Antonio Herraiz: "En tiempos de pocas alegrías, siempre nos salvan los clásicos como Rafa Nadal"

Buenos días. A punto de que amanezca en España, de que aparezcan las primeras luces del día, sigues en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Hemos empezado bien a ocuras, a las seis, y nos vamos hasta las ocho y media cuando César Lumbreras toque la chifla de 'Agropopular'. No podemos darles buenas noticias a las gentes del campo. Sigue sin llover y tampoco lo va a hacer en las próximas horas.

Este último fin de semana de enero va a seguir el mismo patrón meteorológico de todos estos días. Por la noche, temperaturas bajo cero en buena parte de España, lo normal, y luego se hace fuerte el anticiclón, con sol y ausencia de humedad que van a hacer que se alcancen 20 grados en puntos del Mediterráneo, de Córdoba o de Sevilla. Son registros más propios de la primavera que del invierno porque hoy vais a notar, casi de forma general, sobre todo por el día, un aumento de las temperaturas.

SIEMPRE, RAFA NADAL. GARANTÍA DE ÉXITO

Enseguida analizamos los últimos datos económicos, enseguida te cuento también las novedades en la frontera deUcrania en esa tensa espera, pero en esta época de no excesivas alegrías, hay que recurrir a los clásicos. En la música, en la pintura, en la literatura no suelen fallar. Tampoco en el deporte. Y por encima de todo, siempre sobresale Rafa Nadal. Este año se ha hablado más que nunca del Open de Australia. Empezamos a mirar a Melbourne, antes incluso de que empezara el torneo con la polémica del serbio Novak Djokovic.

Se habló de vacunas, de un posible conflicto diplomático, de la libertad, sí, y también de la obligación de cumplir las normas del país donde vayas… Se habló de todo eso y muy poco de deporte. Hasta que llegó Rafa Nadal. Y pasó la primera ronda, la segunda y así hasta llegar a la final. No lo ha tenido fácil porque Nadal arrastra una lesión en el pie y además se contagió de coronavirus en diciembre, con síntomas para nada leves.

Ni siquiera todo esto le ha impedido a Rafa llegar a la final del abierto de Australia, después de una semifinal dura ante el italiano Meteo Berrettini, que le arrebató el tercer set y que se lo puso muy difícil en el cuarto. Después llegaba el mensaje de Rafa Nadal que nos sirve para calibrar qué supone que mañana domingo dispute la final.

Nadal se va a enfrentar mañana desde las nueve y media al ruso Daniil Medvédev. No es ni un rival fácil ni tampoco educado. En semis le hemos visto insultar de forma muy grosera al árbitro. El partido, la final la vas a poder seguir en la radio en un Tiempo de Juego especial a través de la web de COPE, de las aplicaciones móviles y también de las emisoras COPE MAS.

Hay un dato que no pasa inadvertido. Ahora mismo hay tres tenistas con el mismo número de victorias en un torneo Grand Slam. Uno es el suizo Roger Federer, otro es el serbio Novak Djokovic y el tercero es el español Rafa Nadal. Y el manacorí es el único que puede romper ese empate y volver a hacer historia consiguiendo el número 21.

Gane o no, llegando a la final ya nos ha dado una alegría en un tiempo en el que no encontramos muchas. Y por eso hemos querido empezar por ahí.

Nadal buscará este domingo llegar a los 21 títulos de Grand Slam ante el ruso Medvedev.

EL BALANCE ECONÓMICO DEL GOBIERNO

En el resto, tenemos motivos moderados para el optimismo, que están lejos del triunfalismo desmedido del Gobierno. Del último dato macroeconómico que hemos conocido, en Moncloa se quedan con lo que les interesa. Y destacan que, en 2021, la economía española creció un 5%, lo que supone la mayor subida en 21 años.

¿Por qué? Porque el año anterior, con severos confinamientos y un inicio de pandemia que paralizó la mayoría de sectores, cayó un 10,8%. Es decir, frente a una caída del 10,8%, el rebote ha sido del 5%.

Y después ocultan que han fallado sus siempre optimistas previsiones. No en una décima, o dos, no. La desviación es de un punto y medio, lo que confirma un desfase del que venían advirtiendo los principales organismos internacionales: el FMI, la comisión europea y, en nuestro país, el Banco de España, la Fundación de cajas de ahorro y los principales economistas. Y que el Gobierno infle el posible crecimiento al 6,5% -al principio dijeron que iba a ser del 10%- y luego se quede en el 5%, no es una cuestión que se limite a las cuestiones de la macroeconomía. Es algo que nos termina afectando a todos, porque los presupuestos se han elaborado en función de esa previsión que queda muy lejos de la realidad.

