Herráiz: "Con las mascarillas han cambiado de criterio en tres días y aún nos piden que les tomemos en serio"

Audio

Muy buenos días. Está a punto de amanecer en la mayor parte de España y todavía a oscuras te damos la bienvenida si te incorporas a esta hora a 'La Mañana del fin de Semana' de COPE

¿A qué no hay nada mejor que madrugar en un sábado? El tiempo viene hoy con mínimos cambios. Apenas un frente que va a dejar lluvias débiles en el norte, en el litoral de Cataluña y en Mallorca. El resto, un patrón muy parecido. Donde haya más nubes bajarán algo las máximas, temperaturas en el sur se volverán a situar en torno a los 20 grados. A partir de mañana, tendremos algo más de frío por el día, y dejaremos atrás eso que tantas veces hemos repetido durante el pasado mes; lo de tiempo primaveral en pleno invierno.

Vamos ya con el disparate, con las consecuencias de lo que pasó el jueves en el Congreso. No había duda de que la convalidación del decreto de la reforma laboral iba a tener una difícil digestión.

TE PUEDE INTERESAR: Un juez abre diligencias para investigar el voto de Casero mientras Batet evita convocar la Mesa del Congreso

LA PELOTA, EN LA JUSTICIA

Tan complicada que estamos ante un asunto que ha llegado ya a un juzgado de Madrid. Esto es lo último. El juzgado de instrucción número 47 abre diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación del jueves.

Ya sabes que la reforma laboral se aprobó por solo un voto de diferencia y que un error del diputado Alberto Casero, del PP, inclinó la balanza al sí. ¿Por qué abre diligencias la Justicia?

TE PUEDE INTERESAR: La Justicia sí ha permitido repetir votaciones, aunque solo si el diputado no ha podido emitir su voto

Porque un particular ha presentado una denuncia en la que solicita a la Guardia Civil que investigue el ordenador del diputado del PP, Alberto Casero. El magistrado de momento no ordena requisar el ordenador a Casero y traslada las actuaciones a la Fiscalía para que presente el informe oportuno.

Gobierno y presidencia del Congreso, aunque son dos poderes distintos, los controla el mismo partido

DOS FRENTES

Aquí hay varios frentes. Por un lado, lo que dice el Gobierno y la presidencia de la cámara que, aunque son dos poderes distintos, los controla el mismo partido. Recuerdan que, en estos dos años de pandemia, se han realizado muchas votaciones y que el sistema no ha dado ningún problema. Que una vez que vota, queda registrado como tal y por tanto el sentido del voto es claro. Lo atribuyen a un error, a un despiste del diputado del PP que tendrá que dar explicaciones a los suyos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Meritxell Batet no solo no le escuchó, ni convocó la mesa, directamente, se saltó el reglamento

PABLO CASADO HABLA DE PREVARICACIÓN

Qué dicen en el partido de Casado. El afectado ha presentado un escrito en el Congreso. No habla de error informático como tal. Dice que ante lo que parecía un fallo del sistema, porque él quería votar que no y aparecía que sí, le pidió a la cámara subsanar el fallo. Y que la presidenta Meritxell Batet no solo no le escuchó, ni convocó la mesa. Directamente, se saltó el reglamento. Aquí recuerdan un incidente también con el voto telemático, en julio de 2020 en el que sí se repitió una votación tras detectarse una alteración. Ahí la protagonista era una diputada de Podemos. ¿Podía haber escuchado en esta ocasión a Alberto Casero atendiendo al reglamento? Sí. No lo hizo. Por cuestiones evidentes, no. Pablo Casado habla de prevaricación.

TE PUEDE INTERESAR:

Audio









CIERRE DE FILAS

Ya sabemos lo que dice el Gobierno y la presidencia del Congreso, que es lo mismo. Ya sabemos también lo que dice el PP, donde no han señalado en ningún momento al diputado. En ningún caso se han detenido en el posible error humano de Casero. Este parlamentario extremeño, Alberto Casero está en la dirección del partido y es el secretario Ejecutivo Nacional de Organización PP. Vamos la mano derecha de Teodoro García Egea y la consigna ha sido un cierre de filas.

Audio









Hay una derivada más. Otros dos protagonistas en este sainete. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que se saltaron la disciplina de partido, el voto que les había impuesto su dirección, y no apoyaron la reforma laboral de Sánchez y Yolanda Díaz. Son Carlos García Adanero y Sergio Sayas. Ellos insisten en que lo único que han hecho es no traicionar a sus votantes.

El líder de UPN, que es Javier Esparza, les pide que entreguen su acta de diputado. Lo hacía en Herrera en COPE. Uno de los afectados, García Adenero, contestaba que nones. Que no entregan nada.

