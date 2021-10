'Apagón España', la iniciativa de un comerciante sevillano para derrocar a las eléctricas: “Lo van a notar”

El precio de la luz ha batido un nuevo récord en la apertura de este mes de octubre superando los 200 euros el Mwh. Es por ello que los ciudadanos se han movilizado, y no sólo con protestas a lo largo de la calle, sino que hay algún comerciante que ha tenido ideas para protestar contra las eléctricas por el elevado coste que les supone la factura de la luz. Es el caso de Miguel Pastrana, el dueño de una tienda en la localidad sevillana de Carmona, que ha creado la iniciativa 'Apagón España'

“Me llegó una factura de 400 y pico de euros en el mes de junio por una tienda que tenemos en Carmona”, explica Miguel a Cristina López Schlichting en los micrófonos de Fin de Semana. “Cuando me di cuenta tenía 2.000 personas de todos los sitios de España, pero fue creciendo hasta ahora, que somos 19.000”.

“O cierro o trabajo para ellos”



La iniciativa originalmente fue apagar al día 10 minutos la luz, a las 20 horas. “Yo me conecto por Facebook, lo hago con las personas que están en el grupo y, aunque yo lo hago 5 minutos, algunos lo hacen hasta 20 o 30 minutos”, explica Miguel, impulsor del movimiento de protesta contra las eléctricas.

Además, avisa el dueño del local sevillano que “si esto llega a más las eléctricas lo van a notar”. “Ya no es lo que te ahorres, es que no podemos seguir con esta situación, yo no puedo pagar 400 euros al mes”, se queja Miguel en Fin de Semana. “La última factura la he pagado 25 días después. O cierro o trabajo para ellos”, protesta.

Y es que Miguel Pastrana no puede tener la mitad de los productos en la tienda por el calor, como es el caso, por ejemplo, de la bollería. “Tengo un ventilador de techo, pero en Sevilla, sin ventilación, no pueden entrar en la tienda”, explica.

Eso sí, explica que, aunque ha recibido llamadas de varias empresas eléctricas, ninguna ha buscado revertir la situación con una oferta general. “Me llaman a diario compañías eléctricas, pero ninguna llamada importante para preguntarme qué problemas tengo, pero al final sólo llaman para ofertas”, concluye.