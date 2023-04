Herraiz: "¿Cómo debe reaccionar una mujer si le meten mano y agarran por el cuello?"

Audio

"Muy buenos días. Avanza la mañana del fin de semana de COPE de este 23 de abril en el que celebramos San Jorge, un santo muy feriado en muchos puntos de España. Es patrón de Aragón, de Cáceres y de un buen número de municipios. Lucena, en Córdoba, o Santurce, en Vizcaya por ejemplo.





En Cataluña celebran Sant Jordi, en una jornada de libros y rosas por las calles de Barcelona donde los libreros y puestos de flores tienen hoy una de las mayores recaudaciones de todo el año. Y luego hay una cita que en toda Castilla no pasa ni mucho menos inadvertida. El epicentro es Villalar, en Valladolid, con el día de Castilla y León y la gran fiesta que recuerda al movimiento comunero que terminó con tres de sus cabecillas ajusticiados: Padilla, Bravo y Maldonado.

Tanto en Aragón, como en Cataluña y en Castilla y León van a tener un día con muy buen tiempo. En Zaragoza van a llegar a una máxima de 28 grados y en Valladolid y Barcelona van a alcanzar 22 grados.

Hay que decir que las lluvias de este sábado han sido casi un espejismo. A partir de hoy, desaparecen, vuelven a subir las temperaturas y llega el calor con registros de, al menos, cinco grados por encima de la media normal para estas fechas.

¿Qué va a provocar esto? Lo advierte la AEMET: que el mes de abril de 2023 va camino de convertirse en el abril más seco de España desde que hay registros. Y no parece que lo que ha caído en las últimas horas vaya a revertir ese dato.

Juzgada por defenderse de su agresor sexual

Te voy a situar en un 14 de octubre de 2017 en la provincia de Barcelona. Era sábado, y por la noche, en la discoteca Salamandra de Hospitalet la protagonista de esta historia estaba tomando una copa. Algo de lo más normal un sábado por la noche. Cerca de la barra llega un hombre y, sin cortarse lo más mínimo, le mete la mano por debajo de la falda.

Si preguntamos a todas las mujeres que nos estáis escuchando a esta hora qué haríais ante una situación similar, seguro que encontramos respuestas distintas, pero que, intuimos, no varían mucho entre sí. Lo que hizo esta mujer -a la que, insistimos, le habían metido la mano por debajo de la falda para magrearla-, fue dar un empujón al hombre para poder así desprenderse de él.

Hasta aquí, una reacción normal. ¿Problema? Que el hombre no es que insista. Es que, ofendido por la resistencia de la mujer, vuelve a por ella y le coge del cuello. No le sentó nada bien que le rechazara y se encara a ella. En ese momento, la mujer forcejea para soltarse de las garras del agresor y como no lo consigue, pilla un vaso de cristal que tiene en la mano y lo estampa contra la cara del hombre, una reacción instintiva para el psiquiatra José Miguel Gaona.

Todo esto se va a juzgar mañana lunes en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona. Y si has seguido el relato, la lógica te lleva a pensar que el hombre será castigado convenientemente por un delito de agresión sexual. Y sí, la Fiscalía pide 15 meses de prisión para él. Lo llamativo es que, para la mujer agredida, el Ministerio Público pide una pena mayor que para el agresor. La mujer se enfrenta a 2 años de cárcel y que pague a su agresor 1.400 euros.

¿Por qué? Pues porque, según consta en el escrito de la Fiscalía, el agresor sexual sufrió una contusión y también heridas inciso contusas que requirieron puntos de sutura. También habla de secuelas y se refiere a un “ligero” menoscabo estético que lleva al acusado a reclamar una indemnización.

Hasta aquí los hechos que se van a juzgar mañana en Barcelona. La pregunta. ¿Cómo tenía que haber reaccionado la mujer cuando, primero, te meten mano por debajo de la falda, y después te cogen del cuello? En ese momento no le puede denunciar de forma inmediata. Pero es que hay más. A ella piden 2 años de cárcel, que, si no tiene antecedentes, se libra de la prisión. Si la Fiscalía llega a solicitar una pena con la horquilla mayor de 3 años y el juez decide atender a esa petición tiene que entrar a la cárcel.

Y una cuestión más. Si en lugar de provocar, como dice el escrito del Ministerio Público, ese ligero menoscabo estético las consecuencias son mayores, no sé, le saca un ojo, por ejemplo, la mujer habría arruinado su vida por el hecho de defenderse.

