Correas: "La palabra de Arrimadas no sólo depende de ella, también de sus diputados y muchos quieren salir"

De una moción a otra y voto porque me toca. Seguimos a vueltas con las mociones de censura. Después de Murcia, todavía pendiente su epílogo en el ayuntamiento de la capital murciana, asistimos al último capítulo del sainete en Castilla y León. Hace una semana los diputados de Ciudadanos salieron en bloque para dejar claro que en región no iba a prosperar la moción que había presentado el PSOE siguiendo la estela de Murcia.

MOCIONES DE CENSURA Y TRANSFUGUISMO

El Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco le dijo a Carlos Herrera que confiaba en la palabra de Inés Arrimadas. El problema está en que Inés Arrimadas, ahora mismo, no controla el partido o no todo el partido y su palabra no depende de ella sino de la voluntad de sus diputados y muchos tienen una voluntad de salir. Y se ha marchado una diputada en Castilla y León, María Montero pero conservando su acta, conservando su voto y así es como vuelve a tomar fuerza la moción de censura planteada por el PSOE. ¿Quién dice que en las próximas horas no haya más movimientos similares? Tal es la situación de descontrol, que la propia dirección de Ciudadanos ha pedido la reunión del pacto anti transfuguismo ante el riesgo de que salga adelante la moción lo que evidencia de forma clara que ni ellos mismos saben qué puede pasar. Si se al final se reúne ese pacto ¿alguien ve al PSOE frenando la moción que ha presentado el propio PSOE después del fiasco y ridículo de Murcia? El lunes se debate la moción en Castilla y León donde este fin de semana los nervios están a flor de piel.

Al final, sería el caso murciano pero al revés. Por cierto, entonces Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE, tildó de “tácticas mafiosas del PP” para comprar a los diputados díscolos de Murcia. Ahora que es el PSOE el que trata de buscar díscolos en Castilla y León ¿cómo se tilda el asunto?

ELECCIONES 4M

Mientras tanto, ciudadanos hay designado en Madrid como candidato a uno de los últimos nombres con peso específico dentro de la actual dirección, Edmundo Bal. Si sale elegido en las primarias, que aquí ya todo es posible, Bal será el encargado de salvar los muebles para las elecciones del 4 de Mayo.

Unas elecciones para las que el candidato de Podemos y todavía vicepresidente, Pablo Iglesias ya ha iniciado su campaña electoral y ha cargado contra la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso a quien vaticina incluso una condena. Que tiemble Rappel y que tiemble la presunción de inocencia, ya que estamos. ¿En qué se basa la afirmación de Iglesias? No sabemos si son los posos del café, una bola de cristal o que directamente así lo cree el vicepresidente, o que así lo presiente. Lo cierto es que no sabemos qué pasará en un futuro con Ayuso o con cualquier otro u otra, ni siquiera con el propio Iglesias que, en cambio, si tiene la sombra de la citación judicial por el caso Dina. A ver qué pasa cuando deje el aforamiento como diputado para entrar en campaña. Otro misterio del futuro.