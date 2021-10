Herráiz: "Marlaska tiene que explicar por qué dejaron al asesino de Lardero en la calle"

Audio

Muy buenos días ¿Acaso hay algo mejor que madrugar en domingo? Bienvenidos a La Mañana del Fin de Semana de COPE. No será porque no lo venimos anunciando, pero por si todavía queda algún despistado, si no se actualiza de forma inmediata tu reloj, el que tienes en la cocina, en la mesilla, donde sea. Tienes que atrasarlo porque esta madrugada cuando eran las 3 han vuelto a dar las 2 en la habitual entrada en el horario de invierno al que cambiamos por estas fechas.

Nos hemos ventilado octubre sin apenas darnos cuenta y en dos meses estamos despidiendo el año. La semana y el mes termina con lluvias en casi toda España. Van a ser más intensas en áreas del sur de Galicia, norte de la meseta Sur, Castilla y León y en las áreas montañosas de Andalucía. El contraste lo volvemos a encontrar en el sureste. En Alicante, en Murcia, en Almería… donde las máximas pueden alcanzar los 30 grados.

CRIMEN LARDERO

Hoy pasa a disposición judicial el acusado de asesinar al niño de Lardero, en La Rioja. Son horas de mucho trabajo para la sección de Policía Judicial de la Guardia Civil en la comandancia riojana. Tienen que recabar todas las pruebas posibles. Aquí no vale con meros indicios. Aunque todas las pistas llevan a Francisco Javier Almeida López de Castro, en las diligencias tienen que incorporar huellas, restos, imágenes, información que después el juez aporte al sumario del caso.

La prueba principal es que encontraron a Francisco Javier Almeida en el rellano de su edificio, en el número 5 de la calle Linares de Lardero. Tenía el niño en brazos, con claros síntomas de asfixia. El caso está bajo secreto de sumario, pero todo apunta al estrangulamiento.

Esa será otra prueba, la autopsia, las marcas en el cuerpo del pequeño. Pasó con su anterior asesinato, a la agente inmobiliaria en 1998 en Logroño. Y se ha vuelto a repetir el ensañamiento en el crimen de Lardero. Estamos ante un psicópata, un depredador, que deja muchas pistas cuando comete sus delitos.

En las últimas horas, los agentes de la policía judicial han inspeccionado a fondo la vivienda del presunto asesino de Lardero y han revisado las imágenes captadas por las cámaras de la zona el día de los hechos, el jueves 28 de octubre por la tarde-noche. Con motivo de Halloween, el niño iba con una peluca de la niña del exorcista, todo indica que el asesino confundió a Álex con una niña y a partir de ahí se desencadenó todo.

La lógica conmoción de los vecinos de Lardero, de los riojanos va acompañada de datos. Uno de ellos, lo escuchábamos ayer a esta misma hora. El testimonio del abogado que defendió a Francisco Javier Almeida en casos anteriores. El condenado sabía que podía volver a caer y manifestó que no quería salir de la cárcel.

Ese es el primer dato. El segundo es que la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso, en Cantabria, donde cumplió la mayor parte de su condena por el crimen de la inmobiliaria, no era partidaria de su libertad. A pesar de su buen comportamiento en prisión – que le permitió cerca de 40 permisos- los responsables de esta cárcel no confiaban en su reinserción ni tampoco en su recuperación. Su perfil es el de un sádico.

Por qué instituciones penitenciarias autorizó la libertad condicional de Francisco Javier Almeida

Inmediatamente surge la pregunta. Con la desconfianza de la Junta de Tratamiento de la prisión de El Dueso, que son los que estaban cada día con el preso. Con esa petición del propio reo que manifestó su abogado en COPE. Sin haber cumplido por completo la condena, le faltaban al menos tres años para los 25, pena máxima de cumplimiento… ¿Por qué instituciones penitenciarias autorizó la libertad condicional? ¿Por qué la fiscalía no se opuso? La primera la tiene que responder el ministro Grande Marlaska. Y la segunda el departamento que dirige Dolores Delgado.

Otra pregunta más. Por si fue una decisión condicionada por esa reinserción que marca siempre el buenismo institucionalizado... ¿Puede o no puede reinsertarse una persona con un perfil sádico como el de Francisco Javier Almedia?

