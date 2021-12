Herráiz: "Si hay algo que le revuelve a Sánchez es que le reprochen los agujeros de su gestión"

Audio El director de la 'Mañana Fin de Semana' repasa la actualidad de la semana

Muy buenos días. Bienvenidos a 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Empezábamos a las seis y aunque seas de los rezagados, de los últimos en sumarte ¿A qué no hay nada mejor que madrugar un sábado? Metidos de lleno ya en este largo puente de la Inmaculada que viene con tiempo variable, o tiempo inestable, que es lo propio de estas fechas.





EL TIEMPO EN EL PUENTE DE LA INMACULADA

Lo de hoy va a ser muy parecido a lo de ayer. Si vives en el Cantábrico tendrás lluvias. En general en el tercio norte de la península se esperan precipitaciones que serán en forma de nieve en el entorno de la cordillera cantábrica y el Pirineo. Si vives en la mitad sur tendrás mucho más sol. Lo complicado llega a partir de mañana. Entra una masa de aire frío y húmedo que lo que va a hacer es intensificar las precipitaciones y las nevadas, que se van a extender este domingo. No solo nevará en la cordillera cantábrica y los Pirineos. También nevará en los Sistemas Ibérico y Central, y débilmente en las montañas del sudeste. Esto mezclado con fuerte viento que va a provocar que la sensación térmica, con la entrada de esa masa de aire frío este domingo, sea incluso mayor. Luego habrá otra pequeña tregua y se vuelve a estropear el día de la Inmaculada.

Es un puente largo. Fuera de verano y de Semana Santa es una de las grandes escapadas del año. La DGT siempre hace una estimación de desplazamientos y esta vez la ha elevado hasta los 8 millones.

Se vio ayer en las carreteras, con atascos en las salidas de las principales capitales. Madrid, Barcelona…

Lo han notado las agencias de viaje, que han comparado con el último año pre pandemia, el 2019, y están registrando crecimientos de en torno al 10%. Y en las estaciones de tren, o en los aeropuertos, una de las palabras que más se repite es el certificado COVID.





¿DÓNDE ME VAN A PEDIR EL CERTIFICADO COVID?

Así que lo primero que tienes que hacer es informarte si en tu lugar de destino es obligatorio el pasaporte COVID para ir a un restaurante o si quieres salir por la noche a un pub o una discoteca. Si estás en Asturias, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y La Rioja, no tienes que preocuparte. Aquí de momento no tienen previsto exigirte este certificado de vacunación.





En cambio, hay novedades en otros puntos. Desde hoy lo piden en Valencia. Se han visto grandes colas en la ciudad de las artes y las ciencias de valencia, en el VACU-NÓDROMO. Ese certificado será obligatorio en los negocios de hostelería y locales de ocio con un aforo superior a las 50 personas. De ahí las colas, después de que la obligatoriedad del pasaporte COVID haya empujado a los más reacios, que han tenido que esperar ahora, por no hacerlo en su momento.

También es obligatorio en el País Vasco, después de recibir primero el rechazo de su tribunal superior de Justicia y luego el aval del Supremo.

Cuando dentro de unos años un estudiante de Derecho se ponga a repasar todo este galimatías jurídico al que hemos llegado por la ausencia de una norma estatal para todos, será consciente del disparate. En unos sitios, sí. En otros, no, pero luego llega el Supremo y corrige.

Y, todo, por eso, por la inacción del Gobierno cuya marca de la casa durante toda la pandemia ha sido desgastarse lo menos posible. Que se manchen las comunidades autónomas.

Novedades en Valencia, en País Vasco y también en Aragón. Su Tribunal Superior de Justicia permite exigir el pasaporte COVID en discotecas y actos multitudinarios, pero no será obligatorio en reuniones o celebraciones en restaurantes. Con fecha de caducidad hasta el 8 de enero. Y así, suma y sigue con particularidades como en Baleares y Cataluña, donde lo piden además para residencias, y en Galicia que quiere ampliar.

Y, entre los que se resisten a implantarlo, Extremadura. Fernández Vara tiene que decir al presidente Pedro Sánchez lo que piensa. O dejar clara la postura en la comisión interterritorial de salud. Porque si algo hemos aprendido del virus es que no entiende de límites, mucho menos de los que hay entre las comunidades autónomas.

