Guillermo Vila: “El problema no es el final de Sánchez, el problema son sus principios”

Muy buenos días, bienvenido a ‘La Mañana del Fin de Semana’ en este sábado, 23 de julio de 2022. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa, estamos encantados de acompañarte hasta las 8 y media de la mañana.

Y en apenas dos horas. a las 10,30 de la mañana está previsto que arranque la reunión del Comité Federal del PSOE. Un comité en el que no habrá críticas, no se espera nada que no sea refrendar los cambios que ya ha anunciado Sánchez. El presidente del Gobierno quiere recuperar el aliento y encarar el tramo final de legislatura. Para ello, da la impresión de que ha desechado definitivamente los experimentos y ha apostado por socialistas de pura cepa, por el viejo PSOE. Curiosamente, la renovación pasa por volver a las esencias que representan personas como Patxi López o María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda. Ambos tratarán de conectar al partido con el Gobierno, uno como portavoz del PSOE en el Congreso, la otra como vicesecretaria general.

El PSOE va a constituir su comité de estrategia, que es una reformulación del comité electoral, del que formarán parte hasta cinco ministros. El principal cambio es que lo presidirá, no el secretario de organización, como solía ser lo habitual, sino el secretario general, el propio Sánchez. Sánchez encima de todo y de todos, Sánchez en el centro de un partido que cada vez más ha atado su destino al del actual presidente del gobierno.

En cierto modo, lo que va a hacer el PSOE hoy tiene algo que ver con lo ocurrido en el Partido Popular. Los adultos toman las riendas de los dos grandes partidos, una vez que los experimentos de las nuevas generaciones no han funcionado. El bipartidismo va recuperando terreno, no solo en las encuestas, sino en la misma concepción de los partidos. Vienen tiempos difíciles y da la impresión de que, para bien o para mal, los dos grandes partidos de nuestro país intentan recuperar perfiles menos risueños que los que han dirigido las naves en los últimos años.

Eso sí, en el caso del PSOE, como dijo ayer Antonio Herraiz aquí en la radio, el problema del PSOE no son ni los nombres ni los cargos: el problema son las políticas.

¿Y cuál es la política actual del PSOE? Pues mira, si te parece, vamos ha hacer un breve repaso.

En tema judicial : la política del PSOE consistió en hacer fiscal general del estado a la antigua ministra de justicia del PSOE y antes candidata electoral. Pasó también por intentar reformar la ley del poder judicial para conseguir que bastara de la mayoría absoluta del congreso en vez de los 3/5 que marca actualmente la ley.Y por presentar una proposición de ley en el Congreso para nombrar a magistrados adeptos en el Constitucional aún con el CGPJ en funciones

: la política del PSOE consistió en hacer a la antigua ministra de justicia del PSOE y antes candidata electoral. Pasó también por intentar reformar la para conseguir que bastara de la mayoría absoluta del congreso en vez de los 3/5 que marca actualmente la ley.Y por presentar una proposición de ley en el Congreso para nombrar a magistrados adeptos en el Constitucional aún con el CGPJ en funciones En el asunto territorial : El Gobierno indultó a los líderes separatistas para poder incorporar a ERC a la mayoría frankestein. Lo hizo Sánchez después de decir que no lo haría.Eso después de apartar a Edmundo Val de la Abogacía del Estado para que dejara de plantar cara a los independentistas. Además, la política del Gobierno y del PSOE ha estado marcada por el intento de normalización de Bildu. Necesitan sus votos y, para ello, como ha ocurrido esta misma semana, acerca a sus presos más sanguinarios a cárceles del País Vasco y Navarra. De hecho, empezó la legislatura utilizando los votos de Bildu para llegar al poder en Navarra pese a haber perdido las elecciones.

: El Gobierno indultó a los líderes separatistas para poder incorporar a ERC a la mayoría frankestein. Lo hizo Sánchez después de decir que no lo haría.Eso después de apartar a Edmundo Val de la Abogacía del Estado para que dejara de plantar cara a los independentistas. Además, la política del Gobierno y del PSOE ha estado marcada por el intento de normalización de Bildu. Necesitan sus votos y, para ello, como ha ocurrido esta misma semana, acerca a sus presos más sanguinarios a cárceles del País Vasco y Navarra. De hecho, empezó la legislatura utilizando los votos de Bildu para llegar al poder en Navarra pese a haber perdido las elecciones. En materia e conómica : el gobierno emprendió una reforma laboral cuyo principal cambio fue cambiar de nombre a los contratos temporales para que dejaran de figurar en las listas de desempleados. Mientras, el paro juvenil sigue siendo el más alto de Europa.El Gobierno ha incrementado el gasto público, ha convocado miles de plazas de funcionarios; la inflación está descontrolada, en el 10,2 por ciento. La deuda pública ha subido hasta el 120 por ciento del PIB y las previsiones apuntan a una clara desaceleración, cuando no, directamente, a un escenario de recesión económica.

: el gobierno emprendió una reforma laboral cuyo principal cambio fue cambiar de nombre a los contratos temporales para que dejaran de figurar en las listas de desempleados. Mientras, el paro juvenil sigue siendo el más alto de Europa.El Gobierno ha incrementado el gasto público, ha convocado miles de plazas de funcionarios; la inflación está descontrolada, en el 10,2 por ciento. La deuda pública ha subido hasta el 120 por ciento del PIB y las previsiones apuntan a una clara desaceleración, cuando no, directamente, a un escenario de recesión económica. En el exterior: hemos cambiado la posición histórica sobre el sáhara occidental, alejándonos de Argelia, país del importábamos gas como socio prioritario.

