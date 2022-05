Herraiz: "Con Sánchez, los sindicatos se comportan como dos socios más del Gobierno"

Audio

Buenos días. Sigues en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE, hace un buen rato que ha amanecido, hace un buen rato también, a las 6 que te venimos acompañando en este primer día mes.

Mayo se ha estrenado con aires primaverales y el tiempo va a ser muy similar al de ayer. Sol en la mayor parte de España y máximas que se acercarán a los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Hay que disfrutar del domingo porque a partir de mañana entra de nuevo un frente que va a dejar situaciones de inestabilidad. Vuelven las lluvias, las tormentas y hasta el miércoles bajarán las temperaturas.





EL REAL MADRID CAMPEÓN DE LA LIGA

Noche larga en Madrid, noche de celebración para el madridismo… el Real Madrid es, de nuevo, campeón de Liga.

A falta de cuatro jornadas para el final de Liga, le bastaba con empatar frente al Español en el Bernabéu, pero los blancos hicieron pronto los deberes con goles de Rodrigo dos, de Marco Asensio y de Benzema… 4-0 al finalizar el partido que les lleva a levantar el título de campeón.









Te lo contaba en directo Manolo Lama en el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Ahora el Madrid se le juega el miércoles en Champions en el Bernabéu. Remontó ante el PSG. Remontó ante el Chelsea y le toca también hacer la proeza frente al Manchester City tras la derrota en la ida 4-3 frente a los británicos.

Lo de Ancelotti tiene un mérito que hay que reconocer. Fueron muchos los que dudaron al principio de temporada del entrenador blanco. Ha llegado a semifinales de Champions con opciones de la final, ha regalado al Real Madrid el trigésimo quinto título de Liga y un dato más que encumbra al técnico italiano: se convierte en elprimer entrenador en ganar las cinco grandes ligas europeas. La italiana, la francesa, la Bundesliga alemana, la premier británica y ahora la española.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









PEGASUS Y LAS ESCUCHAS A LOS INDEPENDENTISTAS





Además de felicitar a los madridistas, estamos a punto de comenzar una semana en la que se va a seguir hablando del escándalo Pegasus. Aquí la palabra escándalo tiene una interpretación dependiendo de a quién acudas. Si preguntas a los independentistas o a los socios de Sánchez en Moncloa, es un escándalo que se haya espiado desde los mecanismos del estado a 60 o puede que incluso más líderes separatistas. Si preguntas a la oposición es un escándalo que el Gobierno haya dado por bueno un informe en el que ha influido un ingeniero vinculado al separatismo. Un escándalo que Sánchez haya asumido la veracidad total de un informe publicado por el observatorio canadiense Citizen Lab de la universidad de Toronto.

Lo inmediato es la comparecencia en el Congreso de la directora del CNI, de los servicios de inteligencia. La petición la registró el Gobierno el jueves y no se descarta que sea la próxima semana. Este registro no es casual. Llega cuando en la Comisión de Secretos Oficiales el PSOE ha permitido que entren Bildu, Esquerra y la CUP.

La mitad de esa comisión está en manos de partidos separatistas. Esto de la mitad incluso nos quedamos cortos porque estaríamos asumiendo que Podemos se sitúa en los que defienden al Estado, algo que no suele ser así.

¿Les satisface esto a los separatistas? Ni mucho menos. Lo que siguen exigiendo es la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La última en pedirlo ha sido la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.

Dimisiones pertinentes mirando a la ministra Margarita Robles, pero ya decíamos ayer que Sánchez no la va a dejar caer con una guerra de por medio y con la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de junio. Es uno de los mayores desafíos de la seguridad a los que se enfrenta España y su capital, no quedan ni dos meses y sería un cambio inesperado ante una cita tan importante.

¿Qué se puede esperar de la comparecencia de la jefa de los servicios de inteligencia españoles? No demasiado. La directora del CNI, que es Paz Esteban López, presentará las conclusiones del ejercicio del control interno del CNI, pero no se espera que dé detalles ni de Pegasus ni de ese programa con el que, supuestamente se espió a los políticos separatistas.

Aquí habría que analizar el informe, la veracidad de ese documento elaborado por el observatorio canadiense. Ya solo en el título se ve la clara intención de influir. CatalanGate: amplia operación de software espía mercenario contra los catalanes usando Pegasus. Y luego la persona que ha estado detrás.

Un ingeniero próximo al separatismo, que estuvo detrás de Tsumani Democratic que entre sus hazañas presumen de haber ocupado el aeropuerto del Prat. No solo eso. Es que este informático había trabajado para Telegram pero ahora tenía contactos con WhatsApp que son dos plataformas que se hacen la competencia, lo cual añade más sospechas sobre la intencionalidad del informe.

