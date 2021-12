Herráiz: "Juana Rivas ha estado muy mal asesorada por muchas Irenes Montero"

“Buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. ¿A que no hay nada mejor que madrugar un sábado? Si miramos el calendario quedan justo dos semanas para Navidad y si echamos la vista un sábado más allá, estaremos estrenando el año porque será 1 de enero.

Todo esto para los más previsores. Lo inmediato es mirar al tiempo. La situación sigue muy complicada en el Norte. Hay puntos de Navarra, del País Vasco y de Cantabria donde llevan 20 días seguidos sin casi parar de llover, lo que unido al deshielo está provocando el desbordamiento de ríos e importantes inundaciones.

¿La previsión? Más lluvias que pueden ser intensas al menos hasta el mediodía. Es agua que va directamente a los ríos porque el suelo, después de tantos días con precipitaciones, no admite más líquido. Las crecidas de los ríos, por tanto, se van a mantener durante toda la mañana y sí es cierto que las lluvias podrían remitir por la tarde para dejarnos un domingo algo más tranquilo.

Hasta entonces, se repiten las alertas en País Vasco, Navarra, en Aragón... También en La Rioja, donde hoy por la mañana el caudal máximo del Ebro llega a Logroño y por la tarde a Alfaro.

Lo peor es la muerte de una mujer de 49 años. Estaba en un caserío en Sumbilla, en Navarra. Se encontraba en el entorno de un cobertizo, las fuertes lluvias provocaron un movimiento de tierra que afectó a la vivienda y cedió. Ella era la propietaria del cobertizo y el derrumbé del techo la pilló en el interior del vehículo donde quedó atrapada. Allí en Sumbilla, el río Bidasoa ha dejado la localidad parcialmente anegada.

Si nos detenemos en la capital navarra, estamos ante la mayor crecida del río Arga a su paso por Pamplona de los últimos 20 años.

El río Arga se tragaba literalmente parte del barrio de la Rotxapea. También se han registrado importantes inundaciones en localidades próximas a la capital Navarra como en Huarte y Villava. A lo largo de este sábado, la crecida del Arga va a descender hacia el sur. Especialmente vigilantes están estas horas en Falces, en Funes, en Peralta, en Estella.

También se esperan complicaciones en la Ribera, en el sur de la comunidad foral. El Ayuntamiento de Tudela ha activado la emergencia por inundaciones y recomienda a vecinos de las zonas más cercanas al Ebro que saquen los vehículos de los garajes. David Navarro es un agricultor de Tudela. Ve con temor la crecida porque el agua amenaza con anegar los cultivos próximos. El brócoli lo están recogiendo ahora y el maíz hay agricultores que todavía no han acabado de cosechar.

Hablábamos del Ebro a su paso por Tudela. Curso arriba, mucho más arriba, en la provincia de Burgos ha inundado también parte de Miranda de Ebro, donde ha entrado con fuerza en muchos locales. A su paso por Zaragoza ha superado el metro y medio de altura y continúa subiendo.

Si nos situamos más al norte. En el País Vasco, lo peor lo están sufriendo en la provincia de Guipúzcoa. En la localidad de Mendaro, donde la crecida del río Deba ha dejado aislados a muchos vecinos como Yune que lo contaba en COPE.

Además del incordio que es no poder salir de tu casa, se dio una situación más crítica en esta localidad de Guipúzcoa, en Mendaro. La carretera que va al hospital quedó anegada por el desbordamiento del río Deba. Y el acceso al centro hospitalario se complicó mucho durante todo el día.

También en Álava y en Vizcaya ha habido que cortar carreteras por desprendimientos, balsas de agua y por el desbordamiento del río Zadorra. En el municipio vizcaíno de Mallabia, el alto de Trabakua va a permanecer cerrado al menos dos semanas debido a los desprendimientos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A lo largo de toda la mañana vamos a estar pendientes de la evolución de estas inundaciones que en el caso de Pamplona capital no se veían desde hace 20 años.

El indulto a Juana Rivas, último frente del Gobierno Sánchez

Vamos ya con la retahíla de problemas que acumula el Gobierno. En las últimas horas ha sumado uno nuevo que se llama Juana Rivas. ¿Que quién es Juana Rivas? La mujer de Maracena en Granada condenada por la sustracción de sus dos hijos en 2017 y después indultada parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez.









La novedad pasa por un contundente auto del juez de Granada que en su día condenó a Juana Rivas. Y en la resolución judicial, además de denegar la puesta en libertad a esta mujer, le da un revés de los que duelen al Gobierno. Porque apunta a una cuestión extremadamente grave en la que explica por qué Rivas no debería quedar libre. Se trata de indicios contra la propia madre de no proteger a uno de sus hijos de presuntos abusos sexuales. Y aquí abrimos comillas para contar lo que refleja el juez en su auto:

“Este juzgado ya no sabe cómo hacer llegar al Gobierno que estando los hijos bajo la custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente”. Cerramos comillas.

