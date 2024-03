Antonio Herraiz: "Solo falta que le pongan la alfombra roja a Puigdemont"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias.

Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en 'La mañana de Fin de Semana' de COPE. Es 9 de marzo que viene con frío, que viene nieve, con lluvias generalizadas y con fuerte viento en el litoral, elementos de la marca invierno que es en lo que nos encontramos.

Sobre lo último de la AMNISTÍA. Una vez que el Gobierno ha dado todo lo que le han exigido los separatistas, el gran objetivo es imponer su relato. Y por eso nos piden un acto de fe ciega sanchista. Bueno, sanchista y puigdemonista.

Y nos recomiendan un ejercicio curioso. Que esa amplia mayoría de españoles que, según todas las encuestas, no avala la amnistía para los delincuentes separatistas, cierre los ojos por un momento. Y haga un viaje al futuro.

Ni Sánchez ni su ministro Bolaños precisan cuánto tiempo nos tenemos que adelantar, pero nos piden que miremos al futuro. Y será una arcadia, más que feliz, en la que no es que la convivencia con los separatistas será perfecta. Más que eso. Para Sánchez, en poco tiempo la amnistía habrá tenido un efecto tan eficaz que a los Puigdemones y compañía se les habrá quitado las ganas de separarse de España.

Paciencia, fe ciega, confianza, mientras los independentistas siguen a lo suyo.

Esto es solo el principio y el gran objetivo, no es otro que el referéndum de autodeterminación y la independencia. Y aquí sale el Gobierno y nos asegura que eso es inviable, que son bravuconadas de estos chavales indepes, pero que son solo palabras sin más. Vistos los antecedentes, tampoco se podía la derogación del delito de sedición, los indultos o la amnistía, y han acabado perdonando hasta a los Pujoles que se lo llevaron crudo también por la causa separatista.

No hace falta mirar al futuro. Basta con mirar al pasado y al presente para saber lo que nos espera. Y lo de agarrarse a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, no deja de ser una trampa interesada. En el dictamen provisional que el propio Gobierno filtró hace justo una semana, este organismo del Consejo de Europa decía que una ley así no se puede tramitar por vía urgente. Y lo han hecho a toda prisa, sin consultar a nadie, sin informes de ningún tipo, para no permanecer en la cuerda floja más tiempo.

La amnistía tendrá una consecuencia inmediata. Da igual que sea en junio, en julio o en agosto. El regreso triunfal de Puigdemont al que solo falta que le pongan la alfombra roja. Y para el Gobierno, el único pago que va a recibir, que no es poco, pasa por la aprobación de los presupuestos -su objetivo- es en abril, lo que blindaría a Sánchez hasta el final de la legislatura.

¿Qué se puede hacer contra esta ley de amnistía? ¿Quién la puede parar? En el Constitucional de Conde Pumpido no hay ninguna esperanza. El presidente del Alto Tribunal ha estado al tanto de la redacción de la ley. Que a nadie le extrañe que haya participado activamente.

Queda Europa. De momento las instituciones comunitarias, la comisión, por ejemplo, ya han dicho que hasta que no se apruebe no se va a pronunciar. Todo apunta a que puede ser en el pleno de este jueves. Y queda la protesta social, queda la calle. Varios colectivos como Sociedad Civil Catalana, como Sha Acabat, convocan una concentración para este mediodía en la plaza de Cibeles de Madrid. Y mañana a la misma hora, a las 12, en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Queda Europa, queda la calle, y quedan algunos pocos socialistas que osan a levantar algo la voz, pero que se queda en eso, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Este mensaje tendrá realmente valor cuando, el día que la ley se vote en el Congreso, si este jueves, pues el jueves, los ocho diputados socialistas que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en la cámara voten en contra.

La noticia en este sábado sigue en Hinojal, en la provincia de Cáceres. Es un pueblo de poco más de 400 vecinos, por lo que es fácil imaginar que allí se conocen todos, y todos saben lo que le pasa a cada uno. Por eso, los vecinos del Hinojal sabían que, a Vicente Jiménez, de 79 años, conocido por el apodo de Tete, le había tocado la lotería en dos ocasiones, aunque desconocieran si fue a la primitiva o en el euromillón. Primero, un premio de un millón de euros. Y después, en la bonoloto, 300.00 euros.

De esto último han pasado ya 8 años, hasta que Vicente desapareció a finales de enero de este 2024. Desde el primer momento, su familia descartó que se hubiera marchado voluntariamente. Ni a disfrutar de su dinero al Caribe ni nada por el estilo.

Era un hombre austero. Seguía viviendo solo en casa de sus padres, a los que cuidó hasta el último día. Y la vivienda familiar apenas había sido reformada.

Tras más de un mes de búsqueda, de interrogatorios, de localización de pruebas todo se ha precipitado. Primero con la detención de José María Lindo, el alguacil de Hinojal. Tiene 55 años, casado, con un hijo, y llevaba más de tres décadas trabando como operario municipal. Conocía perfectamente a Vicente. Es más: a menudo se encargaba de llevarle en su coche a donde necesitara. Le hacía de chófer.

En los interrogatorios de la Guardia Civil, el alguacil del pueblo incurrió en contradicciones. De hecho, sacó dinero, aunque poca cantidad, de un cajero con la tarjeta de la víctima dos días después de que Vicente Sánchez no apareciera. Fue detenido y después habría confesado ser el autor de la muerte de Vicente, el hombre al que le había tocado la lotería por dos ocasiones.

Con todas las pistas que habían recogido, tras el arresto de José María, en apenas 24 horas, los agentes localizaron un cadáver en una dehesa de Hinojal, dentro del término municipal y a menos de dos kilómetros del casco urbano. Se trata de un campo donde los ganaderos de la localidad llevan a sus animales para que pasten. Y todo apunta a que se trata del cuerpo sin vida de Vicente.

Si se confirma, ahora hay que esperar al resultado de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte de Vicente, dentro de un caso que mantiene revolucionado a todo el pueblo.

Si se confirma que el alguacil está detrás de la muerte de Vicente, toca tirar del hilo e ir respondiendo a las preguntas que todavía están en el aire. ¿Qué le llevo a cometer el crimen? Si fue por un móvil económico, o qué. ¿Cómo lo hizo? Y, sobre todo, ¿por qué? También deberá aclarar si el cuerpo lo trasladó a esa dehesa donde fue localizado días después de haber acabado con su vida. El detenido va a pasar hoy a disposición judicial.

Y hoy hay un evento que ha trascendido ya las fronteras españolas. Es el concierto CADENA 100 por la Paz

Con Estopa, a los que estamos escuchando, con Manuel Carrasco. Con David Bisbal, con Ana Mena, con David Otero, con Marlon...

Y con la vista puesta en todas las guerras que permanecen activas en el mundo. En Gaza, Ucrania, pero ahí está también la guerra en Burkina Faso, en Siria. Decía que este CADENA 100 por la paz, cuyos beneficios irán destinados a Manos Unidas, ha traspasado las fronteras españolas y ahí está el mensaje del Papa Francisco.

Las entradas están agotadísimas, se agotaron en menos de una semana. Comienza a las 20.00h de la tarde. Si no tienes la entrada, lo vas a poder seguir en la radio, aquí en Cadena 100 y en el canal de Youtube.