¿Por qué el Gobierno ha mantenido esa previsión del 6,5 hasta el final? Porque no le gusta rectificar y porque tampoco quiere reducir costes. El primero, el un Ejecutivo sobredimensionado fruto de una coalición con demasiado pegamento.

Es verdad que ha habido una contracción en el consumo. Por la sexta ola del coronavirus y también por la inflación, que nos dijeron que iba a ser algo puntual y coyuntural, pero que se está convirtiendo en un problema serio para nuestros bolsillos. Es preocupante el precio de la luz y también el de los carburantes.

España es el país de la Unión donde más creció el precio de la gasolina durante 2021. En concreto un 22%. Y no vemos que a corto plazo vaya a frenar. Pero además de contarte que el precio del petróleo sigue subiendo no hay que olvidarnos de una cuestión esencial. La mitad de lo que pagas por repostar va a impuestos.

Sin perder de vista esta cuestión, que la mitad de lo que pagamos por la gasolina o el gasoil son impuestos, hay varias cuestiones que explican el crecimiento del precio. Ha subido la demanda. Se desplomó durante 2020 debido al severo confinamiento y ha ido remontando hasta los niveles en los que nos encontramos.

CONFLICTO RUSIA - UCRANIA

Y luego está la incertidumbre que genera conflicto que se vive en la frontera con Ucrania. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas natural del mundo y la inestabilidad que siempre provoca una posible guerra, hace que el precio, suba.

En cuanto a la situación en esa frontera, no hay una gran novedad. Y eso es una buena noticia. Todo lo que sea ganar tiempo ante una hipotética invasión -que tendría una reacción con consecuencias imprevisibles- es bueno.

Putin, si da ese paso no va a avisar, ni va a poner un mensaje en redes sociales. Esto es obvio. Y, por eso, ahora mismo, ningún analista internacional es capaz de asegurar con rotundidad si va de farol o si esa amenaza de invasión tiene fundamento. Si todo se limita a presionar a la OTAN en su hipotética expansión hacia el este o si el movimiento de tropas, de esos 100.000 soldados lo que está haciendo es preparar una incursión en sus vecinos.

Aquí hay que escuchar lo que dicen en público, pero también leer mucho entre líneas. En público, desde Rusia, insisten: no tienen ninguna intención de ir a la guerra. Lo ha vuelto a repetir en las últimas horas su ministro de exteriores, Sergei Lavrov.

Pero Rusia nos tiene acostumbrados a decir una cosa y a hacer otras muy diferentes. Decía que es importante leer entre líneas y recordar las exigencias del Kremlin. Que se mantienen intactas, también, después de la conversación entre el presidente francés Macron y Vladimir Putin. El ruso le recordó que Ucrania no puede entrar en la OTAN y además quieren un diálogo directo entre el Gobierno de Kiev y los rebeldes separatistas de Donbás. ¿Por qué es relevante Donbás y este enclave del este? Porque es por donde empezaron a morder en 2014 -ya antes, pero sobre todo después de ese año- tras adhesión de Crimea.

Es decir, de producirse, no sería la primera invasión en Ucrania.

¿Qué le dijo Macron? Que es necesario que respete la soberanía de los estados. Y que si Ucrania quiere acercarse a la OTAN tiene todo el derecho. Otra cosa es que los tratados de la alianza lo permitan. Pero eso a Putin le importa poco.

Conclusión. Ahora mismo nadie quiere una guerra y se libra una batalla de la información. Con mensajes cruzados y a la vez preparándose sobre el terreno, en el plano militar por lo que puede ocurrir.

¿DOBLEGADA LA SEXTA OLA?

Y un apunte más de la pandemia. Todos los indicadores bajan. La incidencia, los contagios, los ingresos hospitalarios… Pero hay uno que sigue en registros muy muy altos. Es el de fallecidos. 199 muertos en las últimas 24 horas. Lo hemos comprobado en todas las olas. Es el último en bajar.

Así que nos agarramos a la tendencia. Desde el Gobierno, la ministra Carolina Darias, confirma que hemos doblegado la curva.

Como novedad, en Galicia retiran el toque de queda, amplían horarios en hostelería y reabren las barras de los bares. En cambio, mantienen el pasaporte covid que han eliminado Asturias y Cataluña, como ya hizo Cantabria. Como en tantos otros aspectos de esta pandemia, nadie, con el suficiente rigor científico, va a ser capaz de valorar la eficacia de este instrumento.

Y ahí están las comunidades que no lo han implantado, de distinto color político, por cierto, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Y en ninguna de ellas, comparando cifras con el resto de regiones, han salido peor paradas durante esta sexta ola.