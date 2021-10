Herraiz: "Ayuso no se autodescartado de absolutamente nada"

Audio

Muy buenos días. Sigues en 'La Mañana del Fin de Semana' con mucho domingo todavía por delante y con la compañía de este programa hasta las ocho y media.

En cuanto al tiempo se confirma la previsión. Ha entrado un frente atlántico por el oeste, por Galicia, que está dejando lluvias localmente fuertes y que van a ir desplazando a lo largo del día, desde ese punto hasta el oeste.

Las temperaturas bajan de forma general salvo en el área mediterránea donde puede que suban. 31 grados se esperan para hoy, por ejemplo, en Murcia, o 29 en Córdoba. Esto contrasta con la llegada de las primeras nieves. Los frioleros que no se asusten. Se van a reducir a los sistemas montañosos del norte peninsular con cotas en torno a los 1.800 o 2.000 metros y van a ser más probables en los Pirineos.

CONVENCIÓN POPULAR

Hoy concluye en Valencia la convención del Partido Popular que han estirado toda esta semana por varios puntos donde gobiernan para dar alas a Pablo Casado. Ese ha sido el principal objetivo de un foro en el que, al menos hasta hoy, cuando celebren el gran acto a las 11 en la plaza de toros de Valencia, el protagonismo se lo ha llevado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso ha acudido este fin de semana a la convención con una intención muy clara. Quiere presidir el PP de Madrid. Y así era recibida antes de entrar en el auditorio donde iba a soltar la frase del día.

Gritos de presidenta, presidenta. Que ya lo es, pero que quiere completar con la presidencia del partido. Este es el planteamiento inicial que ha generado recelos en Génova por aquello de que ese paso le llevaría a acumular más poder y en algún momento podría elevar su mirada hacia arriba. Directamente, en la propia presidencia nacional del partido y llevarse por delante a Pablo Casado.

Ayuso, que ha demostrado que sabe manejar los tiempos

Ayuso, que ha demostrado que sabe manejar los tiempos, que dio un golpe de efecto adelantando las elecciones el 4 de mayo y recuperando los votos de Ciudadanos, sabe que eso ahora no toca. No toca porque Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para agotar la legislatura, con lo que no habría elecciones generales hasta finales del año 2023. Probablemente no serán hasta alguno de los tres primeros domingos de diciembre. Por eso, ante el resto de líderes regionales y ante el propio Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso se presentó con un mensaje muy rotundo.

¿Se autodescarta para algo Isabel Díaz Ayuso con este mensaje?

Para nada. Sólo hace poco más de medio año desde que ganó las elecciones en Madrid. Tiene por delante una legislatura corta que le llevará a las autonómicas de mayo de 2023. Aventurarse a plantear una batalla diferente a la que tiene ahora mismo por delante en la Comunidad sería algo así como su suicidio político. Y si algo ha demostrado Ayuso es que ha aprendido a manejar muy bien los tiempos.

Eso no quita para que no vaya a dar la batalla, si es que se la plantean para ser la presidenta del PP de Madrid. Y que se hará valer si hace falta. Por eso hay ya barones del PP, como el gallego Feijoo, que siguen diciendo que ese puesto, esa responsabilidad tiene que ser para ella. Pero…

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pablo Casado va a clausurar hoy esta convención en un acto en la plaza de toros de Valencia que comienza a las 11 de la mañana y al que está previsto que acudan cerca de 10.000 personas. La izquierda ha tratado de recopilar todo tipo de cuestiones ajenas al propio PP para restar valor de a este cónclave del principal partido de la oposición pero la realidad es que el equipo de Casado está más que satisfecho de cómo ha salido.

BAJADA DE LA LUZ SIN CELEBRACIONES

Este domingo ha comenzado con una buena noticia sobre el precio de la luz. No es ironía ni tampoco para celebrar absolutamente nada. Pero cierto es que con todo lo que arrastramos, con el empobrecimiento general que provoca que un recurso tan básico como el de la electricidad alcance precios inasumibles, obscenos, cualquier señal positiva se convierte en una buena noticia. ¿Tiene matices? Evidentemente, pero ahí está el dato.

El precio medio para este domingo se sitúa en 111 euros el megavatio hora. Es un 36% menos que ayer y para encontrar un nivel más bajo hay que situarse en el mes de agosto. Entre las seis y las siete de la mañana -es decir- justo en la franja en la que nos encontramos está tocando un suelo de 15 euros el megawatio hora.

