Antonio Herraiz: "Los directores y actores aparcan sus críticas para cuando haya un gobierno del PP"

No sé si eres de los que has seguido con atención la gala de los Goya de esta noche en Sevilla o has preferido emplear tu tiempo libre en cuestiones diferentes. Para eso estamos nosotros, para contarte que la película 'As Bestas' de Rodrigo Sorogoyen ha sido la gran triunfadora. Nos quedamos también con el homenaje al director de cine Carlos Saura, fallecido el viernes. Sus hijos y su esposa fueron los encargados de recoger el Goya de honor. Y, luego, lo previsto. El siempre reivindicativo cine español esta vez ha callado ante las rebajas de pena a delincuentes sexuales y el no a la guerra, esta vez, quedó silenciado.

Algo no nos termina de cuadrar ¿No habíamos quedado que el mundo del cine se había puesto la bandera de los grandes defensores contra las injusticias? Anoche nos quedó claro que eso solo va a ocurrir cuando en Moncloa haya un gobierno que no sea de izquierdas.

¿Se acuerdan del 'no a la guerra' en el 2003?Aquel año presentó la gala Willy Toledo y Alberto San Juan y y fue un permanente acoso y derribo contra Aznar y sus ministros ¿Se acuerdan de la utilización de la catástrofe del Prestige? ¿O de las críticas directas a Rajoy? O momentazos con los carteles en el vestido de Penélope Cruz y en el traje de Alejandro Amenábar. Los directores, actores y actrices aparcan sus críticas para mejor momento que es lo mismo que decir, para cuando haya un gobierno del PP.

Terremoto de Turquía

Por lo demás, está próxima noche se va a cumplir una semana del terremoto de Turquía y de Siria. Una sacudida de magnitud 7,8 al que siguió una réplica no mucho menor de 7,5. Ya nos habían anunciado que íbamos a tardar bastantes días en tener una dimensión real de la tragedia. Ahora mismo, la cifra oficial de muertos supera ya los 25.000 y Naciones Unidas estima que se pueden alcanzar los 50.000.

Hay zonas en las que los equipos de rescate ya han empezado a retirarse. Pero en otros puntos todavía hay margen para encontrar a personas con vida. Ayer te contábamos la hazaña de un equipo de la Unidad Militar de emergencias, sacando con vida a una madre y a sus dos hijos pequeños que llevaban 100 horas sepultados. Un poco más tarde, la Armada Española, en concreto un grupo de infantes de la marina protagonizaban otro de esos rescates milagro. Sacaban con vida a un niño de 7 años que había quedado atrapado entre los escombros de un edificio derruido en Iskenderun, en Turquía. Los efectivos españoles escucharon al pequeño y luego un equipo turco concluyó con éxito el rescate.

De momento, no se quiere dar por finalizado el operativo. La mayoría de equipos de rescate llegados desde todos los rincones del mundo siguen sobre el terreno. En el caso de España han llegado de todo el país. Bomberos de Madrid, de Cataluña, de Valencia... Y luego los militares que, ya ha dicho, la ministra de Defensa Margarita Robles van a seguir hasta que las autoridades turcas sigan necesitando su ayuda.

Una ayuda que llega a Turquía pero que no lo está haciendo con la misma fluidez en Siria. Apenas lo está haciendo en la parte controlada por la oposición al régimen de Al Assad. Estamos hablando de un país que lleva casi 12 años en guerra.

Y luego, incluso en medio de tragedias como esta, también emerge lo peor del ser humano. Sin digerir las consecuencias de un terremoto que ha dejado más de 25.000 muertos, 80.000 heridos y casi 400.000 personas sin hogar, hay quien se dedica a hacer negocio. Se están produciendo saqueos en las zonas afectadas por el seísmo. De hecho, las autoridades turcas han detenido a medio centenar de personas que se estaban dedicando a asaltar todo lo que pillan. También se están viviendo momentos de máxima tensión, con peleas e incluso con tiros entre los que defienden la gestión del régimen de Erdogan y los que critican una reacción muy lenta y tardía.

Por cierto. Hay también otras 14 detenciones, pero por otra cuestión. Son constructores que habían levantado edificios sin cumplir la normativa. Es por eso por lo que muchos, de nueva construcción, han terminado colapsando con mayor facilidad que si hubieran estado construidos respetando las últimas normas antisísmicas. Además de esos 14 constructores detenidos hay otros 33 en busca y captura por casos parecidos de negligencia. Uno de los contratistas ha sido arrestado en el aeropuerto de Estambul cuando intentaba escapar a Montenegro con gran cantidad de efectivo.

Ley del 'sí es sí'

En España, la semana va a comenzar arrastrando las consecuencias de la le del 'solo sí es sí'. Cuatro meses desde su entrada en vigor, con 500 rebajas de condena y en torno a 40 delincuentes sexuales que han salido de la cárcel antes de tiempo, nadie pide perdón y nadie asume su responsabilidad política.

