Manolo Lama da las claves de la Liga del Madrid: "Ancelotti, el verdadero artífice junto a Benzema y Vinicius"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza el título liguero conseguido matemáticamente por el Real Madrid este sábado ante el Espanyol.

Lama explica la victoria blanca en la competición doméstica analizando al conjunto merengue línea por línea, pero sobre todo destaca a las figuras de Benzema, Vinicius y al entrenador italiano Carlo Ancelotti:

"Lo primero que hay que hacer es felicitar al campeón porque LaLiga la gana el mejor, y nadie puede cuestionar que esta temporada el Real Madrid ha sido de largo el mejor de la Primera División.

¿En qué ha basado el Real Madrid su fuerza para ganar este título?

1. Ancelotti ha sabido armar un equipo que defensivamente ha sido fiable. Con un Courtois brutal, con una pareja de centrales de garantías, aunque ha dejado dudas en los partidos claves de la Champions y con futbolistas experimentados en las bandas como Carvajal y Mendy.

Thibaut CourtoisCordon Press





2. Muy importante. El centro campo, cuando ha necesitado relevo y aire se lo han dado a Casemiro, Kroos y a Modric, aunque es cierto que los tres siempre han estado por encima de sus suplentes, bien Valverde, bien Camavinga, siempre han puesto ese granito de arena.

Kroos, Casemiro y Modric en uno de los título del Real MadridFacebook - Casemiro





3. Vinicius. Ha explotado, nadie lo puede dudar. Sus goles, sus asistencias….ha sido un jugador determinante. Un jugador que ha acompañado al gran goleador porque hasta ahora en el Madrid metían los goles uno y los demás estaban fuera.

Vinicius Jr celebrando un gol en el EtihadCordon Press

4. No hace falta que lo diga. Karim Benzema. Un futbolista que es capaz de promediar un gol por partido, que es capaz de llevar al brazalete, que es capaz de tirar de liderazgo demuestra de largo que ahora mismo es el jefe del equipo.

Karim BenzemaCordon Press





5. No me quiero olvidar de Carlo Ancelotti. Ancelotti vino aquí y muchos pensaban que venía a jubilarse, muchos pensaban que venía a que no creara problemas ni a la plantilla ni al club y Ancelotti ha demostrado que es un ganador, ha formado un equipo serio, ha ganado un título de Liga y ahora va a por la Champions.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real MadridCordon Press





Por tanto, para mí, junto con Benzema y Vinicius, Ancelotti el verdadero artífice del título de Liga"