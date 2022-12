Herraiz: "Esa es la consigna, presentar al Constitucional sin legitimidad y sin plenas facultades"

Audio

Solo podían quedar dos y se la juegan Francia y Argentina, con dos estrellas que han destacado por encima del resto. Mbappé y Messi.¿Será, por fin, el Mundial de Messi? Es una pregunta que comenzará a resolverse a partir de las cuatro de la tarde en un partido que para no perderse detalle esta es tu casa y el Tiempo de Juego de la Cadena COPE desde las tres.

Enseguida analizamos lo que puede dar de sí el pleno de mañana del Constitucional en el que deciden si paralizan o no el plan del Gobierno para alterar los nombramientos en este Tribunal. Pero es interesante escuchar primero al presidente Pedro Sánchez porque, a partir de ahí, se entiende mucho mejor el resto. Lo ponemos en contexto. Mitin en Valencia de presentación de candidatos.

Nosotros, es decir, el PSOE, alumbramos la Constitución cuando la derecha estaba a otra cosa. Lo hemos escuchado de boca del presidente del Gobierno, no es un desliz. Ni mucho menos. No es que se haya venido arriba en pleno fervor de un mitin. Forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para reescribir la historia.

Por eso decimos tantas veces que, viendo la deriva de algunos mensajes, del ruido permanente, ahora, más que nunca, es imprescindible recordar lo obvio. No porque Sánchez y los suyos no lo sepan. Sino porque cambian a su antojo la historia de forma sectaria.

La Constitución española de 1978 tuvo siete ponentes. Son los que se conocen como los padres de la Constitución que se encargaron de su redacción. En el centro derecha fueron cuatro. Por UCD estaba José Pedro Pérez-Llorca, Gabriel Cisneros y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que es el único de los tres que vive todavía. Por Alianza Popular participó Manuel Fraga. Es decir, cuatro de siete. Completan el bloque, Gregorio Peces Barba, por el PSOE, Jordi Solé Tura, por el partido comunista y Miquel Roca en representación de los, entonces, todavía nacionalistas vascos y catalanes.

No es la primera vez que intentan reescribir la historia de forma torticera y sectaria

¿Por qué no es un desliz involuntario? Porque no es la primera vez que intentan reescribir la historia de forma torticera y sectaria. Que el PSOE alumbró la Constitución mientras la derecha estaba a otra cosa no es verdad. Pero es que es un nuevo capítulo de manipulación de la historia que se viene repitiendo desde hace meses.

A partir de ahí, se entiende mucho mejor lo que van a hacer con el Constitucional. Ejecutar su control para que así no haya ningún poder del estado que sirva de contrapeso. A la espera del pleno de mañana, en el que se decide si se para o no el plan del Gobierno, la estrategia del Gobierno pasa por deslegitimar al Constitucional. Así, si la decisión no es de su agrado, ya tienen el argumento preparado.

Esa es la consigna. Presentar al Constitucional sin legitimidad y sin plenas facultades. Aquí a Sánchez le podemos comprar el argumento de que el único responsable del bloqueo del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular. En cuatro años, la responsabilidad es más que compartida. Pero vamos a comprar ese argumento. Lo que está haciendo con la derogación del delito de sedición, con el abaratamiento de malversación o la reforma del procedimiento para la elección de jueces no es consecuencia de lo primero. Es el pago que tiene que hacer para mantenerse en el poder y para, si llega el caso, poder seguir a partir de 2024.

¿Qué va a hacer mañana el Constitucional?

Ahora mismo es una pregunta sin respuesta. Son once magistrados, seis considerados dentro del denominado bloque conservador y cinco del progresista. Han ido filtrando informes. Unos recordando que la maniobra del Gobierno lamina el pluralismo político, vulnera el derecho de los diputados y supone un déficit democrático. En esa línea informes que apoyan la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria. Otros informes van en la línea contraria, que apuestan por no conceder esa cautelar.

Es demasiado aventurar, habrá que ver el posicionamiento del presidente del Tribunal, Pedro González Trevijano, y hay que ver, en todo caso, si se pronuncia mañana o aplaza la decisión. El pleno del senado es el jueves y el tiempo apremia. Lo que sí es seguro, esto quizá sea lo único seguro, es que en el seno del Tribunal de Garantías se va a vivir mañana una gran tensión y también una enorme división.

