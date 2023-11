Audio

Buenos días. Desde las SEIS te venimos acompañando en este 12 de noviembre, en medio de un veranillo de SAN MARTÍN que viene con temperaturas estables, incluso más altas que ayer en el nordeste peninsular.

Buen tiempo para este domingo de concentraciones en toda España, que comienzan dentro de 4 horas, en protesta por la AMNISTÍA. No son ni la culminación de nada -porque no se van a acabar aquí- y ni si quiera son la continuación de lo que hemos visto a lo largo de toda esta semana junto a las sedes del PSOE. Es verdad que hay coincidencias, pero también muchos matices.

Y el primero, es que estamos ante una convocatoria nacional en las principales ciudades de Españapromovida por el PARTIDO POPULAR. No es, por tanto, algo espontáneo que se ha ido contagiando a través de las redes sociales.

La segunda -esto te lo adelantábamos ayer- es que convoca el PP y apoya VOX. Y esto es noticia. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los dos principales partidos del centro derecha unidos en la calle en una causa común. De hecho, el propio Santiago Abascal va acudir a la protesta de Madrid, que se va a celebrar en la plaza de la PUERTA DEL SOL. Estamos hablando de dos partidos que el 23J sumaron más de 11 millones de votos, aunque esto siempre lo omita el presidente del gobierno.

Tercera diferencia. Vox la apoya, sí, pero después hace un llamamiento para que esta convocatoria se traslade de las principales plazas y calles a las diferentes sedes que tiene el PSOE en esas ciudades. El PP se desmarca de este movimiento que se producirá una vez concluya sus movilizaciones que empiezan a las 12.

La cuarta diferencia es el momento en el que se celebra. Llega las vísperas de que en el Congreso se registre la AMNISTÍA TOTAL que el PSOE ha cerrado con JUNTS; una AMNISTÍA para que todos sus miembros queden limpios de toda acusación, además de marcar la senda para el reconocimiento de un futuro referéndum de autodeterminación.

Está en contra el PODER JUDICIAL, están en contra las audiencias provinciales, los decanos de jueces, las asociaciones judiciales, las calificadas de conservadoras, pero también las consideradas progresistas, los fiscales, colegios de abogados, los policías, la guardia civil, inspectores de Hacienda, de la Seguridad Social, los empresarios, los autónomos, diplomáticos, historiadores. A pesar de sus distintos argumentos, todos coinciden en una cuestión, que es básica y evidente: los pactos de Pedro Sánchez rompen el Estado de Derecho con el único objetivo de seguir en el poder. Es a lo que se suma también mucha gente anónima que como Celia va a estar hoy en la concentración de su ciudad. Tiene 26 años y es de Cáceres.

Ahora, el objetivo de Sánchez es dar la vuelta a ese clamor popular. Ir de víctima. De perseguido, de agraviado. Esto es marca de la izquierda. La calle es suya y como lleva toda una legislatura en la que ha hecho lo que ha querido sin contestación social, cree que ahora debe de seguir igual.

Nos encerró en pandemia en nuestras casas de forma ilegal, según el Constitucional, y no pasó nada. A partir de ahí, lo que ha querido. Por eso ahora la estrategia socialista pasa por hacer una caricatura falsa de las concentraciones de hoy. Son cosas de fachas. De la ultraderecha y de violentos.

Pues mira, no. Los violentos son una minoría, y ya se encargarán -como se ha visto estos días- de responderles, no solo los policías, los propios manifestantes. Esto no ocurre en otras protestas. Para que las movilizaciones no se vuelvan en contra del PP por culpa de 4 radicales, el mensaje es de mesura. Lo lanzaba el número tres, Elías Bendodo.

Que tome nota la izquierda. Que sepa que como mínimo hay 11 millones de españoles que están en contra de lo que firma. Y si quiere menospreciar a todos, será un error. Uno más para su historial.