A menos de un año para las elecciones generales, Podemos quiere marcar distancia con el PSOE. Y no quieren tragarse ese sapo. Se han comido muchos.

El último, asumir la exclusión de los perros de caza de la ley de bienestar animal; o la ayuda militar de España a Ucrania; o el volantazo de Sánchez en la postura de nuestro país respecto al Sáhara asumiendo las tesis de Marruecos.

En fin, la lista sería interminable, y este sapo, al menos a día de hoy, dicen que no se lo tragan. Así que el PSOE comienza una contrarreforma exprés sin el apoyo de Podemos. El argumento de la ministra Belarra sigue siendo el mismo, aunque casi nadie ya la crea. La culpa es de los jueces y el PSOE tiene miedo.

Pueden marear esta historia todo lo que quieran. Los argumentos han superado hace tiempo sus discursos. Han quedado en evidencia y han arrastrado al PSOE a una situación que ahora tratan de parchear, pero para la que ya no hay vuelta atrás. Es irreversible. Para los que ya estaban condenados y se han beneficiado y para los que han sido juzgado con la nueva ley del solo sí es sí.

Por eso, el PSOE, que no ha dejado de dar bandazos con esta cuestión, no termina de encontrar el sitio. Primero la apoyaron sin fisuras. Vendieron que era una magnífica ley. Después se sumaron a las tesis de Podemos, diciendo que era un problema de interpretación. Luego que había que esperar a que el Supremo unificara doctrina. Y viendo que nada de eso ha servido, se agarran a lo que pueden como el portavoz parlamentario Patxi López.

Nada de relevo en el Gobierno

Por cierto, nada del relevo en el Gobierno que te contábamos ayer. Relevo obligado de las ministras de Industria y Sanidad porque encabezan la lista municipal en Madrid capital y en Las Palmas de Gran Canaria. Sánchez sigue estirando al máximo la situación, consciente de que la repercusión de sus dos ministras que van de candidatas, Reyes Maroto y Carolina Darias, es mucho mayor con el altavoz de Moncloa.

Vio que lo de Salvador Illa en Cataluña, no le fue mal, con el impulso del ministerio de Sanidad, y por eso las mantiene cuando nos acercamos a menos los tres meses para las elecciones municipales y autonómicas.

Ley del aborto: "lo más importante es la cuestión moral"

Y cerramos una semana en la que el Constitucional ha decidido resolver el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero. Lo han tenido congelado de forma intencionada hasta que una mayoría de magistrados próximos a las tesis de la izquierda ha pasado a controlar el Tribunal de garantías.

Aquí, como te hemos contado ya alguna vez, lo más importante es la cuestión moral. Y no es otra que la defensa de la vida desde su concepción hasta su término natural, por muy contra cultural que pueda suponer a día de hoy esa defensa. Es verdad que en este recurso han entrado en juego las cuestiones políticas y jurídicas, pero como lo esencial pasa por poner el énfasis en la cuestión moral, quiero que escuches la historia de Leire Navaridas.

Ahora tiene 40 años y hace 14, es decir cuando tenía 26, se quedó embarazada por primera vez. Lejos de verlo como una alegría lo vivió como un marrón. Hasta entonces, había vivido de forma independiente, iba y venía, viajaba mucho y por la cultura que nos van imponiendo poco a poco, tenía interiorizado que ser madre es una especie de condena.

¿Por qué? Porque tratan de inculcarnos que, a las mujeres, ser madres les limita, les condiciona y les coloca en una subordinación con respecto al hombre, es decir, al padre, que puede dejar a esa madre tirada en cualquier momento.

Con estas pautas, cada vez más extendidas por una imposición perfectamente medida y estructurada, Leire decidió abortar.

Abortó y Leire le contaba a Cristina en el Fin de Semana COPE que sí, que un primer momento sientes alivio. Lo que veías como un marrón, que en realidad es un ser humano, ya te has desprendido de él.

Pero lejos de quitarte el problema, a medida que pasan los días ves cómo crece. Estás mucho más sola que antes y esa conexión que ya habías mantenido con el ser que tenías dentro, la has roto.

El vínculo ha desaparecido y aparece el síndrome post aborto, del que se habla muy poco en España porque no interesa.

De todas las que acuden a pedir ayuda, que dudan de si abortar o no, 8 de cada diez deciden tener el bebé. Es una media que en algunos lugares es incluso mayor. Ninguna de las mujeres que decide ser madre, a pesar de las dificultades se arrepiente. En cambio, las que deciden abortar, sí se arrepienten. Y es lo que le pasó a Leire que le contaba a Cristina López Schlichting que se volvió a quedar embarazada y esta vez por causas naturales perdió a su bebé.

Ahora mismo tiene un hijo, Lander, al que ella considera el tercero hijo, y se dedica a ayudar a las mujeres que por los motivos que sean, miedos, inestabilidad de la pareja, maltrato incluso, dudan de si seguir con un embarazo o no.

