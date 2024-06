Antonio Herráiz: "¿Cuánta ventaja tiene que sacar el PP al PSOE para que Sánchez dé por exonerada a su mujer?"

Audio

Desde las seis te venimos acompañando en 'La Mañana de Fin de Semana' en este domingo en el que va a seguir la inestabilidad, aunque los del tiempo, los de la AEMET precisan que los chubascos y las tormentas van a ser menos generalizados. Los avisos por estos fenómenos intensos se reducen a la parte nordeste de la península, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco…, comunidades a las que hay que añadir Castilla y León. Cuidado con el granizo en zonas del sistema ibérico y los Pirineos por la mañana, y en el este de Cataluña por la tarde. Y luego van a seguir bajando las temperaturas, que ya les digo yo que más de uno lo va a agradecer.

Hoy es día de elecciones europeas, que, si resides en Galicia, País Vasco o Cataluña, serán las segundas de este 2024 y, si vives en cualquier punto del resto de España, serán las primeras, lo cual no quiere decir que vayan a ser las últimas en lo que queda de año. En política todo es posible y, más aún, con un estratega en Moncloa capaz de sorprender incluso a los suyos.

Aunque hoy lo que se eligen son los 61 eurodiputados que van a representar a nuestro país en el parlamento europeo, pocos de los que vayan a votar a lo largo de la jornada van a tener en su cabeza esa clave. ¿Por qué? Pues porque ha habido especial interés en que los asuntos nacionales domésticos -véase el caso Begoña- opacaran todo lo demás.

Y no será porque no hemos repetido que, en Bruselas, en Estrasburgo, en las instituciones comunitarias, se decide

buena parte de nuestro día a día. No será porque no hemos insistido en que son unas elecciones decisivas en las que nos jugamos nuestro futuro. España, claro está, y Europa en su conjunto.

Que se lo digan a los agricultores, que se lo cuenten a los empresarios, a los grandes y en especial a los pequeños y medianos, a las PYMES, a los fabricantes de vehículos por ejemplo, a los que nos enfrentamos a retos globales como es el de la Inteligencia Artificial… así podríamos seguir.

Hay muchos asuntos relevantes que nacen en el corazón de Europa, pero ha habido más interés en plantear los comicios entre el victimismo y la polarización. ¿Por qué? Porque ahí Sánchez es el que mejor se mueve, como se comprobó hace casi un año en las generales del 23 de julio. Ahora, con la repetición de esa estrategia remasterizada, incluyendo como novedad lo de la máquina del fango y la persecución de los jueces, a medida que avanzaba la campaña, en las encuestas ha ido reduciendo la distancia de 10 puntos que le sacaba el PP al principio de la campaña.

¿Cuánta ventaja tiene que sacar el PP al PSOE para que Sánchez dé por exonerada a su mujer? Ha sido el presidente el que ha querido que estas elecciones sean un plebiscito de absolución a Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y por eso esta noche, a poco que el PSOE se aproxime al PP, a poco que se reduzca la distancia que las encuestas arrojaban al principio de la campaña, ya tendrá el discurso apañado. El relato, que es en realidad lo que le interesa como buen político moderno que es.

Si esa ventaja no es amplia, si la victoria del PP es por la mínima, Sánchez ya tiene elaborado su discurso.

1. Los españoles absuelven a mi mujer del acoso de jueces fachas.

2. Avalan la amnistía.

3. Tengo carta libre para seguir en Moncloa, aunque no sea capaz de aprobar los presupuestos en el Congreso porque los independentistas siguen jugando conmigo y, lo que es peor, con el conjunto de los españoles.

Y 4. ¿Cataluña qué? Esa es la próxima pantalla… A partir de mañana toca resolver ese entuerto.

¡Se han aparcado tantas cosas en Cataluña por estas elecciones europeas! La primera, y no es un detalle menor, la publicación en el BOE de la propia ley de amnistía. El plazo legal era de 15 días y el gobierno lo ha exprimido al máximo en una maniobra tan inusual como controlada. Si se publicaba en el BOE se activaba la maquinaria judicial y no querían que en campaña irrumpiera el asunto. Aunque Puigdemont tenga prisa por volver con la alfombra roja incluida.

