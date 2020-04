Correas: "Abordar el caos de cifras 34 días después muestra hasta qué punto le faltan reflejos al Gobierno"

Audio

Con este sábado hemos tachado ya 35 días de confinamiento, de estado de alarma.

Y 34 días ha tardado el Gobierno en darse cuenta de que las cifras del coronavirus no cuadran y que es necesario un modelo común a la hora de tratar los datos que llegan de las comunidades autónomas. 34 días.

34 días desde que el Ministerio de Sanidad asumió el mando único de la crisis en virtud del Decreto de estado de alarma y ha pasado lo mismo de siempre, que hay 17 comunidades autónomas y cada una ha ido por libre a la hora de contabilizar las cifras, especialmente de fallecidos.

No diremos que es fácil, ni que era previsible, porque no es sencillo coordinar los datos, ni tampoco esta situación estaba prevista. Pero desde luego, que se haya tardado 34 días en mover y aclarar esta ficha fundamental, las cifras del número de fallecidos, demuestra hasta qué punto le faltan reflejos al Gobierno en general y al ministerio de Sanidad en particular. Un ministerio que lleva años, décadas, con las competencias delegadas y al que ahora le cuesta mover los resortes.

En todo este desfase en el número de fallecidos hay casos más evidente es el de Cataluña porque, por ejemplo, ha tenido en cuenta los datos de las funerarias y las cifras que aporta son mucho mayores, el doble de los decesos reconocidos por el ministerio. De 3.700 pueden llegar a 7000 fallecidos. Y en Madrid, donde oficialmente se contabilizan unos 7000 casos, la cifra real podría rondar los 13.000 fallecidos.

Con este panorama la cifra de fallecidos oficial es de 19.478 personas. Una cifra ya terrorífica que sin embargo podría ser mucho mayor.

Un cómputo más fiable podría esconder una realidad todavía más terrible de la que tenemos y se podría estar muy por encima de esa cifra oficial que ronda los 20.000 muertos. Salvador Illa, ministro de Sanidad reconoce los desfases y que las cifras no cuadran. Reclama más rigor a la hora de aportar los datos.

UNIFICACIÓN DE CRITERIO

34 días después, el BOE publica ahora una instrucción para unificar criterios y por ejemplo obliga desde ahora a las comunidades autónomas a comunicar todos los casos de fallecidos con coronavirus independientemente de si han muerto en hospitales, en residencias o en sus domicilios. A lo mejor el rigor empezaba por aquí, si se hubieran dejado las cosas claras desde el principio y por haber tardado 34 días en dar una orden conjunta.

Si este caos en las cifras es la información oficial que según el CIS de Tezanos habría que dar como única fiable... estamos “apañaos”.

Y es que hay descontrol con el número de fallecidos y hay descontrol con el número de infectados por el coronavirus aunque en este caso, el Gobierno no lo atribuye sólo a los datos de las comunidades autónomas sino también a las nuevas pruebas de detección que se están realizando.

Así que, oficialmente tenemos 188.000 casos de contagios en España y quizás el dato más fiable, los 73.000 recuperados, dados de alta.

Las cifras oficiales maquillan una realidad que puede ser mucho peor de la que vemos en las gráficas.

Los datos, aunque se queden cortos, si permiten hacer la estimación de que el la propagación del virus en España se ha frenado y por eso se empieza a hablar de los planes para afrontar las consecuencias de la pandemia.

Por eso conocer los datos de una manera lo más real posible es fundamental para saber cuándo y cómo revertir, poco a poco, las medias del estado de alarma, las medidas de confinamiento.

LA VUELTA A LA NORMALIDAD, EN DOS FASES

El Gobierno está lanzando algunas sondas. Por ejemplo que esa vuelta a la normalidad se haría en dos fases, una primera hasta el verano y una segunda hasta Navidades. Ya advierten de que sectores como el turismo, la cultura y el ocio van a tardar en retomar la normalidad y afrontarán "enormes dificultades" para poder reanudar su actividad. También desliza el mensaje de que se podría abrir la mano para que los niños salgan de casa de forma controlada... ya veremos.

Primero se tienen que aclarar con las cifras e incluso entre los miembros del Gobierno por ejemplo a la hora de abordar la Renta Mínima para personas y familias en situación vulnerable.

También se tienen que aclarar con la oposición a la hora de buscar acuerdos para afrontar la salida del coronavirus. Por lo pronto Pedro Sánchez y Pablo Casado han acordado un fecha de reunión. El próximo lunes, a las 11 de la mañana.

Sánchez tratará de convencer a Casado de que se sume a un pacto post coronavirus. La postura de Casado será la de evitar que cualquier acuerdo sea una especie de salvoconducto para que el Gobierno esquive las críticas o las responsabilidades por una gestión que suma errores de todo tipo.