Sánchez ha debilitado la credibilidad del ciudadano en las instituciones. Ha tratado de intervenir el Poder Judicial, pero también Correos, el CIS, Televisión Española, Indra... lo público ha pasado a ser lo gubernamental.

Así que, ¿cuál es la política actual del PSOE? Solo cabe una respuesta. La del mantenimiento del poder a toda costa, la supervivencia del propio Sánchez. No hay más. De los 12 dirigentes que mantuvieron su lealtad a Sánchez tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, solo queda en pie Margarita Robles, que ni siquiera es militante socialista y Santos Cerdán. Con Sánchez no hay amigos, ni lealtades ni nada que no sea resistir. Ante viento, marea... ante la propia realidad que ya no puede negar ni Tezanos.

Lo cierto es que viene un ciclo electoral intenso y las perspectivas del PSOE son muy malas. Tanto en las autonómicas y municipales de mayo del 23, donde puede perder gran parte del poder territorial que aún ostenta, como en las generales… sean cuando sean. Y el otoño económico que se avecina no va hacer más que agravar esa crisis del PSOE.

Porque además, al ciudadano, francamente, le importa poco que la vicesecretaria del PSOE sea Adriana Lastra o María Jesús Montero. Quiere un gobierno que acierte con las políticas adecuadas para afrontar la crisis que viene, que tenga un rumbo estable, que aporte seguridad, certidumbre, que no de bandazos. No es el caso.

En fin… que Sánchez intentará esta mañana alargar su final. Pero el problema de fondo no es el final de Sánchez. El problema son sus principios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





JUANMA MORENO Y LA NUEVA ANDALUCÍA





Y que, además, la ciudadanía empieza a ver que hay una alternativa. Mira, ayer estuvo en 'Herrera en Cope'el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que esta mañana tomará posesión nuevamente en un acto en Sevilla a las 9.30. ¿Cuál es el camino que va a elegir Andalucía? El de las bajadas de impuestos.

Es una decisión política la de reducir la presión fiscal, tiene que ver con las prioridades o con la manera con que un gobierno cree que puede mejorar las cosas. El otro camino es el de las subidas de impuestos que, como sabes, es el que ha elegido el actual gobierno de España. Entre ellos, la tasa a los impuestos extraordinarios de la banca, anunciado, como sabes, en el último Debate sobre el Estado de la Nación. Hay muchas dudas sobre esa nueva tasa. Primero porque no es un impuesto que exista en muchos países. Luego porque de momento solo ha servido para criminalizar a todo un sector y para que las inversiones de los accionistas, grandes… y pequeños, pierdan su valor. Y, sobre todo, porque no sabemos cómo va a hacer el Gobierno para que la tasa no la acabemos pagando los clientes de los bancos, que somos todos los españoles.

Audio









EL IMPUESTO A LA BANCA





Ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunía con los representantes de la banca. No para negociar con ellos porque, según dijo Calviño, la negociación se hará en el Congreso con los partidos, una vez se presente esta próxima semana como proposición de ley. ¿Qué más explicó ayer Calviño? Poco más… la verdad. Trató, eso sí, de cuadrar el círculo. Afirmó que el Gobierno tiene herramientas para evitar que los bancos repercutan el impuesto en el cliente y, al mismo tiempo, que el impuesto se diseñará de manera que no se arriesgue la solvencia de los bancos.

Y decía algo... curioso: que había notado comprensión entre los representantes de la banca.

Pues mira, esta es la opinión que expresó ante la prensa Alejandra Kindleán, presidenta de la Asociación Española de Banca: no es el momento, no es una medida que resuelva ningún problema, no controla la inflación, perjudica el empleo... no veo yo la comprensión por ningún lado, la verdad.





GUERRA EN UCRANIA





Por lo demás, se cumplen hoy 150 días de guerra en Ucrania. Era un 24 de febrero cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzaba eso que llamaba pomposamente una operación militar especial. En fin, una guerra atroz contra un pueblo soberano, Ucrania, que ha dejado miles de muertos y heridos y al mundo ante un escenario fracturado como nunca y con una crisis energética y de inflación nunca vista.

Bueno pues 150 días después, quizá sea or las ganas que tenemos de ver algo de luz, pero esta vez en vez de bombas tenemos que hablar de aplausos.

Turquía lograba ayer que Rusia y Ucrania firmaran un acuerdo para desbloquear el cereal ucraniano. La verdad es que los representantes de ambos países no se saludaron, ni siquiera e vieron y por supuesto ambos alertan que estarán vigilantes por si el otro rompe el acuerdo. Es verdad. Pero también lo es que es la primera vez en cinco meses que consiguen ponerse de acuerdo en algo. Y además en algo importante, ya que permitirá exportar desde tres puertos ucranianos alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados en silos, que no se podían vender debido al bloqueo naval ruso. Y con esto se puede evitar una catástrofe global y la hambruna a la que estaban condenados muchos países en vías de desarrollo que dependen de ese grano.

En cuanto a las reacciones que se han ido sucediendo en las últimas horas... mira, la verdad es que, a pesar de los recelos, sí parece que hay una cierta unanimidad. La UE espera una implementación "rápida y de buena fe"; EE. UU. Mostraba en las últimas horas un un optimismo contenido sobre el acuerdo; y la propia Rusia lo celebraba, aunque, eso sí, culpaba a Whasington y a Bruselas de haber intentado obstaculizar el acuerdo.

Veremos si realmente este episodio es el primero de una hipotética negociación de paz... las conversaciones llevan meses bloqueada y mientras tanto continúan los ataques rusos en el este y en el sur del país. Por cierto que hoy, a eso de las 7 y media, vamos a hablar con el corresponsal de Cope en Moscú, con Ricardo Marquina, para tratar de hacer una fotografía lo más exacta posible del estado actual del conflicto.