Ángel Correas: "El riesgo yihadista no ha desaparecido con la derrota “militar” del DAESH en Siria o Irak"

En esta España nuestra dominical pasa casi desapercibida en las portadas, otra noticia que tiene un punto inquietante. Puede parecer una operación anti terrorista más pero algunos elementos introducen matices llamativos e inquietantes.

La detención que ha llevado a cabo la Policía Nacional de un sujeto de 23 años en Parla (Madrid) considerado el responsable de una red de propaganda yihadista que se llamaba Muntasir Media. A través de esta plataforma producía y difundía vídeos con todo tipo de amenazas de atentados e incluso amenazas de muerte a un juez de la Audiencia Nacional.

Siendo importante la operación ya con estos elementos, lo preocupante viene cuando la Policía Nacional informa de que a este individuo, no sólo se le han encontrado vídeos sino el material, las sustancias químicas, que sirven para elaborar ese explosivo casero llamado la Madre de Satán. El mismo explosivo que preparaba la célula terrorista de Cataluña que luego atentó en las Ramblas.

Además, la Policía Nacional ha intervenido gran cantidad de material electrónico, teléfonos móviles manipulados, relojes modificados susceptibles de ser utilizados como temporizadores, una funda de chaleco antibala y una placa con balines pegados a modo de metralla. Esto en un domicilio de Parla, en Madrid. Con esta lista de materiales la hipótesis es que, este supuesto yihadista, a lo mejor no sólo pensaba en grabar vídeos sino que podría haber decidido protagonizarlos.

Este riesgo yihadista no ha desaparecido con la derrota “militar” del DAESH en Siria o Irak. Este riesgo pervive, en Siria y en Irak pero también en Francia, Alemania o España. Pervive sin fronteras. Suficientes motivos para no bajar la guardia. Ni un solo milímetro.

Y ahora sí. Vamos con el lío patrio. Vamos con ese triple salto con pirueta de doble tirabuzón hacia atrás. Si Albert Rivera fuera gimnasta podría ser oro olímpico pero es político y acaba de ejecutar una arriesgada maniobra para reubicar a su partido de cara a la próxima cita electoral del 10 de noviembre.

Hace seis meses Rivera se presentó con la premisa de no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, lo que le costó mas de una deserción en clave interna. Le dio más de un disgusto. Seis meses después, acude a las elecciones dejando la puerta del pacto con el PSOE abierta.

¿Qué ha cambiado?, pues objetivamente, están cambiado las encuestas en las que Ciudadanos pierde fuelle y desde este punto de vista lo lógico es que intente tapar la fuga y enderece el rumbo hacia el disputado centro al que ahora mismo también se está aproximando el Partido Popular.

Sin embargo, la mayor necesidad de cambio se debe, paradójicamente, a la posibilidad de que nada cambie. Es decir, que tras las elecciones del 10 de noviembre volvamos a estar en una situación de bloqueo político lo que ya sería algo inasumible social, política y hasta económicamente hablando.

El españolito de a pié está bastante harto, hastiado y cansado así que la estrategia, de todos los partidos que aspiran a ese centro político, pasa ahora por no aparecer como precursores de un nuevo bloqueo.

PP, PSOE y Ciudadanos van a gravitar en esta campaña en torno al centro político mientras en los extremos, Podemos se presentará como el partido que pueda evitar que Sánchez se entregue a PP y C's y VOX se presentará como la derecha firme que no se difumina en el centro.

Por cierto, hoy VOX vuelve a la madrileña Plaza de toros de vista Vista Alegre donde el año pasado eclosionó mediáticamente. Un año después, tienen presencia en varios parlamentos autonómicos, ayuntamientos y el Congreso. Para la formación de Santiago Abascal, éstas van ser también unas elecciones clave para confirmar su alternativa y para ver si han aprovechado o no su presencia en las instituciones.

Ahora mismo, observar los datos de las diferentes encuestas de las 2 últimas semanas dejan esta fotografía. El PSOE baja pero sería la primera fuerza política, el PP sube y se distancia de Ciudadanos que lucha por mantener el tercer puesto con Podemos a la espera de ver que efecto tiene el partido de Errejón y VOX se mantiene más o menos en lo que estaba, cerca de Podemos y Ciudadanos pero sin llegar a esa estimación de voto.

Es sólo una foto general y la clave parece estar, precisamente, en quienes no quieren salir en la foto electoral; la abstención. Puede que tenga que ver o no, pero mañana lunes acaba el plazo para darse de baja en el sistema de buzoneo electoral. Dicho de otro manera, si no quieres propaganda de los partidos en tu buzón tienes hasta mañana para darte de baja en la página del Instituto Nacional de Estadística, el INE.

Eso si, es necesario registrarse para obtener una clave que nos identifique... y una vez conseguida, es bastante sencillo. Se trata de cambiar una pestañita en el sistema. Este dato es bastante ilustrativo. Ahora mismo, el número de ciudadanos que se han dado de baja en la propaganda electoral postal para estas elecciones supera ya el medio millón. Para hacernos una idea, en la anterior cita electoral, del 28 de abril, apenas llegaron a las 80.000 personas.