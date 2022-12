Herraiz: "¿Cuál va a ser la fórmula para prolongar los 20 céntimos solo para los colectivos más vulnerables?"

Audio

Muy buenos días. ‘La Mañana del Fin de Semana' de COPE sigue avanzando en este sábado que viene con el frío habitual de estas fechas. 5 grados bajo cero en León es lo normal. Como los 4 bajo cero de Ávila o Palancia.

Y todo en medio de un puente con muchas variantes y muchas opciones. La de cogerse el lunes festivo y enlazarlo con el día de la Constitución. O lo de pillarse el viernes, pera aprovechar la fiesta de la Inmaculada. Esto hace que las previsiones del sector hotelero sean muy buenas. Es la tendencia de todo el año porque en muchos puntos de España se han recuperado niveles de ocupación prepandemia. Y hay un dato, una previsión que confirma que va a haber mucho movimiento. Solo por carretera, la DGT prevé hasta el domingo 11 de diciembre, 13 millones y medio de desplazamientos. Esto es una estimación que da una pista importante de lo que tenemos por delante.

Y con una pregunta. ¿Va a ser el último mes con la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina? Aquí el Gobierno ha errado en sus previsiones sobre lo que iba a costar a las arcas públicas. En meses como julio y agosto, el gasto para el Estado rondó los 800 millones de euros, cuando Hacienda había estimado que iban a ser unos 470 millones de euros. Y ahora, a menos de un mes para que termine el plazo, se plantea no eliminar los 20 céntimos, pero sí modificar las condicione para beneficiarse.

Cambiarlo atendiendo solo a lo que vienen denominando colectivos más vulnerables. Pero esa bonificación en función del nivel de renta se presenta más que complicada. Y así lo ha reconocido la propia ministra de Hacienda.

¿Cuál va a ser la fórmula para prolongar los 20 céntimos solo para los colectivos más vulnerables? Es lo que están estudiando. Desde el sector, advierten que entraña muchas dificultades técnicas. Hablaba de los profesionales. ¿A quién van a considerar profesionales? ¿Cómo van a establecer ese criterio?. Lo único seguro es que si un día como hoy quitamos los 20 céntimos por cada litro de diésel, el gasoil nos gustaría 40 céntimos más que hace justo un año. 40 céntimos por litro.

Ya veremos por dónde tira el Gobierno, pero no será una decisión sencilla si es que, al final, asumiendo el coste electoral, decide modificar las condiciones de esta bonificación a los carburantes.

Audio









La verdad de los datos del paro





Cerramos el año con este diciembre que acabamos de estrenar y con una ristra de previsiones macroeconómicas que no son buenas. Ni en cuanto a crecimiento ni tampoco en cuanto a empleo. Aquí, el Gobierno ya sabes que hace una lectura mucho más optimista. Y siempre se va a agarrar a las cifras que más le convienen, aunque estén dopadas, como en el caso del paro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cuál es la foto fija ahora mismo del empleo en España? La que nos deja noviembre y que si nos quedamos exclusivamente en el titular, pues dirás, que es muy positivo. Que en noviembre, ahí un poco en medio de la nada, a las puertas todavía de la campaña de Navidad y ya con la temporada de verano más que pasada… que noviembre cierre con 33.000 parados menos es una muy buena noticia.

Esto si te quedas solo con el titular. Si rascas un poco más y bajas a la letra pequeña no lo es tanto. ¿Por qué? Porque las cifras vienen maquilladas con un poco de rímel y bastante más de colorete. Es el brochazo que le meten a los fijos discontinuos. Ya pasó cuando en España había millones de trabajadores en ERTE. En cientos de empleo, se da la circunstancia que, precisamente en un mes como noviembre, miles de trabajadores fijos discontinuos no están en activo, no están trabajando. Son parados efectivos, pero no se incluyen como parados registrados.

