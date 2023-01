Audio

Este domingo viene con cambios en el tiempo. Lo venimos anunciando. Hasta ahora el invierno ha sido mucho más benévolo de lo habitual. Con temperaturas más altas y hoy eso cambia. Bajan las máximas y las mínimas porque se acerca el primer gran temporal del invierno. Va a afectar a casi toda España y se espera nieve en cotas muy bajas especialmente en el tercio norte a medida que avance la semana. De momento, este domingo en los sistemas montañosos de Asturias, Cantabria, La Rioja, norte de Castilla y León y ya el marte-miércoles de forma más general.

Durante toda la mañana estamos pendientes de Ucrania con la devastación que ha dejado el ataque ruso a una zona residencia de Dnipro. Es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania, situada en el centro del país a unos 400 kilómetros al sureste de Kiev. Imagina un edificio de nueve plantas de cualquier ciudad. Con varios bloques de pisos muy juntos. El misil lanzado por las tropas rusas partía uno de esos edificios directamente por la mitad dejando un enorme agujero entre las dos partes y decenas de viviendas destruidas, reducidas a escombros. Otras muy dañadas, con las ventanas reventadas y las paredes derruidas.

A esta hora la cifra oficial habla de 12 muertos y de al menos 73 heridos, entre ellos 14 niños. La ofensiva rusa contra esta zona residencial se produjo a primera hora de la tarde, el edificio se incendió de inmediato y las horas posteriores fueron agónicas porque se escuchaba a personas atrapadas entre los escombros pidiendo auxilio. Eran momentos de máximo desconcierto porque nada más producirse este ataque, con el edificio todavía en llamas, se escuchaban disparos. Ya digo que puedes imaginarte perfectamente el edificio atacado. Con una estructura muy similar, los hay por todas las ciudades de España.

Durante toda la noche, los servicios de emergencia de esta ciudad, que es la cuarta más poblada de UCRANIA han seguido retirando escombros tratando de localizar a la treintena de desaparecidos. Toda la zona sigue sin electricidad y desconectada de las redes. Los coches de policía, los bomberos, han continuado esta madrugada alertando por la megafonía que quien tuviera conocimiento de personas atrapadas, o esos mismos vecinos que estuvieran en casas todavía en pie, dieran señales.

Una madre rota por el dolor que se dirige directamente a Putin. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué hiciste a mi hijo? Y maldice al ex presidente ruso y a toda su banda de criminales de guerra.

Hoy va a ser un día de condena de este ataque, ya se sucedieron ayer, pero desde Ucrania lo que reclaman es más apoyo y sobre todo más armas para hacer frente a una ofensiva rusa, que va camino de los 10 meses y que, desde el Kremlin, no tienen ninguna intención de poner fin.

Medidas provida en Castilla y León

Es la imagen del día, mientras aquí en España la izquierda trata de alimentar un debate artificial en torno a las medidas provida que entran en vigor mañana lunes en Castilla y León. Las diferencias entre la propuesta de VOX y lo que se va a poner en marcha tras las matizaciones del PP son claras. El vicepresidente de la Junta castellano leonesa, Juan García-Gallardo, que es de VOX, dijo que iban a obligar a los médicos a ofrecer atención psicológica especial a las madres gestantes que les comunicaran su intención de abortar. También que les informaran de la opción de escuchar el latido fetal y una ecografía 4D en la semana 12 de embarazo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado que esa asistencia se va a ofrecer, pero que en ningún caso va a ser por obligación. Es decir, en ningún caso será obligatorio para los médicos. No es un matiz menor, pero la esencia de la medidas pro vida entrará en vigor mañana.

Llama la atención que en la izquierda se sorprendan de todo este protocolo, porque todas las medidas en favor de la natalidad y a favor de las mujeres que dudan si abortar o no han sido bandera en este caso tanto de PP como de VOX, que son los que gobiernan en Castilla y León. Plantear alternativas al aborto, que es precisamente lo que no hace en ningún momento la ley del Gobierno Sánchez, que elimina el periodo de reflexión y la información que se da a las mujeres.

