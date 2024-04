Cádiz 1-1 Mallorca: la crónica de una muerte anunciada

Ya lo dijo en su día Gabriel García Márquez con una novela fantástica titulada 'Crónica de una muerte anunciada'. Como si de los protagonistas de aquella obra se tratase, el Cádiz firmó sus capitulaciones de descenso en un partido malo, con algún atisbo bueno, pero sin la fe, energía y calidad suficiente para ser capaz siquiera de ganar a un rival directo como el Mallorca.

Porque lo primoridal, jugar al fútbol, se olvidó, y lo segundo, no permitir que el Mallorca se adelantara, también. Pellegrino planteó un cambio de sistema con tres centrales que no le salió, más aún si uno de esos zagueros es un Fali que está a años luz de su mejor versión. Su error en el marcaje a Muriqi permitió el tanto de un Mallorca que defiende como nadie y que supo encerrarse atrás ante un Cádiz sin ideas y sin capacidad para generar peligro.

En la segunda parte, la mejoría cadista dio para empatar y nada más. Un centro de Sergi Guardiola lo remtaba a su portería Mascarell ante la presión de Chris Ramos. Quedaba media hora todavía pero en ese tiempo el Cádiz solo tuvo dos ocasiones: un disparo pegado al palo de Guardiola y una de Roger casi a puerta vacía en el descanso. Muy poco para un equipo con tanta falta de gol y que se jugaba la vida ante un Mallorca que pudo sentenciar con un mano a mano de Darder que se fue al palo.

Empate que deja la salvación a cinco puntos con quince en juego y sabiendo que el sábado el Cádiz va al Santiago Bernabéu. Casi nada.

El análisis de Pellegrino

«Estamos decepcionados con el resultado final y porque en la primera parte no estuvimos concentrados en el juego. Nos olvidamos de jugar mejor que el contrario y además cometemos el error en el primer centro. Entramos en el juego del rival, nos ha desesperado. Nos hemos calmado en el descanso, hemos tenido el empate en la segunda parte, luego hemos tenido ocasiones, el rival también ante un equipo que defiende muy bien. No hemos tenido frescura, un poco en la segunda parte, pero no se ha visto frescura del equipo en la segunda mitad«.

Para Pellegrino a su equipo le faltó mucho más arriba. «Hemos tenido empuje pero no frescura para generar jugadas. Roger ha tenido una al final pero nos ha faltado más fútbol para hacer algo más. Hemos empujado pero nos ha faltado más calidad para generar peligro ante un rival que defiende bien».

El entrenador planteó ante el Mallorca un cambio de sistema con tres centrales, algo que no le salió bien en absoluto. «Con el planteamiento buscaba generar más arriba, defender mejor el juego directo pero en la primera jugada nos han marcado por un error nuestro. Lo hemos intentado pensando en lo mejor. En la segunda parte hemos tenido más calma para jugar a la pelota y lo hemos conseguido por momentos».

Y la madre del cordero, lo que le puede quedar al Cádiz en caso de salvarse, algo que prácticamente se ha convertido ya, si no lo era antes, en un milagro. Pellegrino reconoce que su equipo irá a por todas al Bernabéu, aunque bien podría haber ido a por todas hace un mes. «Las opciones del equipo van a aumentar si somos capaces de sumar tres puntos. Vamos a ir a por todas al siguiente partido, si lo conseguimos tendremos vida para los últimos partidos. La situación es difícil desde hace mucho tiempo, ahora vemos la consecuencia de algo que viene pasando durante toda la temporada. Lo más importante ahora es defender el prestigio del equipo, luchar hasta el final y pensar en el siguiente partido. Tenemos que centrarnos en hacer lo máximo que podamos hacer«, concluía el técnico argentino.