De los 7 años a los que fue condenado por violar a una niña en 1993 apenas cumplió cuatro. De los 30 años de condena por violar y asesinar a una mujer en Logroño cumplió 22. Y si se hubiera retrasado su salida, sólo con el cumplimiento íntegro, sin entrar en el debate de la prisión permanente revisable, que lógicamente también pero entonces no estaba en vigor, se podrían haber evitado consecuencias fatales.

CUMBRE G20

En Roma, hoy se clausura la cumbre del G20. Además de ese impulso a un impuesto global para grandes empresas. Además del compromiso de donar 50 millones de vacunas, cuánto le gustan a Sánchez los anuncios, luego hay que cumplirlos. Que se lo pregunten a los vecinos de La Palma.

Cuánto le gustan a Sánchez los anuncios, luego hay que cumplirlos, que se lo pregunten a los vecinos de La PalmA

Además de presencias y de ausencias, nos quedamos con dos cuestiones. Una es anecdótica y la otra relevante porque nos termina afectando a todos.

La primera jornada de la cumbre del G20 nos deja también una de las fotos que más busca Pedro Sánchez. Hace cuatro meses la jugada le salió más que regular. En la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas, Moncloa vendió que Sánchez se iba a reunir con el presidente norteamericano Joe Biden. Habían generado tales expectativas que, después, en la factoría de marketing controlada entonces por Iván Redondo quedaron mal. Muy mal. Apenas 45 segundos que dieron para un comunicado en el que el Gobierno dijo que habían hablado de lo divino y de lo humano.

En la cumbre del G20 que se celebra en Italia, en Roma, se han vuelto a ver Sánchez y Biden. Y en Moncloa han aprendido la lección. Nada de anunciar un encuentro, nada de reunión... Un saludo cordial, incluso protocolario, que permita hacer la deseada foto y punto. Y ahí lo han dejado. No más de 30 segundos, apretón de manos y todos contentos.

REFORMA LABORAL

¿Y de la reforma laboral qué? ¿Cuál es la novedad que ha aportado esta noche Nadia Calviño en la cumbre del G20 que se clausura hoy en Roma? Ha puesto sobre la mesa las cuatro claves que se deben priorizar en la reforma laboral que apruebe el Gobierno antes de fin de año. La primera pasa por simplificar contratos. La segunda afecta a las subcontratas. La tercera sobre la negociación colectiva, que aquí hay grandes diferencias entre Calviño y Díaz. Y otro asunto que también las distancia es la flexibilidad del mercado laboral. Calviño quiere más flexibilidad, Yolanda Díaz tener mayor control sobre las contrataciones de las empresas.

¿Por qué se detiene en este punto Nadia Calviño? Porque sabe que este asunto de la flexibilidad es una exigencia de Bruselas. Y si no la cumplimos, quedarán en vilo 12.000 millones de ayudas europeas que deben llegar a mediados de 2022. Esto no es ninguna broma. Sobre todo, viendo la evolución de nuestra economía con la preocupante bajada del consumo. Por eso, la vicepresidenta primera, en la cumbre del G20 pedía lanzar un mensaje en una única dirección.

Esto es lo que se llama automedicación, aplicarse la receta a uno mismo. Pero en el gobierno hay dos pacientes don dolencias y necesidades diferentes. Y eso se va a agravar a medida que se vayan acercando las elecciones.

MOMENTO HISTÓRICO EN MÁLAGA

Y en las calles de Málaga, este sábado se ha vivido un momento histórico. Tarde, noche y madrugada históricas en Málaga en una jornada en la que 16 tronos, 16 imágenes portadas por más 4.000 hombres en total han recorrido la ciudad para conmemorar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga.

Lo hemos visto en Sevilla con la Santa Misión del Gran Poder en Tres Barrios. Lo hemos visto en Córdoba con las primeras procesiones post pandemia. Ahora este evento histórico de Málaga… A principios de mes salió también la La Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid. Procesiones que nos acercan aún más a lo que teníamos antes de que llegara el coronavirus y que no deja de ser una prueba para recuperar las procesiones de Semana Santa en abril de 2022.