No deja de ser una polémica artificial creada para dejar en un segundo plano lo que realmente acorrala al Gobierno. Y una de las cuestiones más sangrantes son las consecuencias de la ley del solo sí es sí, que hoy cumple 100 días de su entrada en vigor. Con cerca de 200 violadores y pederastas en la calle. De eso no habla Sánchez en sus mítines. Solo de las medidas pro vida aprobadas por un Gobierno de dos partidos que siempre han defendido, precisamente, eso, el derecho a la vida. Ir en contra del derecho a la vida, no es ningún avance.

Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que van a seguir amoldándose las nuevas tipificaciones del código penal que ha entrado en vigor el jueves. Enseguida vamos a hablar con el abogado José María Fuster Fabra, doctor en derecho, profesor, al que vamos a preguntar sobre el nuevo horizonte que se presenta no solo a los condenados y en parte indultados por Sánchez. También para los fugados como el ex presidente Carlas Puigdemont. El plan a Sánchez no le ha salido como esperaba, eso de la desjudicialización, que es la palabra escogida para resumir todas las cesiones a los separatistas no le ha salido, al menos a día de hoy, como esperaba.

Y ese código penal a la parte de momento no va a servir para abaratar la acusación de malversación contra Puigdemont. Habrá que ver si sirve o no para que Junqueras sirva inhabilitado.

Ciudadanos

Este domingo también nos lleva a hablar de Ciudadanos, un partido que a lo largo de esta mañana va a clausurar la su asamblea general. Lo hacen con varias certezas. 1. Está siendo la asamblea de la despedida de Inés Arrimadas como presidenta de la formación naranja, aunque va a seguir como portavoz en el Congreso. 2. A partir de ahora, la cabeza de mando en Ciudadanos se parte en dos, con un líder político como es Patricia Guasp y otro más orgánico como es Adrián Vázquez. 3. Nadie duda de la influencia que va a seguir tendiendo en la nueva Ejecutiva la presidenta saliente.

Esto en cuanto a las certezas, pero en Ciudadanos son más importantes todos los retos que van a tener que afrontar a partir de ahora. Y la duda fundamental es el periodo de vida que les queda. Si nos fijamos en la tendencia electoral que llevan, la respuesta es que a finales de este año, tras las municipales y autonómicas, primero, y tras las generales, después, serán insignificantes, irrelevantes o como lo quieran llamar.

Después de cogobernar en Madrid y en Andalucía, perdieron todos los diputados que tenían en los dos parlamentos. En Castilla y León, en las últimas autonómicas, consiguieron amarrar 1 solo de los 12 procuradores que tenían en las Cortes. Su desintegración en el Congreso de los Diputados también fue meteórica. De los 57 escaños que consiguieron en abril de 2019, se quedaron en 10. Son solo algunos indicadores de la tendencia que asoma a este partido al abismo y a la desaparición.

Es Inés Arrimadas que en su despedida como presidenta pedía perdón, aunque recalcaba por los errores que ella había cometido. Aquí estaba dirigiéndose directamente a Edmundo Bal, que ha encabezado la lista alternativa al equipo impulsado por Arrimadas. Bal, que es abogado del Estado, y que avaló el apoyo de Ciudadanos a la ley del solo sí es sí con las consecuencias que todos estamos viendo. Esta semana, si no la siguiente, se superarán la cifra de 200 delincuentes sexuales que han visto rebajada su pena gracias a la ley del Gobierno.

¿Errores de Arrimadas? Pues el más grave, después de su triunfo histórico en las elecciones de Cataluña de 2017, con más de 1 millón de votos, fue no posicionarse con claridad a la investidura para ser la presidenta de la Generalitat. Ya sabemos que las cuentas no le salían, pero ni mostró esa firmeza y apenas un año y medio después abandonó Cataluña para irse al Congreso, a Madrid, dejando huérfanos a ese millón de personas que habían depositado su confianza en ela.

Y luego hay multitud de jugadas políticas en las que también han fracasado. Su no es no a Sánchez, esperando comerse al PP tras las elecciones de abril de 2019 le salió fatal entonces a un ambicioso Albert Rivera. Y luego otros fracasos también muy sonados. Como la moción de censura en Murcia o su falta de lealtad cuando entraron en el Gobierno de Madrid que llevó a Díaz Ayuso a adelantar elecciones y directamente hacer desaparecer a Ciudadanos de la asamblea madrileña.

El futuro de Ciudadanos está por escribir y, ya digo, viendo sus perspectivas electorales esta abocado a un final, a la desaparición de un proyecto que logró entusiasmar a millones de españoles.