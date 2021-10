El PP busca la vía legal para que la Justicia vuelva a dispersar a los presos de ETA

El Partido Popular está estudiando la vía legal posible para lograr, en los próximos meses, la dispersión de los presos de ETA. La esperanza de los populares se basa en las advertencias que ha realizado la Audiencia Nacional en los últimos meses al Gobierno tras las cartas de arrepentimiento de varios presos, que han servido como salvoconducto para su traslado al País Vasco.

Los de Pablo Casado consideran que, el arrepentimiento individual en el que se ha basado el Gobierno para conceder los traslados a prisiones vascas, es "falso" y tan solo responde al interés político de Bildu y el PSOE, según apunta 'Voz Populi'. El PP plantea basar su estrategia en las tres advertencias lanzadas por la Audiencia Nacional en las que apuntan que los arrepentimientos realizados mediante carta-tipo son genérico y no individuales.

Pronunciamientos de la Audiencia Nacional frente a los acercamientos

El 29 de octubre de 2020, la Sección Primera de la AN dio un toque de atención al Gobierno, recogida en el auto 758/2020. "Hemos apuntado que la asunción genérica de responsabilidades, limitada al reconocimiento de los hechos o incluso la alusión al daño causado a las víctimas por la actividad desplegada en el ámbito de la pertenencia a ETA, no es equiparable a la petición expresa e individualizada de perdón a las víctimas concretas", figura en el mismo.

Casi un mes después, el 26 de noviembre, la Audiencia Nacional vuelve a poner en duda la sinceridad de las cartas-tipo. El tribunal asegura que "no cabe ignorar la coyuntura temporal en que se presentó el escrito", la cual "hace duda de la sinceridad al reconocimiento del dolor causado". Además añade que "el autor continuaba calificando la organización terrorista de movimiento político" y que el escrito no pone en evidencia "una ruptura con los postulados terroristas", más bien todo lo contrario, deja clara la continuación de "su justificación por motivos políticos".

Antes de finalizar 2020, la AN hacía un tercer escrito en la misma línea, haciendo énfasis sobre un caso concreto. En este caso, desde la Audiencia apuntan a la "ausencia de solicitud de perdón a las concretas víctimas, reparación del daño y reconocimiento del daño". Tres pronunciamientos que, a simple vista, pueden quedarse en advertencias pero que podrían ser de gran utilidad en un proceso jurídico de dispersión de los presos.

Lo que están valorando los populares, que tendrán que decidir en las próximas semanas, es si impugnan los acercamientos ante la Audiencia Nacional o si juntan los expedientes en un recurso ante el Tribunal Supremo tachando la situación de "estrategia política" que favorece a la estabilidad de Bildu.

Las palabras de Otegi en la semana del aniversario del cese de la violencia armada de ETA

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, hacía unas declaraciones el pasado lunes mostrando su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que, ha afirmado, "nunca debió haberse producido".

Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, leían una declaración "solemne", según han anunciado en la convocatoria a los medios de comunicación, en sendos atriles preparados bajo la escalinata del Palacio de Aiete en San Sebastián, el mismo escenario en el que se celebró, el 18 de octubre de 2011, la Conferencia de Aiete, a la que siguió dos días después el anuncio del fin de la violencia de ETA.

La que han denominado "Declaración del 18 de octubre", que ha leído en euskera Arkaitz Rodríguez y en castellano Arnaldo Otegi, consta de cinco puntos, el tercero de los cuales hace referencia a las víctimas y asegura que "transitar hacia una paz justa y duradera" necesita del reconocimiento y reparación de "todas las víctimas".

Unas declaraciones que generaron multitud de reacciones de todos los partidos políticos. El PP, por su parte, mostraba su rechazo y restó valor a la declaración de Otegi y pedía al coordinador general de EH Bildu que condenara, de una vez por todas, el terrorismo de ETA.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El portavoz del PP vasco, Carlos Iturgáiz, calificaba de "repugnantes, asquerosas y de broma de mal gusto" las palabras de Otegi, por entender que no puede mitigar el dolor de las víctimas alguien que "no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos 'ongi etorris' a los etarras desde Bildu". "No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las víctimas", ha lamentado Iturgáiz, en declaraciones a los periodistas.

Además, los populares consideran que los nuevos nombramientos acordados con el PSOE, pueden ser favorables en su intento de dispersión de los presos. Entre los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional se encuentra la jueza Concepción Espejel, que ha sido ponente en la Audiencia Nacional en varias sentencias de rechazo al acercamiento de los presos mediante las cartas-tipo antes mencionadas.

Por otro lado, Teresa Jiménez Becerril, nueva adjunta al Defensor del Pueblo, es hermana del exconcejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en enero de 1998, y será un apoyo para que el dolor de las víctimas no quede en el olvido.