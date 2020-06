Ángel Correas: “En las playas abarrotadas de Barcelona ayer se pasó directamente de la Fase 2 al desfase”

Se cumplen 3 meses de estado de alarma y ya sólo nos queda un último empujón durante esta semana y se acabó, habrá otra cosa, pero no será esto. Lo que no llega es lo que oficialmente se califica como nueva normalidad y Galicia será mañana la primera región de España en acceder a ella.

GALICIA, PRIMERA COMUNIDAD EN PASAR A LA 'NUEVA NORMALIDAD'

Lo de normalidad significa que se volverá al estado anterior al 14 de marzo. Ya les gustaría a los gallegos. Ya nos gustaría al resto. ¿Cómo será la vida en Galicia desde mañana lunes? Pues la respuesta es también un avance de lo que podríamos vivir en el resto de España en las próximas semanas. Así que es bueno ir tomando nota.

Desde mañana Galicia se va a regir por las normas establecidas en el Real Decreto del Gobierno y que regula por ejemplo la obligatoriedad en el uso de mascarillas siempre que no podamos mantener una distancia interpersonal de metro y medio.

Además del Real Decreto, de aplicación Nacional desde el 21 de junio, la Xunta de Galicia publicó ayer una serie demedidaspara esta nueva normalidad. Medidas basadas, sobre todo, en porcentajes de aforo.

Se da por hecho que todo el mundo asume la distancia interpersonal de metro y medio, la higiene frecuente y el uso de mascarillas.

A partir de ahí, el porcentaje para el comercio minorista y en los centros comerciales se amplía en Galicia hasta el 75% del aforo. Eso sí, no habrá límite en los comercios de artículos de primera necesidad como alimentación, productos de higiene, farmacias o gasolineras, por ejemplo.

En la hostelería también se establece un límite del 75% en el interior de los bares y restaurantes gallegos y un 80% de ocupación permitida en las terrazas sin que las mesas puedan albergar en ningún caso más de 25 personas por grupo.

Los salones de bodas podrán llegar al 75% de su aforo si el banquete en cuestión es en el exterior y al 50% si es dentro del restaurante. En ningún caso se pueden tener más de 250 invitados.

La otra cara de la moneda son los velatorios que, desde mañana en Galicia, podrán albergar hasta 60 personas al aire libre y 30 en espacio cerrados.

Ahora que hablamos de entierros y bodas. Los lugares de culto en Galicia podrán habilitar el 75% del aforo, pero, por ejemplo, no habrá agua bendita o no se podrá besar o tocar objetos de culto. Así que si alguien tenía pensado dar el conocido abrazo al Apóstol Santiago, mejor que lo haga en otro momento. Ahora, no podrá ser.

A partir del 1 de julio pueden celebrarse fiestas y verbenas y reabrir discotecas y lugares de ocio nocturno. Además se permiten eventos y actos públicos con un máximo de 300 personas en espacios cerrados y 1000 al aire libre, y esto es importante, no sólo por las fiestas patronales sino también porque Galicia va a empezar en breve la campaña electoral para las elecciones regionales del 12 de julio. Y esa campaña tendrá mítines, y esos mítines, ésta limitación de aforo.

El decreto gallego estipula además que en los centros de trabajo no debe de compartirse material o por ejemplo que en los lavabos haya una persona por cada 4 metros cuadrado...

Estas son algunas medidas para nueva normalidad en Galicia y que, en poco tiempo, van a tener su réplica más o menos parecida en el resto de España. Eso sí, hasta la semana que viene, hasta el 21 de junio la movilidad en nuestro país sigue restringida por lo que la Guardia Civil vigilará estos 7 días lo accesos a Galicia desde las provincias limítrofes.

Galicia está abriendo el camino. Y ese camino es el que siguen el resto de autonomías, cada una a su ritmo.

LA DESESCALADA EN EL RETOS DE ESPAÑA

Mañana lunes hasta 13 regiones españolas amanecerán en la fase 3 de forma completa... esos presidentes regionales podrán gestionar las medidas de restricción y es, precisamente, lo que ha hecho el presidente de Valencia, Ximo Puig que ha diseñado, lo que llama una fase 3 avanzada. Permitirá el 100% de aforo en las terrazas con dos metros de distancia y eventos al aire libre con hasta 800 asistentes.

La Comunidad de Madridjunto con Barcelona y su área metropolitana, Lérida, y las provincias castellano leonesas de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria se quedan en Fase 2 durante esta semana.

Por cierto, esta Barcelona en FASE 2 ha dejado una de las imágenes del día. Una de sus playas abarrotada de gente, pero abarrotada como si fuera el mes de agosto. No es que se les haya ido la mano, es que parece que se les ha ido el brazo entero. A primera hora de la tarde tenía que acudir la policía para airear la situación e impedir el acceso. En estas playas de Barcelona ayer se pasó directamente de la Fase 2 al desfase.

Baleares está en Fase 3 y mañana inicia un proyecto vital para la adaptación del turismo a esta nueva situación determinada por el Coronavirus. Oficialmente, España no abrirá sus fronteras exteriores hasta el 1 de julio pero, a partir de mañana, casi 11 Mil turistas alemanes comenzarán a llegar, de forma escalonada, a los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca en un proyecto piloto.

Ninguno de ellos tendrá que hacer cuarentena como se exige a otros viajeros pero hay una serie de controles.

Estos turistas, deberán permanecer un mínimo de 5 días y un máximo de 14. No se les va a realizar prueba PCR salvo que presenten síntomas pero si que al llegar a España se les tomará la temperatura. Durante su estancia se les hará un seguimiento telefónico y si alguno da positivo, hay unos 150 rastreadores contratados para determinar sus movimientos y contactos.

Resulta llamativo que puedan llegar miles de alemanes a Baleares y que una persona que vive en Madrid o en Sevilla no pueda desplazarse todavía a Cáceres o a Ciudad Real a ver sus padres. Cosas de la desescalada.