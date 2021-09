Herrera: "Sánchez visita dos veces La Palma en tres días porque sabe que del volcán no se le puede culpar"

Audio

Señoras señores me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana de un día de otoño, jueves 23 de septiembre y nos levantamos con fuertes lluvias y tormentas serias en Extremadura y la parte más occidental de Andalucía, Huelva y esto se va a mantener durante todo el día, también va a llover en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Estas lluvias se suman a las fuertes trombas de agua que se han registrado en Córdoba, Granada y en Baleares. Las temperaturas se mantienen estables. En Canarias continúan los cielos nublados, podría llover hoy en las islas de mayor relieve.

A la isla de La Palma ya han pasado tres noches por encima desde que el volcán dijera 'aquí estoy yo', con el drama que está provocando. Se han registrado nuevas explosiones en Cumbre Vieja, la chimenea es más alta que los últimos días, la expulsión de piroclastos es más agresiva y ahora fíjense ustedes, por una parte preocupaba que llegase la lava al mar, pero también preocupa que no llegue. Cuando llegue al mar suelta evidentemente gran cantidad de gases tóxicos, pero también al ralentizarse las coladas -hay una paralizada y otra que va muy despacio- no descarga en el agua todo el magma, se asienta en los cultivos y en los núcleos urbanos y se ensancha hacia los lados aumentando las hectáreas afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: Los expertos dudan de que la lava llegue finalmente al mar: ¿qué consecuencias tendría para La Palma?

Audio









15 MINUTOS

El balance a esta hora de la mañana es que las hectáreas afectadas son 150, las casas destruidas 300 y las personas evacuadas más de 6.000. Ayer nos conmovía la paciencia, resignación con la que muchos evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Usted está en un coche con alguien de Protección Civil, un bombero, esperando dos horas hasta el momento en el que pueda entrar en su casa, por 15 minutos porque la lava está muy cerca y se va acercando poco a poco y porque hay mucha gente esperando para poder acudir a su casa.

Vídeo









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Horas esperando en el coche con bolsas de basuras, horas que te da tiempo en pensar que vas a echar en esas bolsas, repasando mentalmente cada cajón, cada armario, cada rincón, cada recoveco, cada secreto, en qué objetos puedes no haber reparado. Luego te da una pena inmensa si no lo has cogido, pero el bombero te está diciendo 'vámonos vámonos'. Y tú 'esta foto me la llevo, la mecedora me la llevo, la silla pequeña con la que mi niño jugaba de chico me la llevo, las fotografías...".

¿Y por qué Sánchez no tiene problema en visitar dos veces La Palma en tres días?

Y cuando los redactores de COPE se acercan a los paisanos en La Palma hay muchos que no pueden contener las lágrimas.

Míren, la tapería Altamira era un restaurante pequeño de un alemán se derrumbó porque la lava poco a poco llegó y fue contactando. Siempre con ese ruido seco, un ruido que termina de repente con toda la historia como la del interior.

Siempre con ese ruido seco, un ruido que termina de repente con toda la historia como la del interior

Simplemente unos centímetros de avanzar la lava y cae un tabique y todo lo que había dentro queda encerrado y enterrado para siempre. No dejo de pensar en esa gente, qué perspectiva de futuro tienen.

El gobierno canario ha comprado 73 viviendas pero es que muchos de los que han salvado la casa no tiene ni idea de cuándo podrán volver a ella porque se tiene que enfriar el magma, solidificarse y luego ver si ha quedado algo, a ver si se puede acceder o delante de su casa hay un muro de piedra volcánica.

A velocidad de óleo va avanzando la lava



PÉRDIDAS A LA 'VELOCIDAD DE ÓLEO'

Algunas previsiones apuntan que la erupción del volcán podría continuar entre 24 y 84 días. No vamos a estar entre 24 y 84 días contándole estas mismas historias, pero que nos quepa un poco en la cabeza lo que sienten esas personas que están viendo desaparecer sus cosas a velocidad de óleo. Esta era una expresión de José Luis Alvite, aquel sabio gallego genial que escribía historias del 'Savoy' y que decía 'recuerdo los atardeceres de mi infancia, eran atardeceres a esa velocidad de óleo'. Bueno pues a velocidad de óleo va avanzando la lava.

Hoy estarán los Reyes en la isla de La Palma, también Sánchez que vuelve desde desde Nueva York. ¿Y por qué Sánchez no tiene problema en visitar dos veces La Palma en tres días y no se le vio el pelo por los hospitales, por las morgues, por ninguna parte durante la pandemia? Bueno pues porque sabe que esto del volcán no se le puede culpar a él, no tiene la culpa tampoco de que hubiera venido el bicho desde Wuhan, pero sí es cierto que a los hospitales no acudía porque en el fondo sabe que su gestión de los primeros meses de la pandemia fue absolutamente negligente, además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales. Ahora sí, ahora y más con el Rey, que quiere que te diga.