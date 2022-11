Herraiz: "Patxi López, solo te falta la amnistía, que estará encubierta con la reforma del delito de sedición"

Audio

Muy buenos días. En La Mañana del fin de semana de COPE nos situamos a las puertas de un nuevo lunes. Es 13 de noviembre en el que remite la borrasca, la DANA, que en las últimas horas ha descargado con fuerza en la Comunidad Valenciana y en el sur de Tarragona.

A partir de este momento, ya no se esperan precipitaciones en el Levante donde las trombas de agua han complicado la situación de las carreteras, en el servicio de tren y de metro y también el aeropuerto de Manises. Una decena de vuelos con destino Valencia han tenido que ser desviados a Ibiza, Barcelona y Madrid y hasta 28 operaciones de despegue fueron canceladas debido a las tormentas.

Se vivieron momentos muy complicados en este aeropuerto. Tras horas de lluvias torrenciales, un rayo llegó incluso a alcanzar la pista, quedando inoperativa durante un par de horas. La buena noticia es que no hay daños personales y la buena noticia es que, según confirma AENA, a esta hora, el aeropuerto de Valencia opera con total normalidad.

Es habitual que los aeropuertos tengan una estación meteorológica. Este verano, hemos hablado mucho de las temperaturas máximas que se recogían en aeródromos de toda Europa. En este caso, toca revisar el pluviómetro instalado en el aeropuerto de Valencia. Ha registrado 150 litros por metro cuadrado.

Otro dato más que confirma la intensidad de las lluvias. El centro de coordinación de emergencias ha recibido en Valencia más de 2.500 llamadas de alerta. La mayoría, de la provincia de Castellón. En la localidad de Chert entre el viernes y el sábado han acumulado casi 400 litros por metro cuadrado... Lo mismo en Poblet o Puebla de Benifasar. Todos en Castellón. Uno de los rescates más llamativos ha tenido lugar lugar en la provincia de Valencia.

Como este en helicóptero en Quart de poblet para socorrer a los trabajadores de una empresa de componentes electrónicos que habían quedado cercados por el agua. Todo esto remite este domingo porque se desactivan todas las alertas.

Elecciones de Estados Unidos

La última hora llega de EEUU. Han pasado cuatro días de las elecciones legislativas que son esos comicios de medio mandato que sirven como gran termómetro para medir el desgaste del presidente, en este caso Joe Biden, y de las aspiraciones de su rival, que de facto sigue siendo Donald Trump, que casi ha dado ya por hecho que se va a volver a presentar.

Cuatro días después, sigue el recuento en el Senado y en la cámara de representantes con un gran titular: las optimistas aspiraciones de los REPUBLICANOS, el partido de Trump, no se han cumplido, y los demócratas, el partido del presidente Biden, han aguantado el tipo.

La gran novedad de esta noche nos llega del estado de Nevada. Se han seguido contabilizando votos enviados por correo para determinar un escaño más que disputado. Y la noticia es que cae del lado demócrata, que es la única latina de la cámara alta y que se llama Catherine Cortez Masto. Se ha impuesto a un candidato Trumpista.

Conocido el resultado de Nevada y también el de Arizona, sólo falta el de Georgia, para conocer la configuración definitiva del Senado estadounidense. Aun así, tras el agónico escrutinio de Nevada, todo apunta a que el control de la cámara alta de EEUU seguirá en manos de los demócratas, del partido de Biden.

Derogación del delito de sedición

En España, en lo de la derogación del delito de sedición, vamos a entrar en una semana en la que el objetivo va a ser el de ir colocando la sordina de forma paulatina. Que, a medida que pasen los días, se deje de hablar de este asunto, que se inicie la tramitación parlamentaria y, hasta que no se apruebe, ni una mención más.

El Gobierno aquí cuenta con un elemento que ya ha experimentado en muchas otras ocasiones. Es el factor de la normalización. A una contradicción le ha seguido otra mayor. A una tropelía le ha acompañado siempre otra más grande, pero sin consecuencia alguna.

Se vio cuando Sánchez dijo que jamás llegaría a Moncloa de la mano de Podemos porque le quitaría el sueño y van camino de tres años en el mismo colchón. Se comprobó cuando dijo que jamás pactaría con los independentistas y se han convertido en la gran muleta que le sujeta. Con el tema de los indultos a los sediciosos catalanes, lo mismo, con sus acuerdos con Bildu… Son tantas las veces que Pedro Sánchez ha incumplido su palabra y ha visto cómo la gente lo va normalizando como si nada, que aquí confía en que ocurra lo mismo.

De momento, para parar el golpe han establecido varios puntos como argumentario general, que no se cansan de repetir ministros y altos cargos del PSOE, pero que les siguen dejando en evidencia. Dicen que la reforma actualiza un delito decimonónico de hace 20 años, cuando el código penal es de 1995 con Felipe González en el Gobierno. Además, omiten que aprovecharon la medida de gracia para los golpistas, un indulto tipificado en 1870. La sedición es decimonónica, el indulto, no.