TE PUEDE INTERESAR: Esparza (UPN): "Mis dos diputados se han saltado la disciplina de voto engañando"

De momento, siguen siendo diputados. De momento, la dirección de Unión del Pueblo Navarro se limita a pedir su acta de diputados; no les expulsa de la formación pero amenaza con abrir los trámites. Les ha molestado su falta de disciplina y también que ocultaron el sentido de su voto hasta el final.

Y la conclusión de todo, al margen del guirigay político, es que la reforma laboral aprobada sigue en vigor, también la convalidación y habrá que ver el recorrido judicial, cuando llegue al Constitucional.

Las indemnizaciones por despido improcedente siguen igual. 33 días por año trabajado. Si cambian ciertos contratos. Con esta Reforma Laboral solo se podrán hacer contratos temporales por motivos de sustitución o de producción con límites de seis meses a un año de duración. ¿Cómo se suple este vacío? Con los contratos de fijos discontinuos. Luego lo ampliamos todo esto.

GASOLINA MÁS CARA

Al margen del circo que ha rodeado esta reforma laboral, entre las cosas interesantes encontramos también las importantes, las que sí o sí te terminan afectando. Y ahí está el precio de los carburantes. Vamos a retroceder a febrero de 2021. Hace justo un año. Hoy la gasolina es un 25,3% más cara y el diésel, un 28,3%. Por mirar algo más cerca, encadenamos cinco semanas consecutivas de subida y la gasolina ha llegado a su máximo histórico. En COPE nos hemos ido a una gasolinera. Los clientes echan cuentas y la diferencia es clara. Álvaro estaba llenando el depósito de su coche. Hoy le cuesta más de 15 euros que hace un año.

¿Hasta cuándo? Es una pregunta que nos hacemos todos y que no tiene respuesta clara, aunque todos los indicios apuntan a que la bajada no será inmediata. El precio del barril de referencia está disparado, por encima de los 90 dólares, y la tensión que se vive en la frontera de Ucrania no ayuda.

MASCARILLA EN EXTERIORES

Hay novedades en cuanto al uso de las mascarillas en exteriores. Ya sabes que el martes de esta misma semana, el Gobierno sacaba adelante el decreto para prorrogar que las mascarillas siguieran siendo obligatorias en espacios abiertos. Salvó el trámite parlamentario, -no tan ajustado como en el tema de la reforma laboral-, pero tampoco le sobraron muchos votos. 161 a favor, 153 en contra y 26 abstenciones. Como no lo tenían muy seguro, lo que hicieron fue una jugada que incluso sus socios de Podemos les dijeron “bien, vale, voto a favor, pero esto no es limpio”.

¿Qué hicieron en el PSOE? Incluir en el mismo pack lo de las mascarillas y la paguilla de las pensiones, la extra para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación. Un chantaje en toda regla. Si no se aprobaba lo de las mascarillas, tampoco lo de las pensiones porque iba en el mismo paquete.

El caso es que salió adelante. Sin argumentos científicos, sin informe claro que avalara esa medida, pero salió adelante. Y el conjunto de los españoles, a obedecer sin rechistar.

Esto fue el martes, el jueves se aprobó lo de la reforma laboral, y el alivio que le supuso al Gobierno le iluminó el camino. ¿Qué ya tenemos reforma, aunque no sea con la anunciada derogación? Pues, para celebrarlo, fuera mascarillas. Y la noticia es que este martes, en el consejo de ministros van a retirar que las mascarillas sean obligatorias en exteriores. Se limitan al anuncio y no a la explicación, se limitan a decir ahora no y hace tres días sí. Sin más.

Lo mínimo imprescindible, dice la ministra de Sanidad. Hay que tener especial habilidad para, en tres días, decir una cosa y la contraria. No es fácil. Mínimo imprescindible. Y tan mínimo.

En la calle, con la misma resignación que asumimos lo que decide el Gobierno, aunque no vaya de la mano de criterios científicos, tragamos cuando nos dicen lo contrario. Aunque ese criterio cambiante se produzca en solo una semana.

Hay opiniones para todos los gustos. Y muchos que ya dicen que seguirán llevando la mascarilla en exteriores, aunque no sea obligatoria.

Los datos de la pandemia son buenos. A la baja. Todos los indicadores. En las últimas horas se han registrado 75.000 nuevos positivos. Son prácticamente los mismos que el día anterior, pero 43.000 menos que hace siete días.

La incidencia baja a los 2.299 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando retomaron la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores no llegaba a los 1.000. Entonces no explicaron con criterios médicos por qué. Ahora tampoco. Luego nos piden que nos lo tomemos en serio.