¿Qué más se tiene que resolver en Cataluña a partir de mañana? La Constitución de la mesa del Parlamento, que no es una cuestión menor. Es en ese momento en el que los partidos ya no pueden ponerse de perfil y deben posicionarse con su voto. No condiciona totalmente lo que vaya a pasar después, pero sí que puede ser un señuelo. De momento, Illa no cuenta con apoyos explícitos para sacar adelante la investidura, eso será la siguiente pantalla y, aunque la repetición electoral se apunta demoledora para Esquerra, no se descarta. De lo que no hay duda es que, a pesar de haber perdido la mayoría en el Parlament, después de haber conseguido la amnistía, su próximo objetivo es el referéndum de autodeterminación.

Eso será a partir de mañana lunes, de momento hoy hay que votar en las europeas. Desde las nueve hasta las ocho de la tarde van a permanecer abiertos los colegios. Y aquí no se sigue el patrón de unas generales, de unas autonómicas o de unas municipales, que en función del escrutinio vamos conociendo los resultados. No. Ya os hemos contado que la normativa comunitaria establece que los países de la Unión Europea tienen que esperar al cierre de los últimos colegios electorales para ofrecer resultados. Como los de Italia no cierran hasta las once de la noche, pues hasta esa hora, nada.

Aquí en COPE vas a poder seguir toda la jornada a lo largo de la programación habitual de los domingos. En el fin de semana con Cristina, en Mediodía COPE, y a partir de las nueve de la noche en un Especial Elecciones comandado por Ángel Expósito.

Elecciones europeas que vienen marcadas también por la guerra de Ucrania y por la de Gaza. Se han cumplido ocho meses del ataque de los terroristas de Hamás contra Israel en el que fueron asesinadas 1.200 personas y fueron capturadas más de 200. Uno de los escenarios del terror, donde se cebaron los de Hamás, en el festival de música NOVA, donde cientos de jóvenes disfrutaban de la tarde noche del sábado al ritmo de la música electrónica. En ese momento irrumpieron los terroristas.

En ese festival estaban, junto a cientos de jóvenes, Noa, Almog, Andrey y Shlomi Ziv. La primera, Noa, tiene 25 años. Había acudido al concierto junto a su novio. Los de Hamás secuestraron a los dos y la imagen de Noa, mientras los terroristas se la llevaban en una moto, dio la vuelta al mundo. Ella pedía que no la mataran.

Ahora Noa Argamani, esta joven estudiante de 25 años, ocho meses después del ataque de Hamás ha sido liberada. Junto a ella otros tres rehenes que también estaban en esa fiesta. Es una operación que llevaba semanas planeándose. Lo ha explicado Daniel Hagari, Portavoz de las fuerzas de defensa de Israel.

Esta operación de rescate de los cuatro rehenes israelíes no es llegar a Gaza y decirles a los de Hamás, venga entregádnoslos. Estamos hablando de un contexto de guerra y en esa operación, las autoridades de Gaza, que ya sabes que es un territorio controlado por el grupo terrorista, hablan de 200 palestinos muertos y decenas de heridos. Hamás mantenía retenidos a los israelíes liberados en un campo de refugiados, lo que confirma una cuestión: sigue utilizando a su gente, a civiles inocentes, como escudos humanos.

Este es el horror de una guerra que se está dejando una crisis humanitaria sin precedentes. Con el derecho de Israel a defenderse por delante, porque lo que quieren es aniquilar la única democracia de la zona, pero también con la muerte de víctimas inocentes que está dejando esa respuesta. Con el deseo de Hamás de aniquilar a Israel y con el Gobierno israelí, obligado a dar una respuesta a los familiares de los rehenes, a lo que suma también la política. No vieron venir el ataque del 7 de octubre y la presión contra el Ejecutivo de Netanyahu es cada vez mayor. Por eso urge un acuerdo duradero y no simples operaciones de cosmética como el reconocimiento por parte de España del estado palestino.