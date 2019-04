Correas: "¿Se transformará el lleno de los mítines de Vox en en votos?"

Audio

Si digo que hoy no hay mitines, más de uno y más de una puede decir que “ya era hora” de tener un poco de tranquilidad y puede que otros no se hagan a ver los telediarios y escuchar unos informativos huérfanos de slogans y pancartas “mitineras”.

Pero, no nos engañemos, de política vamos a seguir hablando y sobre todo en este siglo XXI repleto de redes sociales o con la información de móvil a móvil y “whassapeo” por que me toca. Escapar es casi imposible por mucho que los partidos políticos silencien los altavoces, salvo que decidamos esconder o apagar el teléfono.

También podemos reflexionar cómo se puede reflexionar en el mundo en el que vivimos, el “reflexionador” que haga esta reflexión, buen “reflexionador” será.

Al margen de los trabalenguas reflexivos mañana toca ir a votar, el que quiera, en unas elecciones sobre cargadas de campaña pero con una importancia histórica debido a la fragmentación del voto y la importancia de los pactos posteriores al lunes. Es lo de siempre, pero hay mucho de nuevo y nada garantiza que a corto plazo no vayamos a estar en las mismas.

Ha terminado la campaña, la oficial de 15 días y la no oficial que lleva meses, desde la moción de censura. Larga hasta la extenuación. Una campaña de caravana, de mitin y con mucha red social pero que ha tenido destellos de intolerancia impropios de la democracia de la que vamos a participar. Nada justifica intentar silenciar al adversario político como ha ocurrido en el País Vasco o en Cataluña con PP, Ciudadanos, Vox y en algún caso el PSOE.

Se baja el telón, por ahora. ¿Cómo llegan cada uno de los principales candidatos a esta jornada de reflexión?

Al Presidente del Gobierno los debates en Televisión le han enturbiado la campaña de moqueta que había preparado y por ejemplo ha dejado dudas en especial sobre su posición con los presos independentistas

No ha parado de agitar el espantajo de las 3 derechas y le ha dolido bastante que Ciudadanos reniegue de pactar con el PSOE así que ahora hace arrumacos a Podemos que casi parece el segundo plato para Sánchez.

Pablo Casado es el primer candidato del PP que se enfrenta a la división del voto en la derecha. Todos los anteriores (Rajoy, Aznar...) podían tener abstenciones pero no votos en fuga a otros partidos, al menos no con la previsión de estas elecciones. Casado tiene que intentar contener esa brecha pero a la vez no cerrar puertas a pactos incluso con VOX. La clave está en que medida conseguirá taponar la herida. Su campaña ha pasado por apelar al voto útil con la mirada puesta en las provincias más pequeñas.

Esta campaña hemos visto a un Albert Rivera más escorado a la derecha. Ha tirado el anzuelo en ese caladero de votos y ha echado el resto en un objetivo concreto. Pedro Sánchez y la apuesta pasó desde el primer momento por negar cualquier pacto con el PSOE.

Otro de los nuevos clásicos, Podemos que no ha podido evitar esa sensación general de haber servido como muleta del PSOE tras la moción de censura. De hecho se ha ido solapando en la sombra de Moncloa y ha llegado bastante erosionado a la campaña. Para dar la vuelta a esa sensación se ha centrado en hacer ver que el PSOE pactará con Ciudadanos y ahora quiere hacer ver su propia metarmofosis. Iglesias ha pasado de asaltar los cielos con el cuchillo entre los dientes a referente de la moderación al que solo le faltaba ir vestido de Comunión de lo bueno que ha sido. Y la estrategia no le ha salido tan mal.

Y la gran incógnita es VOX. Hay que ver si el lleno de los mítines se transforma en votos. Su líder Santiago Abascal ha tenido para todos desde el PP al PSOE y se ha centrado en desarmar el argumento del voto útil.

Este es el panorama para la reflexión y en apenas 48 veremos el resultado de las urnas.