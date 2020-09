Ángel Correas: "Quien mucho abarca poco aprieta"

Audio

"Domingo en el que Gobierno, Comunidad de Madrid y ayuntamientos se van a reunir para perfilar la mayor operación de confinamiento desde el final de estado de alarma. Mañana casi 860.000 personas residentes en algunos barrios de la capital y de 7 municipios de la región quedarán en situación de confinamiento salvo excepciones como ir a trabajar, ir a estudiar, al médico, al banco, a la farmacia, hacer la compra o cuidar de una persona dependiente.

A diferencia del confinamiento de marzo y abril. Ahora hay colegios, institutos, negocios abiertos, el transporte funcionando a pleno rendimiento. En estas condiciones, controlar la movilidad de casi un millón de personas es un reto que va a poner en sería tesitura la efectividad de las medidas anunciadas. Es como el refrán que dice, quien mucho abarca poco aprieta. Con lo cual, aunque comprobemos más presencia policial, la efectividad de estas medidas por mucho dispositivo que se anuncie va a depender en gran medida de lo de siempre. De la responsabilidad de cada cual y esto no se acuerda en ninguna reunión.

Tampoco en la que mañana van a mantener el presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer Sánchez apelaba a la unidad. Y la unidad es muy importante, claro. Pero también lo es la lealtad institucional fuera del cálculo político. Una cosa no puede darse sin la otra. Mañana tiene Sánchez una buena oportunidad para escenificar esa unidad real que reclama en su visita a la sede de la Comunidad de Madrid. Y la oportunidad también la tiene Díaz Ayuso.

Esta visita no debe y no puede derivar en un experimento más de marketing político. No puede ser otra colección de eslóganes y titulares cortos. No se puede volver a defraudar a la gente. Ni en Madrid ni en ningún sitio".