Herraiz: "Si gobierna el BNG con el PSOE, Sánchez verá el aval perfecto para defender sin tapujos la amnistía"

Audio

Más de 2 millones de gallegos están llamados hoy a las urnas. Y lo van a poder hacer desde las nueve de la mañana, es decir, dentro de tres horas, hasta las ocho de la noche, que es cuando está previsto que cierren los colegios.

La mayoría de los que hoy van a acudir a votar tienen decido el sentido de su voto desde hace días. Como media, en otros procesos electorales, el CIS estima que en torno al 70% tiene claro su voto antes de que empiece la campaña electoral. Y es ese 30% de indecisos a los que todos los partidos han tratado de convencer porque son los que pueden inclinar el resultado hacia un lado o hacia otro.

Es más. En encuestas que ha realizado en diferentes escenarios electorales, no sólo con Tezanos al frente, el CIS apunta a que cerca de un 6% decide su voto el mismo día de acudir a votar. No sé, por la mañana cuando uno se levanta, de camino al colegio, o cuando llega a la mesa dónde están las papeletas.

Aquí habrá casuísticas de todo tipo. Y dirás, pues a mí no me ha pasado nunca porque lo tengo muy claro. O sí, lo cambié durante una campaña. O incluso más allá. Tenía decidido mi voto y, a última hora, casi a pie de urna, he cambiado de opción.

En todo caso, hoy Galicia decide entre dos modelos muy claros, antagónicos, que van más allá de unas elecciones autonómicas, y que van más allá incluso de las elecciones gallegas. O Gobierna el PP o Gobierna el soberanismo del bloque nacionalista gallego. Continuidad o políticas encaminadas a la radicalidad, al intervencionismo -por ejemplo en materia de vivienda- y a los permanentes tics soberanistas al más puro estilo catalán y vasco, incluso Balear, cuando estuvo Francina Armengol al frente del Govern de las islas.