Hay informes de una pediatra y de un forense. Pero hay un dato relevante. Con tres años, con sospechas de haber recibido abusos sexuales, al niño no le lleva al médico la madre, a pesar de arrastrar un fuerte dolor en una parte sensible durante al menos tres meses. Le traslada al colegio una profesora. Y así consta en el auto. ¿Qué va a decir ante todo esto el Gobierno? Pues lo que ha venido sosteniendo hasta ahora.

En su día celebró el autoindulto que habían concedido a Juana Rivas y en su día, la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó a la madre condenada por huir con sus dos hijos menores como un icono del feminismo.

Y detrás de la actitud delictiva de Juana Rivas hay muchas Irenes Montero. Ese es el problema. Que Rivas ha estado muy mal asesorada. Ha sido víctima de muchas Irenes Montero. Todas sus decisiones han estado condicionadas por movimientos feministas que lo que han hecho es llevando a la cárcel a Juana Rivas.

No ha elegido la mejor compañía, no. Ni la de sus abogados ni tampoco la compaía política. Por eso no hay que esperar que el Gobierno vaya a cambiar de estrategia. Cargarán contra el juez que ahora se niega a dejar libre a la mujer que secuestró a sus hijos. Aunque esa decisión se justifique en la sospecha que pesa contra ella por no haber protegido a uno de los menores de presuntos abusos. Un asunto extremadamente grave.

La defensa de Juana Rivas ha dicho que se va a querellar contra este magistrado de Granada.

Canet de Mar: el disparate está alcanzando tintes peligrosos

Más problemas que acumula el Gobierno. Un día más hay que mirar a Canet de Mar, en la provincia de Barcelona. La situación se ha ido de las manos y el disparate está alcanzando tintes demasiado peligrosos. Lo ultimo es esa manifestación a las puertas del propio centro de Canet donde los padres de un niño de 5 años se han limitado a exigir que se cumpla una sentencia judicial. Esa decisión de la Justicia obliga a la Generalitat de Cataluña a que el 25% de las clases se impartan en español.









A partir de ahí, el acoso, las amenazas de apartar a ese niño de 5 años, el vacío, hacerle de menos y un señalamiento propio de cualquier régimen totalitario que te puedas imaginar ahora mismo. La marcha a las puertas del colegio fue alentada por el propio Gobierno catalán, desde Junts a Esquerra y cómo no, por parte de la CUP, ese partido antisistema que jamás ha trabajado por la concordia en Cataluña.

Estamos ante una situación que se ha ido de las manos porque va mucho más allá de la protección de una lengua como es el catalán. Va mucho más allá de esa normalidad que algunos defienden y que fluye en el día a día en Cataluña. La gente alterna el catalán y el castellano según le cuadra o según se relaciona con unas determinadas personas o con otras.

Pero si para defender el catalán hay que acosar, amedrentar y amenazar con aislar a un niño de 5 años es que el problema es mayor de lo que algunos piensan. No sólo eso. Es que insisten en que el acoso es inevitable porque es solo un alumno. Que si lo pidiera el 50% sería otra cosa. Esto es perverso porque es un señalamiento que confirma que muchos padres en Cataluña han desistido a dar ese paso.

Es la ley del silencio como explicaba en Herrera en COPE Ana Losada, presidenta de la Asamblea para una escuela bilingüe. La posición de la Generalitat ya la conocemos. Y la prueba está en las declaraciones del consejero a las puertas del colegio y la manifestación alentada por el propio Gobierno.

¿Qué dice el Gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues que lo de acosar a un niño no está bien, pero que no hay un problema con la lengua en Cataluña. E inmediatamente después el paso siguiente es señalar al PP. Lo hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez.

Si la riqueza lingüística hay que protegerla acosando a un niño de 5 años el problema es muy grave. Y de eso es de lo que se tiene que preocupar Isabel Rodríguez y su gobierno.

Primero, de poner todos los mecanismos para que en una comunidad de España como Cataluña se cumplan las sentencias. Segundo, para garantizar, como dice esa resolución judicial que se pueda enseñar español. Y tercero, proteger la integridad de los que solo piden que se cumplan esas sentencias. El resto forma parte de esa performance permanente a la que nos tiene acostumbrados este gobierno, atado de pies y manos por su dependencia de los separatistas.

El drama de la inmigración, 55 muertos en México

Y levantando la mirada más allá, eso tan necesario, hoy hay que detenernos también en México. El drama de la inmigración vuelve a dejar su cara más negra: la de la muerte. Se sigue investigando la muerte de 55 inmigrantes tras el vuelco de un camión en un accidente ocurrido en el estado mexicano de Chiapas, en el sureste del país.

El tráiler chocó a gran velocidad contra un puente. Uno de los primeros periodistas que acudió al lugar, el mexicano César Cancino, hablaba de carnicería.

Ese camión de la muerte había partido de Guatemala. Trasportaba ocultas, hacinadas, unas 150 personas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Algunos de los supervivientes han huido por temor a ser detenidos en su tránsito hacia Estados Unidos. Incluso heridos. Cerca de un

centenar fueron atendidos en el hospital. Las víctimas eran jóvenes. No superaban los 45 años".

También te interesa

Herráiz: "Del jamás pactaremos con Bildu en Navarra a sellar su tercer acuerdo"