¿Problema? Cierto es que algunos ministros socialistas han defendido la legalidad en la actuación del CNI. Algunos con sordina como el propio Marlaska. Pero en el momento que Sánchez manda de urgencia el domingo pasado al ministro Bolaños a Barcelona, les promete que investigará el Defensor del Pueblo, cuando, por cierto, se supone que es una institución independiente, están dando por bueno el informe canadiense.

El PSOE no pretendía otra cosa que tratar de garantizarse el apoyo al decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra. No consiguió el voto a favor de Esquerra pero sí el de Bildu, porque Esquerra sabía de antemano que Bildu lo iban a apoyar. Antes que caiga el Gobierno, cualquier cosa. Ahora en el PSOE, tratan de retorcer el relato mirando al PP. Lo hacía el ministro Félix Bolaños.

Que tenga claro el Gobierno que los independentistas van a tratar de estirar este caso todo lo que puedan porque es marca de la casa ese tono plañidero y victimista de los líderes catalanes.









INAUGURAMOS MAYO: DÍA DEL TRABAJADOR, DÍA DE LA MADRE, FERIA DE ABRIL, LAS CRUCES...





Este primero de Mayo llega en medio de un puente en siete comunidades. La DGT ha estimado cinco millones de desplazamientos. Y seguro que todos los que viajan en esos vehículos a la playa, a la montaña, a fiestas como laFeria de Abril de Sevilla o las Cruces de Córdoba, festivales de música como el Viña Rock seguro que todos están muy interesados en secundar las reivindicaciones sindicales.

Es el Día del Trabajador, la jornada que los sindicatos siempre han reservado para salir a la calle, pero cada vez con menos seguidores. Antes de que llegara la pandemia, ya se venía notando el bajón. Las manifestaciones del primero de mayo fueron masivas durante la transición, luego en los 80, en los 90 también, hasta que a partir de 2010 quedaron casi en la irrelevancia.

Esto va relacionado directamente con el declive de la afiliación sindical. No es sencillo conocer datos reales porque los que los manejan directamente son los sindicatos. Pero incluso en las cifras que aportan tanto UGT como CCOO se aprecia ese descenso.

UGT tocó suelo en 2015 y a partir de ahí se ha mantenido con leves subidas. Del millón 150.000 afiliados que, aseguran, tenían en 2008, cerraron 2021 con 980.000. Por su parte, la secretaría de Finanzas y administración de CCOO asegura que en 2020 tenían 976.000 inscritos. Dicen que son datos similares a los que había en 2007, año previo a la crisis, después cayeron hasta tocar suelo en 2016 y se han ido recuperado, al igual que UGT, con leves subidas. Eso sí, no aclaran cuántos están al corriente de pago, que no deja de ser un dato revelador. Eso les pasa a los partidos políticos y hasta que no hay un congreso o similar, no se pone en orden.

Lo que está claro es que el nivel de ruido sindical con PSOE y Podemos en la Moncloa no tiene nada que ver con el que habrían hecho con un Gobierno de centro derecha. Ni con la pérdida de 100.000 ocupados en el primer trimestre según la EPA, ni con 70.000 nuevas personas en las listas del paro, ni con la inflación subyacente en el 4,4% el nivel más alto desde 1995, se le ha escuchado levantar la voz. En las últimas horas, lo que más preocupa al líder de UGT, Pepe Álvarez, es que las manifestaciones de hoy no sean un fiasco.

Aunque no tengan representación en el parlamento, UGT y CCOO se han comportado como dos socios más de este Gobierno.

Y en cuanto a la afluencia a las manifestaciones, solo si acudieran los afiliados que dicen tener estaríamos hablando de un éxito. Pero no parece que la afluencia vaya a ser multitudinaria. Se lo iremos contando.

Este domingo 1 de mayo miramos también a Marruecos. Hoy tendrían que haber reabierto los puestos fronterizos en Ceuta y Melilla que llevan cerrados desde marzo de 2020. Fue el propio Gobierno de Sánchez el que anunció que se iba a dar ese paso. El compromiso se vendió tras el viaje a Rabat del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Fue la forma de escenificar el cambio de timón sobre el Sáhara. Pero ni el único compromiso palbable tras ese cambio de estrategia se ha cumplido. Ahora dicen que habrá que esperar al menos 15 días. Marruecos no acepta las condiciones de España para abrir ese paso fronterizo lo que confirma que en las relaciones entre los dos países el que lleva el mando es el Gobierno marroquí y no el español.

Por cierto. En este primero de mayo lo que más relevancia tiene es que hay que celebrar el Día de la Madre. Felicidades a todas las madres.