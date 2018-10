Ángel Correas: "El Supremo se ha metido en un charco considerable al tratar el impuesto de las hipotecas"

Sábado en el que seguimos muy pendientes de la gota fría. La previsión de la AEMET mantiene a esta hora fuertes lluvias en la norte de la Comunidad Valenciana, y el sur Cataluña además y sobre todo, en la provincia de Málaga, ahora mismo en nivel rojo, y en Granada, Almería y Murcia, las 3 con nivel naranja.

No es por la lluvia abundante en la costa mediterránea pero el Tribunal Supremo se ha metido, el solito, en un charco considerable a la hora de tratar el impuesto de las hipotecas.

Todo empieza hace 2 días. El pasado jueves conocimos una sentencia del Supremo que establecía que son los bancos, y no los particulares, los que tienen que abonar el impuesto que se paga al formalizar una hipoteca. Este fallo además contradecía otra sentencia anterior de otra sala del mismo Supremo.

El mismo jueves los bancos se dieron un batacazo en la bolsa y miles de personas que habían pagado ese impuesto al firmar su hipoteca empezaron a plantearse la posibilidad de reclamar ese dinero que según el fallo, debía de haber abonado el banco. Es decir, esta nueva sentencia suponía miles y miles de reclamaciones, miles y miles de millones a devolver a los particulares y a pagar por los bancos.

Además, este nuevo fallo del Supremo implicaba que, en el futuro, otras sentencias sobre los mismos asuntos pueden seguir el mismo criterio. Dicho en otras palabras, puede crear jurisprudencia

Esto ocurrió el jueves y tal ha sido el revuelo social y económico que en una situación inédita, en 24 horas, ayer viernes, el Supremo ha decidido dejar en suspenso esa jurisprudencia y ahora van a revisar su decisión.

Es decir, que ahora mismo, esa sentencia que obliga a los bancos a pagar el impuesto sólo vale para el caso concreto que se estaba juzgando, un caso relacionado con la vivienda en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid. Por el momento y hasta que el Supremo se aclare con el asunto, esta sentencia NO se aplicará al resto de casos similares o las reclamaciones que se puedan hacer.

Esto es, en definitiva lo que tiene que decidir el Pleno del Supremo en una reunión de 31 magistrados que todavía no tiene fecha; si la nueva sentencia que obliga a los bancos a pagar ese impuesto de la hipoteca crea o no jurisprudencia, si se puede aplicar o no al resto de casos.

El asunto es importante porque como estamos diciendo las reclamaciones suponen millones de euros, que tendría que devolver Hacienda y que tendrían que abonar los bancos si se asumiera la sentencia, que eso tienen que decidir. Por lo pronto, un detalle. Grandes entidades financieras de este país, en sus páginas web, no dan ahora mismo información sobre sus condicionales hipotecarias. Alegan problemas técnicos...

Como decía en las series de televisión... continuará

También continúa la novela de suspense del Gobierno para sacar adelante los presupuestos.

Por ahora, solo los ha acordado con Podemos pero le sigue haciendo falta el voto de los nacionalistas del PNV y de los Independentistas del PdCAT y Esquerra...

En que se ha traducido todo esto: en otra situación inédita. Aunque lo nieguen desde el Gobierno, acabamos de ver a Pablo Iglesias ejerciendo de representante y emisario del ejecutivo para ir a la cárcel de Lledoners en Barcelona a reunirse con el preso, Oriol Junqueras acusado de rebelión. Acude para intentar lograr el apoyo de Esquerra para sacar adelante los presupuestos del gobierno de España, los de Sánchez. Menudo galimatías. La verdad es que, así dicho, parece irreal, un sueño de esos raros en los que no cuadra nada, pero está pasando. La negociación de los presupuestos de España acaba de pasar por la cárcel de Lledoners y los protagonistas son un preso y el líder de un partido que no forma parte del gobierno que tiene que aprobar los presupuestos.

Pablo Iglesias se ha reunido durante casi 3 horas con Junqueras y no ha conseguido nada más allá de pedir al gobierno que mueva ficha y tenga gestos con los presos independentistas. Ha puesto la pelota en el tejado de Pedro Sánchez

El problema es que Junqueras y compañía están en un proceso judicial en el que el gobierno ni debe, ni puede intervenir por aquello de la separación de poderes. Esto es básico, tan básico que sorprende que estas peticiones las haga un diputado del Congreso como lo es Pablo Iglesias.

Casi el mismo tiempo que iglesias visitaba a Junqueras, en Oviedo el rey Felipe VI encabezaba la entrega de los premios Princesa de Asturias. No ha hecho referencias a Cataluña pero sí ha hecho mención a la Constitución.