Por cierto. Hay una novedad. Es un pronunciamiento nada usual. Es el que han hecho en forma de comunicado ocho vocales del Consejo General Judicial. Del bloque conservador. Contestan al presidente del Gobierno cuando dijo que la derecha política y judicial estaban intentando atropellar la democracia. Le responden que eso es irresponsable y carente de fundamento. Además, ven un claro intento de deslegitimar las instituciones.

LEY TRANS

En el sprint final de nuevas leyes antes de que acabe el año, una de las reformas más controvertidas aún en tramitación en el Congreso es la Ley Trans. Su recorrido parlamentario lleva meses de retraso por las diferencias entre PSOE y Podemos... Te recuerdo que la ley permite la llamada autodeterminación de género. Es decir, que una persona pueda acudir al Registro Civil para cambiar su sexo por el otro con el que se sienta identificada- de hombre a mujer o de mujer a hombre.

La norma volverá al Pleno del Congreso esta próxima semana – el jueves- como fue pactada en principio: entre los 12 y los 14 años, el cambio de sexo legal puede ser posible con aval judicial; entre los 14 y los 16: con consentimiento de los progenitores, y a partir de los 16, sin condiciones. Y esto es lo más grave de esta ley, que supone un paso más en la ingeniería social que promueve el gobierno de coalición. Que va a provocar daños irreversibles en chavales que aún no tienen la madurez suficiente. ¿Cómo puede defenderse que, a los 15 años, el adolescente necesite un permiso para ir de excursión y, en cambio, sí cambiarte de sexo?



¿Qué hay de fondo de esta ley? Pues la tesis de que el sexo biológico, con el que nacemos, es una especie de imposición. Y que uno puede cambiárselo a discreción. Las críticas a esta tesis, muy minoritaria incluso en el feminismo, llegan desde los colegios de médicos, de psicólogos y psiquiatras, incluso de las personas que se han operado para cambiar de sexo. En este sentido, es impresionante el testimonio de Sandra Mercado. Ayer estuvo con Cristina en el Fin de Semana. Es una transexual arrepentida de haber pasado por quirófano… Nació hombre, y por presiones de su entorno, se operó para ser mujer. Ahora se arrepiente y critica el objetivo que persigue la norma que está a punto de aprobarse. Todos los informes, todas las voces como la de Sandra no han sido escuchadas.

Por lo demás, la Sanidad también es noticia. En la Comunidad de Madrid, el miércoles 21 se cumple un mes de la huelga convocada por los sindicatos en la Atención Primaria. En este sector de la sanidad madrileña trabajan más de 13.000 profesionales. Ahí entra todo el personal, entre sanitarios y no sanitarios. Si hablamos solo de médicos hay en torno a 5000, casi 4.300 facultativos de familia y más de 700 pediatras. Son realmente los que están llamados a este paro indefinido que empezó el 21 de noviembre y que, a medida que avanzan los días, ha visto cómo el seguimiento ha ido cayendo.

Según datos de la consejería de Sanidad madrileña, los primeros días pararon el 30% de los médicos y esta última semana apenas han llegado al 10%. Convoca AMYTS, que es un sindicato con el que siempre ha tenido especial sintonía Mónica García, la líder de Más Madrid la marca del partido de Errejón en esta comunidad. Coincide que García es médico.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones? Absolutamente rotas. Uno de los elementos que agrandó la grieta entre las dos partes fue la filtración de un audio en el que una de las huelguistas convocantes reconocía que iban a mantener los paros hasta justo la víspera de las elecciones autonómicas.

Esta es la previsión. Huelga, por tanto, indefinida, con paros que no serían ya todos los días, sino solo un día a la semana. A poder elegir, los miércoles. Los lunes y los viernes, no, que les vienen mal a los sindicatos, porque están muy pegados al fin de semana y siempre está la tentación de pillarse puentes, aunque no sean días festivos. En todo caso, la intención es clara. Tratar de influir lo máximo posible en la campaña electoral de las autonómicas del 28 de mayo.

¿Qué es lo que piden? Denuncian que sufren una situación crítica, que la Atención Primaria experimenta un déficit de profesionales, lo que les lleva a una sobrecarga, con agendas infinitas. Reclaman un mínimo de tiempo por paciente. Y esto, que es una realidad, es un problema real que no sólo afecta a médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid. Que se lo digan a los profesionales de atención primaria de Castilla-La Mancha. O a los de Extremadura o a los de Andalucía, por recorrer comunidades con distinto color político. Pero las principales manifestaciones y protestas se ciñen a Madrid. Y la huelga indefinida solo se ha convocado en esta comunidad. Esto confirma que estamos ante una huelga política.