¿Cómo quedarán los precios en el mes de abril? La clave estará en el 'efecto base' y los alimentos en máximos

IPC adelantado del mes de abril. Se espera un repunte de los precios tras la moderación al comparar con el inicio de la guerra de Ucrania. Marzo nos dejó un IPC interanual del 3,3%, casi la mitad que febrero, pero con unos alimentos disparados en el 16,5%. A las 09:00 horas conoceremos el comportamiento de los precios en abril. Los analistas descuentan que habrá repunte por el 'efecto base' al comparar con el año pasado, después de que en marzo nos dejaron la inflación interanual del 3,3%, casi la mitad que en febrero, una fuerte de ralentización en la subida de los precios, sobre todo por el abaratamiento de los carburantes y la electricidad.

Ahora la recuperación viene por unos alimentos en máximos y la sequía no ayuda. La cesta de la compra se encareció en un 16,5% el mes pasado y por la inflación subyacente la que quita alimentos frescos y energía en el 7,5%. Esta mañana se reúne el Observatorio de la cadena alimentaria para analizar el comportamiento de los alimentos desde la patronal del Gran Consumo, AECOC, esperan que los alimentos hayan comenzado a bajar ya este mes, algo que no sabremos hasta dentro de dos semanas porque el dato adelantado no ofrece detalles.

Así se fija

Estos bienes y servicios para calcular el IPC están diferenciados en 12 categorías que comprenden casi 500 artículos que el Instituto Nacional de Estadística considera representativos, cada uno con una ponderación dependiendo del presupuesto destinado por las familias a ese bien o servicios: alimentación y bebidas no alcohólicas (22,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%), vestido y calzado (6%), vivienda (14,2%), menaje (5,8%), medicina (4,4%), transporte (13%), comunicaciones (3,6%), ocio y cultura (6,4%), enseñanza (1,6%), hoteles, cafés y restaurantes (13%) y otros (6,3%).

Con la cesta del IPC fijada, se debe calcular el coste en los distintos periodos. Para ello, se consultan distintas fuentes como minoristas, supermercados, almacenes y negocios online. Además, se recogen datos en organismos estatales, empresas energéticas e inmobiliarias. Se establece un periodo base para que sea el punto de partida y con este se comparen las variaciones de precios.

Con todos estos datos, se divide el precio de la cesta de la compra entre los bienes y servicios en un periodo y otro y posteriormente se multiplica por 100 para calcular el porcentaje de aumento o descenso. Estos productos están en constante actualización, incluyendo los nuevos bienes y servicios relevantes del mercado y se eliminan los que caen en desuso.