Nos queda, por cierto, conocer la fecha exacta del pleno. Francina Armengol está esperando órdenes de su jefe para convocarlo y se apunta al miércoles y el jueves, 15 y 16.

Entre todas las incógnitas que se han resuelto esta semana que termina hoy, hay una decisiva: el PSOE ha conseguido firmar acuerdos con hasta 7 formaciones que, junto con sus 121 escaños, suman 179 diputados. Son tres por encima de la mayoría absoluta. A partir de ahí, sois muchos los que os preguntáis si hay opción al fracaso del candidato socialista, si hay algún tipo de margen para que haya votos de diputados díscolos y Sánchez no saque adelante la investidura.

La respuesta es que ese escenario es, a todas luces IMPROBABLE, INESPERADO y, si no imposible, porque en política todo es posible -a la vista está-, estaríamos ante una SORPRESA mayúscula que, a estas alturas, no contempla NADIE.

De hecho, a pesar del discurso de Emiliano García Page, en las últimas horas, la portavoz de su gobierno ya ha dicho que NADIE espere que alguno de los 8 diputados que el PSOE castellanomanchego tiene en el Congreso vaya a votar algo diferente a lo que les ordene Sánchez. No sea que alguno se quede sin sueldo, les empiecen a considerar como apestados y pongan fin a su carrera política. Que evidencien su incoherencia es lo de menos.

¿Y en PODEMOS? Menos. Y eso que van de humillación en humillación. Aceptaron la purga de Irene Montero de las listas de Sumar. Han asumido ser irrelevantes en las negociacione entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Y saben que si se desmarcan del acuerdo, será el principio del final de PODEMOS. Así que tampoco habrá díscolos entre los 5 diputados que consiguieron los de Pablo Iglesias.

A partir de ahí, con estas premisas, Sánchez tiene garantizados 179 escaños en la votación que le permitirán ser investido presidente. Otra cuestión muy distinta será la duración y por dónde irá la legislatura. No hay más que ver el disparate de las negociaciones, en las que ha incluido a un delincuente fugado, a un condenado por sedición y al líder de un partido como BILDU, cuyos antecedentes y sus vínculos con ETA son los que son. Ante un disparate de investidura solo cabe esperar que el resto de la legislatura continue con el despropósito.

Entre otras cuestiones porque los separatistas están crecidos. Sánchez le han dado todo lo que les ha pedido. Y su gran objetivo es el referendum. Se lo ha vuelto a repetir este sábado el líder de Esquerra Oriol Junqueras.

Esto es lo que dijo Oriol Junqueras en un congreso organizado por el Sinn fein, el brazo político del grupo terrorista IRA, y al que asistió Arnaldo Otegui. Aquí reinvidicaron lo de siempre. Ese supuesto derecho a reinvindicar su futuro.

Si aceptan a que lo haga el conjunto de españoles y no solo una parte, adelante.

La legislatura va a estar marcada por las presiones de los separatistas y por eso se mira a Europa. La Comisión Europea sabe perfectamente lo que está ocurriendo en España. Entre otras cosas porque el Propio Poder judicial, o asociaciones de jueces, como la APM, han enviado a Bruselas el comunicado y la declaración institucional que firmaron tras el acuerdo PSOE-Junts.

Les han advertido de la intromisión del poder legislativo en la labor judicial, una intromisión sin precedentes. Pero aquí no hay que ser ingenúo. Lo implacables que han sido con otros países como Polonia, sancionada por una ley para inhabilitar a cargos públicos. Aquí habrá que ver su respuesta, más con la influencia que ejercen en las instituciones comunitarias políticos como Borrell, representante de exteriores de la Unión. A Borrell hay que recordarle lo que dijo en aquella manifestación histórica tras el golpe del 1 de octubre.

Pues ese golpe se está ejecutando y Borrell es otro de los que permanece callado. A parte de su falta de coherencia, el silencio de un un alto representante de la Unión español no da muchas garantías ni mucha confianza de la respuesta que vaya a dar Bruselas a los pactos de Sánchez.