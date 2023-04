Herraiz: "España es uno de los últimos en recuperar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia"

Muy buenos días. Te estamos acompañando desde las 6 en este 29 de abril, un sábado en el que llega llega un frente por el norte y esto va a dar un pequeño alivio al intenso calor que ha hecho esta semana. Va a llover en Galicia, en el Cantábrico, también en el norte de Navarra, Aragón, Cataluña y las precipitaciones se van a acercar al centro de la península. Es una buena noticia, pero demasiado pasajera porque tienden a remitir a partir de mañana.





El calor aprieta





Te decía que el alivio del intenso calor es puntual porque si nos fijamos en Sevilla, donde esta medianoche despiden la Feria de Abril, allí van alcanzar los 34 de máxima. En el sureste tampoco van a notar el descenso. En Murcia llegarán a los 37 grados y en Alicante a los 32.

Pequeño respiro, por tanto, después de que se hayan alcanzado máximas nunca antes vistas en un mes de abril. Como los 38,8 en Córdoba. O los 37,8 de Granada, este viernes, a las cuatro de la tarde. Esto complica la actividad en sectores que no están preparados para ello. Como en la enseñanza. Los colegios, por lo general, sobre todo los que no son de nueva construcción, disponen de calefacción, pero no de aparatos de aire acondicionado. Y tiran de lo que pueden. Lo contaba a COPE, Inmaculada. Sus hijos van a un colegio cordobés en el que usan unas máquinas que consiguen refrescar algo las aulas.

Al margen de lo que va a llover hoy en esos puntos que te hemos mencionado ya, ¿hay precipitaciones abundantes a la vista? Esta próxima semana, no, pero la previsión apunta que para mediados de mes las lluvias volverán a España. A ver si se concreta y sirve para arreglar algo el campo. El cereal, en toda la mitad sur, está prácticamente perdido.

Estamos empezando un puente, el del 1 de mayo que en Madrid se prolonga un día más, hasta el martes, que es el día de la Comunidad. Y se ha repetido lo que vimos hace tres semanas durante la Semana Santa. Atascos en las grandes ciudades, especialmente en las salidas de Madrid, y una previsión de desplazamientos por carretera muy importante: más de seis millones y medio. También hay programados unos 5.000 vuelos para estos días y más de 2.000 trenes de AVE y largo recorrido. ¿Qué influye? El buen tiempo, que amplía siempre las ganas de disfrutar de unos días en la playa, en el pueblo o donde sea.

Y luego hay dos citas que mueven también miles de personas: una es la Feria de Abril y la otra es el gran premio de motociclismo de Jerez.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los precios no bajan





Lo que no da tregua son los precios, todo lo contrario. Tenemos el dato adelantado de abril y lo primero que hay que decir es que la variación mensual refleja que los precios no están bajando. Esto tú lo notas cada día, ¿verdad? Y si nos detenemos en el IPC general hay que decir que ha vuelto a subir hasta el 4,1%, que es un dato a tener en cuenta, aunque ya te hemos explicado más de una vez que estamos ante una tasa anual y al compararla con 2022, un año de subidas de hasta dos dígitos, pues se verá condicionada por eso que llaman efecto base.

Los precios no bajan, pero en la comparativa, el IPC resulta con cifras en teoría asumibles si no viniéramos de donde venimos.

¿A qué se agarra el Gobierno? A que la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, ha bajado nueve décimas, hasta el 6,6%. Y se ponen la medalla, que la han conseguido contener. Lo hacía el ministro Félix Bolaños.

Cuando se desboca, la culpa es de la guerra de Ucrania, de la sequía o de los astros, que se han alineado de forma malvada. Cuando suben nunca es su responsabilidad, sólo si el dato da un respiro, aunque sea mínimo, como en este caso la subyacente.

De momento es el dato adelantado, ahora hay que esperar a que se confirme y que conozcamos más detalles, por ejemplo, cómo ha sido la evolución del precio de los alimentos.

Hay un dato que, con matices, es positivo. España fue uno de los países más golpeados por la crisis del coronavirus y uno de los últimos en recuperar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. De hecho, todavía no lo hemos logrado. Por eso, ahora mismo, con el turismo tirando del carro con mucha fuerza, hemos conseguido bordear esa palabra tan temida: recesión. No sólo no retrocedemos, sino que crecemos, aunque de forma muy tímida. ¿Las razones? En parte por ese tirón que, de nuevo supone el turismo y también por la llegada de los fondos europeos.