Y aquí el Gobierno solo saca pecho con las vacunas -que hay motivos-, pero olvidando quiénes las han puesto, olvidando quién se ha encargado de la logística. Presumen de lo que les interesa, aunque no sea mérito exclusivo suyo y si vienen mal dadas, se esconden o en el mejor de los casos se ponen de lado.

Lo vimos durante los primeros meses de la pandemia con una gestión muy cuestionada incluso antes y ahora por los propios socios de Sánchez. Entonces no lo hicieron público y, ahora, estas palabras de la vicepresidenta de PODEMOS han encendido a Sánchez y a los ministros socialistas.





LA ALERTA SANITARIA DE YOLANDA DÍAZ ANTE EL 8M

Y decía Yolanda Díaz, la hoy vicepresidenta que en la antesala del 8M, como ministra de Trabajo presentó una guía con recomendaciones para los centros de trabajo. Pero que le tildaron de alarmista.

Vídeo









Se veía venir, decía Yolanda Díaz, pero el gobierno no quiso prohibir, esto no lo dice la vicepresidenta, porque quería mantener las manifestaciones del 8M y por tanto el resto de actos multitudinarios de esos días. Lo dicho por la vicepresidenta dicho queda. Y esas palabras han generado tal revuelo que han llegado al consejo de ministros.

Si hay algo que le revuelva a Sánchez es que le reprochen los agujeros de su gestión. Los muertos, sí, los muertos que ha tratado de ocultar. Él dice que por el confinamiento se han salvado medio millón de vidas, pero no aclara cuántas se habrían salvado de no retrasarlo por el 8M.

Por eso, que te lo recuerden desde tu propio Gobierno, escuece. Y tras la claridad de las palabras de Yolanda Díaz, llegó el toque de atención que le llevó a desviar la atención. ¿Contra quién? Blanco fácil: el PP.

La pregunta es qué tiene que ver en esto el PP. Si ha sido ella la que se ha sincerado. La que ha reconocido que avisó en la víspera del 8M de la que teníamos encima, pero que la tildaron de alarmista.

No queda la cosa ahí. El lado socialista del Gobierno también ha tenido que salir a lavar su imagen. Y para intentarlo hay que buscar un enemigo al que echar el muerto. Adivinen, a ver si aciertan. Resuelve el enigma ministra portavoz Isabel Rodríguez.

A parte del lío que se hace, ¿qué tiene que ver aquí ahora Casado? Si la que les ha echado el muerto encima, y nunca mejor dicho, ha sido su propia vicepresidenta.

Lo evidente es que Yolanda Díaz trata de sacar la cabeza cada vez que tiene ocasión. A cuenta de la reforma laboral, del salario mínimo o de lo que haga falta. Está en plena proyección de su carrera y busca acaparar cada vez más espacio. Y lo evidente también es que en el Gobierno este protagonismo gusta cada vez menos. Lo que no sabemos es si Díaz guarda alguna prueba de esa advertencia y pueda utilizarla cuando más le convenga. De ahí que Sánchez haya optado por el silencio.

Pero al margen de la polémica política. En un plano ya más jurídico, ¿cambia algo que un miembro reconozca que lanzó una advertencia pero que no se tomó ninguna medida hasta después del 8M?

Hasta ahora no ha prosperado ninguna querella conjunta contra el Ejecutivo. Y ahora, el abogado que representó a las víctimas, Esteban Gómez Rovira, ve que las palabras de Yolanda Díaz pueden abrir una puerta. Ve que se abren nuevas posibilidades para exigir responsabilidades penales al Ejecutivo.

Audio









Ya veremos qué recorrido judicial tiene esto después de que se haya desvelado la mentira desde dentro. Ahora, que nadie espere que vaya actuar de oficio la fiscalía como ha pedido el PP. La fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso.

¿De la variante ómicron o variante sudafricana hay novedades? Ninguna. La OMS ha salido reconociendo que no le consta ningún fallecido. Tampoco se ha mojado sobre si esta variante sortea con mucha más facilidad la inmunidd que ofrecen las vacunas.

Pero aquí en España, desde el Ministerio de Sanidad meten más miedo. Dicen que aumenta la evidencia, no concretan hasta qué punto, aumenta la evidencia de que la variante ómicron escapa a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas. Es un informe que firma Fernando Simón. El que dijo que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado, como mucho. El que dijo que no tendría problema para que su hijo fuera a las manifestaciones del 8M en 2020. Y así una larga lista. ¿Hay que creerle antes o ahora?





