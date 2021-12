Herráiz: "Arrimadas plantea una coalición con el PP en Andalucía cuando Cs está al borde de la desaparición"

Audio Antonio Herráiz analiza la posible coalición con el PP en Andalucía que ha planteado Inés Arrimadas

Muy buenos días. Seguimos en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Es 5 de diciembre, quedan justo 20 días para Navidad, y aunque estemos en medio de muchos días de fiesta ¿a que no hay nada mejor que madrugar en domingo?

Vamos con todas esas situaciones que nos estamos encontrando durante este macropuente de la Inmaculada, que seguro te identificas con alguna. Primero, localizamos a los que les toca trabajar como a nosotros. Esto de mimetizarse con el prójimo es un buen ejercicio para ser feliz. Si encima de trabajar lo completas escuchando la radio, pues doble felicidad.

Luego están los que han conseguido reunir cinco días de fiesta o incluso más y lo pasan fuera de casa. Aquí tienen que tener en cuenta varias cuestiones. Para empezar, el tiempo. No es lo mismo estar en Galicia o en Asturias, donde llueve, en León, donde va a nevar en cotas bajas de la cordillera Cantábrica, que en Málaga, Almería, la región de Murcia o, en general, en la mitad sur, donde va a predominar el sol.





PASAPORTE COVID Y AVANCE DE LA PANDEMIA



Los que habéis salido fuera, además del tiempo, tenéis que tener en cuenta si es obligatorio el pasaporte COVID para entrar a bares y restaurantes, por aquello de no llevarse sorpresas. No te vas a encontrar la misma situación si estás pasando unos días en Madrid o La Rioja, donde no es obligatorio, que en Valencia, Cataluña o País Vasco que si lo necesitas para entrar a determinados locales.

En Canarias el Gobierno, el visto bueno de la justicia y entra en vigor este viernes. En la comunidad valenciana lo han estrenado este fin de semana y además del empujón que está teniendo la vacunación, también se ha registrado el lado menos positivo. El avance de la pandemia, la evolución de la incidencia, está provocando cancelaciones en bares y restaurantes.

Y en tercer lugar, este puente de la Inmaculada encontramos un tercer grupo de personas, que en situaciones diferentes coinciden en el mismo espacio. Por un lado, los que se han quedado en casa y viven en una capital y, por otro, los que han acudido a esa ciudad por turismo. Da igual que sea grande o pequeña porque el centro de todas las ciudades o municipios de cierta entidad están estos días abarrotados.

Por eso encontramos los que no van a pisar el centro ni de broma, huyen de las aglomeraciones y los que no se lo piensan y se lanzan a por esas primeras compras prenavideñas.

Igual alguno se pregunta. ¿Ninguno de los que hay en el centro de las capitales tiene miedo a las aglomeraciones? Lógicamente si están ahí, es que no.

La duda que nos surge a todos es si la incidencia -que los expertos dan por hecho que va a seguir creciendo-, se va a disparar tras este puente. Y ese temor mira a Navidad.

Ahora mismo, la incidencia roza los 250 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos todavía de los registros que tienen en Alemania, en Austria o en Reino Unido. A eso se agarra el Gobierno que no ha tomado ninguna medida restrictiva, fiándolo todo a lo que hagan las comunidades autónomas. Y el único paso que han dado es la implantación del pasaporte COVID y no todas.

¿En el Gobierno de Sánchez qué? No quieren oír hablar ni de confinamientos como en Austria ni de restricciones como en Alemania o en Países Bajos. Lo siguen reduciendo todo a la vacunación y a las mascarillas. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, asegura, a 20 días para la Navidad, que no están en otras hipótesis.

Ese es el deseo de todos. Si recuerdas el año pasado por estas fechas, estábamos hablando de allegados, de cierres perimetrales y de la prohibición de salir o entrar a determinadas comunidades. El panorama es muy distinto y todos confiamos en llegar a esa fecha de Navidad en una situación óptima para poder celebrarla con tranquilidad.





ARRIMADAS ABRE LA PUERTA A ESTUDIAR UNA COALICIÓN CON EL PP EN ANDALUCIA

Hoy miramos también a Andalucía. La sombra de un adelanto electoral en esta comunidad es cada vez más alargada. Vox retiró su apoyo al gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, junto con el PSOE tumbó los presupuestos y se abre la posibilidad de que Juan Manuel Moreno no agote la legislatura.

De hacerlo, de agotar el mandato hasta el final, esos comicios serían el 27 de noviembre del próximo año. Todo indica a que no se va a llegar hasta esa fecha. El propio presidente adelantaba esta misma semana en la cadena pública andaluza que esas elecciones serán entre octubre y junio.

A partir de ahí, pues todos los mensajes que se van a leer y se van a escuchar vienen en clave electoral. El PSOE va a estrenar candidato con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. En Vox todas las miradas se dirigen a Macarena Olona para encabezar la candidatura del partido de Santiago Abascal. Y en los dos partidos que forman el Gobierno de coalición no harán cambios salvo sorpresa.

Juan Manuel Moreno aspirará a la reelección, por el PP, y Juan Marín será el cabeza de lista de Ciudadanos. Esto sobre el papel.

En las últimas horas, y aquí está la noticia de hoy y del fin de semana, Inés Arrimadas ha deslizado la posibilidad de presentarse a las elecciones autonómicas en Andalucía con una coalición por el PP. No ha sido directa, pero sí lo ha sugerido.

Pues ahí lo deja y los críticos de Ciudadanos en Andalucía ya han amenazado con una alternativa para frenar la coalición con el PP.

Lo que está claro es que los negros presagios que lanzó el PSOE cuando el PP llegó a la presidencia de Andalucía después de más de casi cuatro décadas de socialismo no se han cumplido. No ha llegado el fin del mundo, ni los andaluces se han arruinado como vaticinaron desde la izquierda, ni el hambre ha campado por las ocho provincias andaluzas. Es más. Su economía ha crecido a un ritmo superior del que lo han hecho otras regiones.

Y al menos, esta legislatura, la comunidad se ha visto exenta de escándalos de corrupción como el de los ERE fraudulentos, el de Invercaria, el de la Faffe en el que destacó el pagó en prostíbulos con fondos públicos o el fraude en los cursos de formación.

Cuatro años en los que cuando se ha hablado de corrupción en Andalucía ha sido para recordar la herencia que dejó el PSOE en esta comunidad. Así que lejos de consumarse el hundimiento que barruntaban los más agoreros, se ha vivido una situación de total normalidad, salvo por la anormalidad que ha supuesto la pandemia.





¿SERÍA UN BUEN INVENTO QUE PP Y CIUDADANOS SE PRESENTEN EN COALICIÓN?

En el País Vasco no funcionó, pero la situación no es equiparable. Y no lo es porque a día de hoy, parece, a todas luces, inviable que Juan Manuel Moreno y el PP se presenten de la mano de un partido que está al borde de la desaparición. Los populares no van a dar ese paso o mucho nos tenemos que equivocar.





