a escuchar lo que dicen en el PSOE. No entran en el cuerpo a cuerpo porque no les interesa.

Tampoco explican qué es lo que diferencia o distancia la postura de Podemos y la suya. Ahí no llega Adriana Lastra, la vicesecretaria del PSOE. Lastra se limita a las arengas.

Dice Yolanda Díaz que están al final del proceso, que ella es la que lo encabeza y Lastra que el PSOE. Los egos al poder, los intereses particulares también y un postureo que se va a ir incrementando a medida que se acerquen las elecciones por aquello de marcar distancias.

Yolanda Díaz en el 12 Congreso de CCOO

ALBERTO RODRÍGUEZ SE CORTA LAS RASTRAS

Qué hay de humo y qué hay de verdad en esto de la reforma laboral, pues es cuestión de tiempo. Donde ya no hay mucho que rascar es en el caso del diputado de Podemos que no tiene otra salida que dejar su escaño tras ser condenado por patear a un policía. Esta noche, Alberto Rodríguez ha dicho que se va. Que deja Podemos. Aquí tiene aplicarse una de las frases del que fue su líder: "cierre la puerta al salir".

Lo grave no es eso. Lo grave es patear a un policía y querer ser luego representante de los canarios.

Ahora, en el PSOE, no les interesa hablar mucho más de un diputado que por muy conocido que sea -bueno, conocido por su estética, por sus rastas, más que por su actividad parlamentaria-, a los socialistas Alberto Rodríguez ni les va ni les viene.

Y Podemos bajan el pistón. No conviene romper la cuerda tampoco con este asunto. Ahora dicen que la querella anunciada contra la socialista Meritxell Batet no es cosa del partido si a título individual. La puntualización es del ministro Alberto Garzón.

LOS INDEPENDENTISTAS ARROPAN A LOS ETARRAS

Y atentos a esta pregunta. No es el encabezado de ningún chiste porque no tiene gracia. Y menos para las víctimas del terrorismo. ¿Qué hacen juntos Arnaldo Otegui, Oriol Junqueras, miembros del PNV y representantes de los sindicatos vascos, todos los de izquierdas menos CCOO? Pues defender los derechos de los presos de ETA, de los asesinos de la banda, que la forma eufemística de pedir su liberación. Como no se esconden el lema era claro: “Paso a paso en el camino a casa”.

A nadie se le escapa que Otegui, es decir, Bildu, que Junqueras, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, y que el PNV son socios del Gobierno de Sánchez, son la muleta en la que se tiene que apoyar para aprobar los Presupuestos.

Y esta manifestación llega en la semana en la que Otegui ha dejado claras sus intenciones, aunque después las haya matizado: presos por presupuestos.

Esta marcha a favor de los presos, de los terroristas de ETA, es una ofensa más a las víctimas del terrorismo. Covite, que es el colectivo de víctimas del país vasco desplegaron varias pancartas encima de un túnel por donde pasaban los manifestantes. Carteles que recordaban a asesinados y otra en la que puntualizaba que no son presos políticos sino asesinos presos. ¿Cómo reaccionaron los que dicen apuestan por la paz? Lanzando gritos de fascistas contra los miembros de Covite.

El mundo al revés. Los fascistas son las víctimas del terrorismo. Y los socios del gobierno pidiendo la liberación de los presos. La UGT también apoyó el tinglado. Que para protestar por el disparate de la luz o de los precios de los carburantes no salen a la calle. Para esto, sí.

RIDÍCULO DE DÍAZ CON EL LENGUAJE INCLUSIVO

Hablando de los sindicatos. No me quiero dejar uno de los momentos gloriosos que nos dejó la vicepresidenta Yolanda Díaz en el congreso de CCOO. Al margen de lo que dijo de la reforma laboral y de su deseo de hacer suya esa batalla, escuchen el desliz, que no es la primera vez pero que confirma el disparate en el que están convirtiendo las cuestiones del lenguaje.

"Autoridades y autoridadas". Es lo que tiene esa obsesión, enfermiza, por el lenguaje inclusivo. Que terminas dándole patadas al diccionario y convirtiendo este maravilloso idioma que tenemos en una pantomima.