¿Cuántos trabajadores hay ahora mismo en esta situación? Debido a la reforma laboral es una figura cada vez más recurrentes. Según Fedea , la Fundación de Estudios de Economía Aplicada serían 138.000 en octubre, de un total de trabajadores con este tipo de contrato superior a los 400.000. No trabajan, en algunos casos cobran la prestación por desempleo, pero no aparecen como parados registrados. No hay ninguna estadística con el número exacto de trabajadores con este tipo de contrato que no están trabajando.

Esto lo omite el Gobierno, dice que el modelo de cómputo se remonta a 1985, omitiendo la clave. Y es el aumento exponencial de este tipo de contratos. Anota este dato. En noviembre los fijos discontinuos han crecido un 525% con respecto al mismo mes del año pasado. Eso no importa para un siempre triunfalista Pedro Sánchez.

Omitiendo la letra pequeña, centrándose solo en el lado positivo de la bajada del paro, era un día para que Yolanda Díaz, vicepresidenta del ala de Podemos, ministra de Trabajo, exhibiera la medalla. Ha estado resguardada dejando que la salida de violadores de la cárcel antes de tiempo y la reducción de penas para delincuentes sexuales de todo pelaje salpicara exclusivamente a Irene Montero.

Ahora, de los creadores de en el metro se habla de la necesidad de renovar el Poder Judicial, surge una nueva versión: me paran por la calle para decirme que tienen un contrato indefinido. ¿Le parará a la vicepresidenta algún español molesto con la derogación del delito de sedición? ¿Le parará a Yolanda Díaz alguna mujer escandalizada por la salida de violadores a la calle gracias a la chapucera Ley del 'solo sí es sí'?





Los 'misteriosos' sobres explosivos





En el asunto de las cartas con material pirotécnico hay una novedad. En la embajada de Ucrania en Madrid se ha recibido una nueva misiva que se diferencia de las que te hemos contado hasta ahora, pero que es similar a las que han llegado a varias embajadas ucranianas de otros países de Europa. Esta última contenía ojos de animales y restos de sangre por lo que, en principio, no tendría vinculación con las anteriores.

¿Qué sabemos de esa media docena que contenían material pirotécnico en incluso elementos de metralla? Hay más dudas que certezas y la investigación se centra ahora en el único sobre que no ha sido detonado. Es el que llegó a la base de Torrejón de Ardoz y que analiza la policía científica. Es clave porque se conserva en su integridad y ahora lo que hay que establecer dónde pudo adquirirse y entregarse. El ministro Marlaska asegura que la investigación va a ser rápida.

Y esperemos que sea así, confiando en la profesionalidad de la Policía. Pero entre todo ese larguísimo historial manchado por la duda -cuando no de la mentira- de Marlaska hay un precedente. Nos lleva a la campaña de las autonómicas a la Comunidad de Madrid de mayo de 2021. La izquierda sabía que iba a perder las elecciones, que Ayuso iba a mantener la presidencia y coincidiendo con ese contexto puntual empezaron a llegar sobres, incluso al propio ministerio del Interior, que contenían balas y mensajes amenazantes.

De aquello ha pasado ya más de un año y medio y nada más se supo. Una de las cartas llegó casi al despacho de Marlaska, Entonces prometieron también una rápida investigación de la que no ha trascendido ningún detalle, alimentando así la teoría de un supuesto montaje.

Ahora hay diferencias evidentes, pero también similitudes. Son cartas que han conseguido sortear todos los controles de Correos, otro de los organismos controlado directamente por Pedro Sánchez. En este caso, colocando a su amigo Juan Manuel Serrano en la presidencia esta sociedad estatal. Las balas las consiguieron colar. ¿En año y medio no han tenido tiempo para reforzar los controles?

Es lógico que los trabajadores tengan un cabreo importante. Hay que esperar a ver lo que determina la investigación de los sobres, pero en todo caso su integridad se ha puesto en peligro. El material que contienen las cartas no les iba a provocar heridas de gravedad, pero ¿quién les garantiza que no se vaya a introducir elementos más peligrosos?