Sostienen también que la reforma trata de homologar el delito con el resto de potencias europeas, y tampoco es verdad. Porque para hechos similares a los que cometieron los sediciosos en octubre de 2017, en Alemania, Francia o Italia, aunque el delito se llame de otra forma, la penas son mucho más elevadas de lo que se quedan a partir de ahora en España con esa figura de los desórdenes públicos agravados.

Y hay un asunto, en el que siguen insistiendo y en el que conviene detenerse. Dicen en el PSOE, que el PP tiene que estar calladito porque la situación en Cataluña es mejor a la de hace cinco años, que la tensión que se vivía aquellos días en la calle se ha rebajado considerablemente.

Patxi López, el portavoz parlamentario del PSOE sabe que esto es así, porque a los separatistas les han ido entregando todo lo que les han pedido. Es como si a un niño o a un adolescente, a tu hijo, cuando se enfada, cuando se encierra en su habitación, le das lo que pide, por muy disparatado que sea. Le estarás haciendo un consentido y, seguro que en un futuro el problema será mucho mayor, pero de momento tú estás tranquilo en tu sillón viendo la televisión o el móvil, porque te deja de apretar.

Solo faltaba que los separatistas no hubieran levantado el pie. Pidieron indultos y los han tenido. Exigieron la derogación del delito de sedición y lo van a tener. Recomendaron al Gobierno, recomendaron que no recurriera la norma para incumplir la sentencia del castellano en los colegios y el PSC no la ha recurrido. Y así una larga lista.

Si con todo esto no es para que se haya rebajado la tensión, pues hombre, Patxi López, solo os falta la amnistía, que ya casi está encubierta con la reforma del delito de sedición, y hacer la vista gorda ante la convocatoria de un referéndum ilegal y ante una declaración unilateral de independencia. Si les ponéis la alfombra en esto, ya veréis como tampoco hay protestas. Por eso se ha mostrado tan contento Oriol Junqueras, uno de los sediciosos indultado que va a ser uno de los grandes beneficiados con la derogación del delito por el que fue condenado.

El problema no es ahora. Se recrudecerá en el futuro y tendrá el origen en lo que está pasando hoy, aunque ya digo, como el ciudadano está acostumbrado a una tropelía tras otra, lo esté normalizando sin más. Por cierto. Vox convoca concentraciones para los dos próximos fines de semana. El sábado 19 en la plaza de Sant Jaume de Barcelona y el domingo 27, dentro de 15 días, en la plaza de Colón de Madrid y frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia a las 12 del mediodía.

Y luego está lo de los fondos europeos. El Gobierno ha solicitado ya, formalmente, la tercera entrega de esos fondos. Espera recibir seis mil millones de euros. ¿Es una buena noticia? Bueno, lo será cuando llegue ese dinero a España y, sobre todo, cuando puedan disfrutar de él las empresas o entidades que los soliciten, que no es lo mismo. De hecho, esta es una de las quejas que sistemáticamente vienen haciendo emprendedores y administraciones.

"El tercer desembolso está ligado al cumplimiento"

La ministra de Hacienda siempre es optimista, que es de agradecer, Pero vamos por partes. De momento, el tercer desembolso está ligado al cumplimiento, a lo largo del primer semestre de este año, de 29 hitos y objetivos. Y esto no es una cuestión menor. De hecho, en octubre, el retraso en implementar un mecanismo de supervisión y control de los fondos europeos ya le costó al Gobierno de España una advertencia por parte de Bruselas. Poco después de ese tirón de orejas, El Ejecutivo relevaba a la responsable de los fondos europeos.

A los 6 mil millones de este tercer desembolso hay que sumar los más de 31 mil millones de euros ya recibidos. Aunque aquí también hay que distinguir entre fondos recibidos, movilizados y ejecutados. Que no es lo mismo. Movilizados significa que el gobierno ha dado luz verde al dinero. Ejecutados que ese dinero ha sido adjudicado a una empresa, por ejemplo.

Pero esto tampoco significa que esa empresa haya recibido el dinero. De hecho, los expertos critican la falta de transparencia sobre estos fondos, que hace que sea imposible saber exactamente el dinero que ha llegado a la economía real. Hay estimaciones que apuntan a una ejecución, como mucho, de 12 mil millones de euros. En total, España debería recibir 70 mil millones de esos fondos pomposamente llamados Next Generation.

En fin que, como ves, es un asunto complejo que nos lleva a una doble reflexión. Por un lado, sobre el exceso de burocracia del que adolecen las instituciones comunitarias. Y que explican, en buena medida, esa distancia que existe entre el ciudadano de a pie y Burselas. Y, por otro, que lejos de tirar las campanas al vuelo, como acabamos de escuchar a la ministra de Hacienda, el Gobierno debe mejorar el modo en que está gestionando esos fondos.

Están tardando en llegar a la España real, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que tantas dificultades tienen para levantar la persiana cada día. Los fondos europeos son un enorme respaldo, es eivdente, y están haciendo que el Gobierno prometa y prometa, sabiendo que cuenta con un dinero extra. Pero ahora hay que pasar de la promesa a la cuenta corriente.