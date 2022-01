¿Han servido para algo las mascarillas en exteriores? Darias da por "doblegada" la sexta ola

España ha conseguido doblegar la sexta curva. Después de varios días de caída de la incidencia acumulada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado lo que muchos ya venían vaticinando: "Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva", ha asegurado. No obstante, la ministra ha apelado a la prudencia respecto al fin de la sexta ola de la pandemia. En el fondo, alcanzar el pico y doblegar la curva no significa que haya terminado la ola, ni tampoco la pandemia. De hecho, no ha querido poner una fecha para el final de la sexta ola, pero ha celebrado que "se van consolidando los datos". Tampoco se ha pronunciado sobre la fecha en la que la mascarilla en exteriores deje de ser obligatoria.

Una premisa que, desde luego, nos lleva a preguntarnos si realmente ha sido una medida que haya evitado, en mayor o menor medida, los contagios. Recordemos que estamos hablando de la curva más virulenta en lo que llevamos de pandemia y la mascarilla obligatoria se impuso como una medida fundamental para detener los contagios. No obstante, y desde entonces, la incidencia acumulada no ha hecho más que crecer hasta alcanzar niveles récord.





Por ahora no hay indicios de que su uso obligatorio pueda levantarse próximamente. No como sí lo han hecho otros países europeos como Dinamarca, Francia, Alemania o Reino Unido, donde ya no hay ningún tipo de obligación de llevar mascarilla en espacios al aire libre.

La vacuna, muro de contención en la sexta ola

La ministra de Sanidad ha destacado que en la ola dominada por la variante ómicron, pese a que la incidencia se ha multiplicado por siete respecto a la tercera ola, ocurrida hace un año, "la hospitalización, las UCI y los fallecimientos son muy inferiores". En este sentido, la ministra ha remarcado que es fundamental prestar atención a otros indicadores como los ingresos en los hospitales y en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esta diferencia, ha subrayado, se explica por la "altísima cobertura vacunal" y por la menor virulencia de la variante ómicron frente a las anteriores.

La ministra ha señalado que, en coordinación con las comunidades autónomas y con las instituciones europeas, su departamento trabaja en el diseño de una nueva fase de contención de la covid-19 en la que se pase "de la vigilancia de la emergencia a una vigilancia por objetivos, y de más calidad que la actual". Esas han sido sus declaraciones al ser preguntada por los nuevos protocolos para comenzar a gestionar la pandemia de covid-19 como una endemia.

En cuanto a la vacunación, Carolina Darias ha reiterado que las vacunas "salvan vidas". "Una persona vacunada tiene siete veces menos probabilidades de infectarse y 14 menos de ingresar", ha señalado. En este sentido, la ministra ha celebrado que la campaña de vacunación sigue avanzando "todos los días".