Esto será este lunes y, aquí, en La Mañana del Fin de Semana de COPE, en un ratito, vamos a hablar con otra mujer con un caso que tiene elementos coincidentes y que ya ha sido juzgado. Se llama Loredana Istodor. En 2017 cuando tenía 19 años fue abordada por un exnovio que la agredió. Ella trató de defenderse con lo que pudo, cogió un cristal y en el forcejeo le provocó un corte de dos centímetros en la cara. Un juzgado de Móstoles condenó a la chica a 2 años y 9 meses de cárcel.

Había sido víctima de maltrato, había una orden de alejamiento porque el exnovio le agredía y le mandaba amenazas de muerte. La condena al joven fue inferior a la que ahora tiene que cumplir Loredana que ha pedido el indulto y a la que saludaremos ahora mismo.

Una ratonera, pudieron ser muchas víctimas más

Por lo demás, continúa la investigación del incendio en un restaurante de Madrid que en la noche del viernes dejaba dos muertos y una decena de heridos. Sabemos que los fallecidos son un empleado del local que apenas llevaba trabajando una semana en el restaurante Burro Canaglia. La otra persona que perdió la vida es una joven que se encontraba cenando en el interior del establecimiento. Sabemos también que dentro del local había unas 50 personas, rozando el casi lleno; que el incendio se provocó por un plato flameado, que uno de los camareros encendió con un soplete y que prendió la decoración del local de forma muy rápida, por la presencia en el techo de numerosas plantas de plástico.

Hay una novedad que ha trascendido de la investigación. El local no tenía salida de emergencia porque por sus dimensiones no es obligatorio. Y a partir de ahí, pues parte de lo que ya te contamos ayer.

Que las llamas se originaron cerca de la puerta y eso impidió la salida rápida de muchos clientes. Y que gracias a la rápida intervención de los bomberos, que tienen un parque en la calle Alcalá, a escasos metros de la plaza Manuel Becerra, pues se evitó una tragedia mayor.

A lo largo del día vamos a seguir muy pendientes del estado de los heridos, uno de ellos sigue en estado grave. Viendo las imágenes de cómo ha quedado el interior del local después del incendio, nos hacemos a la idea de la angustia que pasaron los que en ese momento se encontraban dentro y también la situación que se encontraron los bomberos. Lo dicho, un restaurante convertido en una ratonera donde la tragedia, de no ser por la rápida intervención de lo bomberos, pudo ser mucho mayor.

“Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles"

Y mañana es el día elegido para la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Es uno de esos comodines a los que recurre el Gobierno de Sánchez cuando las cosas no le van del todo bien. Remover cadáveres y así desviar por unos momentos la atención del personal.

En este caso, la familia del fundador de la Falange ya ha pedido que prescindan del espectáculo que montaron con el traslado de Franco, con un montaje audiovisual sin precedentes y TVE asumiendo el despliegue. Supervisando el momento, en Cuelgamuros estuvo la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Félix Bolaños, que todavía no le habían nombrado ministro pero que urdió el plan desde la secretaría general de la presidencia del Gobierno.

La familia hace tiempo que solicitó por carta que no se repita el espectáculo, porque tras meses de conversaciones con el Ejecutivo, han decidido llevar los restos de José Antonio al cementerio de San Isidro. Es verdad que el cadáver de primo de Rivera podía haber seguido en el Valle de los Caídos, aunque en otro lugar, porque el Gobierno y su ley de memoria democrática decían que no puede estar en un espacio preeminente del monumento, junto al altar mayor.

En todo caso, mañana se produce ese traslado 87 años después de que el fundador de la falange fuera fusilado en la cárcel de Alicante, apenas cuatro meses después del comienzo de la Guerra Civil. Hay algunos que todavía siguen refiriéndose a José Antonio como un dictador, cuando en realidad el militar que gobernó el país desde 1923 a 1930 fue su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera.

Y no está demás recordar una de las frases de José Antonio que más retumban estos días. “Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia”. A pesar de los claroscuros que ofrece su figura, sería conveniente quedarse con esto.

Sevilla, ya está de feria

Y esta noche, en Sevilla, se ha cumplido el ritual, y se ha encendido la portada del Real con el tradicional alumbrao. ¿Qué supone esto? Pues que queda inaugurada oficialmente la Feria de Abril.

El diseño de la portada del Real de la Feria, en el barrio de los Remedios, es obra del arquitecto Gregorio Esteban. La alumbran 25.000 bombillas a las que hay que añadir las 212.000 de todo el recinto ferial.

Trajes de flamenca, farolillos, coches de caballos, sevillanas y fiesta, mucha fiesta. A pesar de los precios llega una de las fiestas más esperadas para los sevillanos y la inflación no va a ser excusa para no disfrutar hasta el próximo sábado.

La ocupación hotelera ronda el 90% en la capital hispalense. Una feria que supone el 3% del PIB de Sevilla con un impacto económico que supera los 930 millones de euros".