EL APAGÓN DE ESPAÑA

Esta es la buena noticia que en ningún caso es para celebrar. ¿Por qué? Porque, aunque hoy baje, lo lleva haciendo cada domingo por aquello del menor consumo. Y aunque hoy baje, multiplica por 8 lo que se pagó en el primer domingo del mes de octubre. Apenas hay reacciones ciudadanas. Con otro Gobierno en Moncloa serían sonoras, llamativas e incluso, lo hemos visto en otras ocasiones, violentas. Entre esas reacciones casi testimoniales encontramos la de Miguel Pastrana. Tiene un pequeño negocio en Carmona, en Sevilla, y es una de los impulsores de Apagón España. Es una iniciativa que invita a bajar los plomos durante al menos cinco minutos al día. Le contaba a Cristina López Schilgting en el Fin de Semana de COPE que se han unido ya 20.000 personas.

VOLCÁN DE LA PALMA

Seguimos también pendientes del volcán de La Palma. En las últimas horas se ha producido un poco de todo. Buenas y no tan buenas noticias. La buena es que los 3.500 vecinos varios barrios de El Paso y Los llanos de Aridane que el viernes fueron obligados a confinarse ya pueden salir de casa. Se levanta el confinamiento debido a que mejora la calidad del aire. Aún así hay todavía cerca de 6.000 desalojados que no pueden volver a sus casas. Muchos porque, directamente, la han perdido. Salvo 200 que están en un hotel de Fuencaliente, el resto están realojados en casas de amigos o familiares.

Más noticias que nos deja el volcán. La actualización de la zona afectada. Hay 28 kilómetros de carretera por los que no se puede circular, la lava los ha dejado inutilizados, y hay un millar de edificaciones afectadas. 885 destruidas por completo y 105 dañadas o en riesgo claro de derrumbe. Además, ese delta lávico, esa fajana que se ha creado en el mar por la llegada de la lava tiene ya una profundidad de 30 metros, está a una distancia de casi medio kilómetro de la línea de la costa y ocupa una superficie de más de 27 hectáreas.

Luego está el problema de la calidad del aire. No se descartan nuevos confinamientos si cambian la dirección del viento. Las condiciones meteorológicas no son favorables y lo explicaba el director del plan de emergencia volcánica.

Total, que las partículas de polvo sahariano por el fenómeno que se registra en las islas estos días se mezclan con las partículas procedentes de la erupción, lo que complica aún más la calidad del aire.

Los vecinos más cercanos al volcán, los más expuestos a posibles confinamientos viven estas horas con máxima incertidumbre.

No se puede hacer nada. Decía Juan Tomás que tiene plataneras. Ya te hemos contado que el cultivo de plátano es el principal motor económico de la isla junto al turismo. Bueno pues con las altas temperaturas con la proximidad de la lava, se ha roto una conducción de agua que ha dejado sin suministro de riego a más de 600 hectáreas de plantaciones de plataneras. De momento, sin alternativa para regar. La Palma aporta el 35% de la producción total de plátano en nuestro país y de este cultivo dependen 10.000 familias. En una población de 85.000 personas, es fácil entender que servicios, transporte o comercios dependan en parte del plátano que, como el aguacate necesita agua.

SÁNCHEZ VUELVE A LA PALMA

Vamos a seguir pendientes de este volcán de Cumbre Vieja, que entró en erupción hace dos domingos y que nadie es capaz de prever cuál va a ser su evolución. Por cierto, hoy vuelve el presidente del Gobierno a la isla de la Palma para conocer la evolución del volcán.

TE PUEDE INTERESAR: Herrera: "Sánchez visita dos veces La Palma en tres días porque sabe que del volcán no se le puede culpar"

ESTADIOS LLENOS

Y el fin de semana nos deja el primer fin de semana con los estadios de primera división llenos 19 meses después.

Es el gol de Luis Suárez que confirmó la victoria del Atlético de Madrid frente al Barca. Enseguida escuchamos a Corrochano con los detalles de un partido jugado en el Metropolitano que volvía a llenar sus gradas 574 días después. Algo más de 60.000 espectadores disfrutaron de la victoria de su equipo en una vuelta que algunos todavía no se terminaban de creer.

Pues al menos en lo deportivo salió bien porque ganó su equipo.