El PIB de España subió en el primer trimestre un 0,5%. ¿Somos la locomotora de Europa como dice el Gobierno? Pues si nos tapamos un ojo y solo vemos ese dato, esa foto fija, es un dato positivo. Pero la economía se mira con perspectiva. Y esa comparativa nos dice que estamos todavía a la cola de aquellos países que todavía no han conseguido recuperar su pulso económico que tenían antes de febrero-marzo de 2020.





Reforma del 'solo sí es sí'





En este sábado 29 de abril entra en vigor la reforma de la ley del sólo sí es sí. Estamos hablando de la norma que más alarma social ha generado en esta legislatura y que más desgaste ha supuesto para el Gobierno, fundamentalmente para el PSOE. Entró en vigor el 7 de octubre del año pasado y ha tenido que producirse un millar de rebajas de pena a violadores y pederastas, y más de un centenar de excarcelaciones antes de tiempo, para que los socialistas muevan ficha marcando distancias con sus socios de coalición y también con sus principales apoyos en el Congreso como Esquerra y Bildu.

Hoy es un día en el que hay que analizar los cambios que introduce la reforma. Es un día para explicar si se van a seguir produciendo excarcelaciones y rebajas de pena. Y es también momento de ratificar el desprecio del PSOE hacia el PP. Sin los de Feijóo, no habían podido sacar adelante la reforma, con las consecuencias que todos hemos visto, pero Sánchez y sus ministros han silenciado este apoyo porque les provoca una urticaria aguda, cuando un acuerdo entre los dos grandes partidos tendría que ser asumido como algo propio de la normalidad democrática.

¿Qué es lo que cambia a partir de hoy? De forma general, se aumentan algunas penas, tanto máximas como mínimas. Y puede servir un ejemplo. Para un delito de violación, la ley del ministerio de Igualdad de Irene Montero estableció penas de 4 a 12 años de cárcel. Tras la reforma, si hay una violación con violencia o intimidación, o si el agresor anula la voluntad de la víctima se enfrenta a una pena de entre 6 a 12 años. Es decir, la misma pena que había antes de que Montero y Sánchez, Sánchez y Montero impulsaran la ley que ha soltado a la calle a un centenar de violadores y pederastas. Para este viaje no hacían falta alforjas.

Otro ejemplo más. Una agresión sexual sin penetración. La ley de Montero lo había dejado de 1 a 4 años y, con la reforma pactada entre PP y PSOE, si hay violencia, se amplía de 1 a 5 años. Es decir como estaba antes de que Sánchez y Montero junto con sus socios habituales -a los que en este caso, se sumó Ciudadanos- aprobaran la ley del sólo sí es sí.

Estos son los cambios y la pregunta inmediata es. ¿Van a dejar de producirse rebajas de pena a delincuentes sexuales de todo tipo? Y la respuesta es que NO. La reforma no va a frenar de forma inmediata la sangría que ha provocado la ley suelta violadores del Gobierno. ¿Por qué? Porque estos cambios se van a aplicar a los delitos de agresión sexual que se cometan a partir de este sábado.

Por tanto, las revisiones de pena a delincuentes ya condenados, se harán teniendo en cuenta la pena más favorable para el reo, que con la ley Montero ya hemos visto cómo era. La propia presidenta del observatorio para la violencia de género, que es Ángeles Carmona, ya ha advertido de que aún se verán muchas reducciones de condenas por agresión sexual.

Y además de las modificaciones esenciales, que no son ningún maquillaje técnico, sino volver a lo esencial, pues en lo político, poca novedad. El PSOE sigue avergonzado de sacar esta reforma con el apoyo del PP. Y lo fundamental: 1000 rebajas de penas después.

1.000 rebajas de penas después y cien excarcelaciones, nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Sánchez no ha forzado la destitución de Montero. Y en Podemos siguen rajando del PSOE, pero nadie se mueve. Si la afrenta es tan grave, que se vayan de Moncloa.





Bruce Springsteen en Barcelona









Y luego hay un tipo que es uno de los grandes protagonistas del día que si no le conoces y le ves por primera vez y te preguntan cuántos años tiene, pues igual no le echas muchos más de 60. Su color de piel es envidiable, tiene todo el pelo en la cabeza y encima está musculado y en forma. Además, cabría añadir que es incombustible. Es Bruce Springsten que esta noche ha vuelto a enloquecer a sus fans en el estadio olímpico de Barcelona.

Es la gran estrella del rock mundial que esta noche ha estrenado su gira europea. 56.000 personas lo han disfrutado y mañana domingo repite. Como siempre, acompañado la banda de la E, de su E Street Band.