Sobre la oportunidad de filtrar estos envíos en un momento de debilidad del Gobierno, con la eliminación del delito de sedición salvando el segundo trámite parlamentario, o con violadores saliendo a la calle por la ley del solo sí es sí, no es casual. Que en política nada es casual y que si lo filtran ahora es porque hay una intención. Al margen de todo esto, lo importante es intentar identificar el trayecto a la inversa de esas cartas para lograr identificar a la persona o personas que están detrás. Porque si hay un culpable, ya no digo responsable, es el que las ha enviado.

Audio









Ciudadanos en busca de un líder





Y luego está el lío de Ciudadanos. Es normal que cuando un partido está al borde de la desaparición, en un proceso de desintegración progresiva, viva sus últimos coletazos en medio de la división. Se quedaron sin representación en la Comunidad de Madrid, también en Andalucía, y en Castilla y León conservaron un único procurador, un único diputado después de tener 12 y formar parte del Gobierno.

En la línea de esos parlamentos autonómicos, las encuestas vaticinan un batacazo en las elecciones de mayo de 2023. Y en medio de un proceso de refundación que en realidad es el proceso hacia el abismo se ha abierto el melón para ver quién lidera la formación naranja en sus últimos años de vida.

Por un lado está la presidenta del partido, que es Inés Arrimadas y por otro el portavoz parlamentario que es Edmundo Bal. En las últimas semanas, el distanciamiento entre los dos se ha hecho cada vez más evidente. Sobre todo después del apoyo de Ciudadanos a la ley del 'solo sí es sí' que está sacando a violadores a la calle.

La noticia es que Edmundo Bal se presenta a las primarias de enero para liderar lo que queda de su partido. E incluso lo que va a quedar a partir de mayo, que será mucho menos. Y niega la evidencia. Que lo hace para intentar colocarse por encima de Inés Arrimadas.

Es la crónica de una muerte anunciada, la crónica del fin de Ciudadanos, que fue un proyecto ilusionante para millones de españoles, que llegó a obtener 57 diputados en el Congreso quedándose a solo nueve diputados del PP en las elecciones de abril de 2019 que luego hubo que repetir.

Un partido que ganó las elecciones en Cataluña con más de 1 millón de votos, con Inés Arrimadas de candidata en 2017, pero que no puso especial interés en presentarse a la investidura. No insistió lo más mínimo. No habría alcanzado los apoyos suficientes, pero sí habría conseguido dividir al separatismo incluso habría obligado a posicionarse al PSC.

Es solo uno de los muchos errores que ha cometido Ciudadanos pegándose un tiro en el pie y aniquilando un proyecto, ya digo, ilusionante. Hay muchos más, como la moción de censura en Murcia, la deslealtad de Ignacio Aguado en el Gobierno de Ayuso en Madrid, que provocó elecciones anticipadas y su desaparición de la Asamblea, y antes de todo esto pues el no es no de Ribera a Sánchez en las elecciones de abril de 2019. Con sus 57 escaños podría haber permitido un Gobierno entre PSOE y Ciudadanos sin tener que pagar nada a los separatistas.

Pero los aires de grandeza y unas expectativas demasiados ambiciosas de Albert Ribera, creyendo que iban a superar al

PP, supusieron su adiós a la política y el principio del fin de un partido a cuyos postulados iniciales, a cuya corriente de regeneración se sumaron millones de españoles, que a la postre, se han visto defraudados.

Por cierto… estamos en la semana del EGM, en la primera evaluación del Estudio General de Medios en el comienzo de curso. Y la fidelidad de los oyentes ha hecho que la nota sea muy alta. Según el EGM, sabemos que os gusta madrugar a 731.000 oyentes que escucháis La Mañana del Fin de Semana de COPE los sábados y los domingos. Sois 33.000 más que hace justo un año, nosotros estamos encantados de agrandar este equipo y no podemos más que darte las gracias.