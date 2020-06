Las discotecas, verbenas y fiestas populares podrían volver a Galicia el 1 de julio

A partir del uno de julio podría regresar las fiestas populares y las verbenas a Galicia. Posibilidad que se recoge en en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este 13 de junio que publica la normativa que regirá la nueva realidad a partir de este lunes, una vez se levante el estado de Alarma en vigor desde el pasado 14 de marzo y que amplía esta posible apertura a discotecas.

Según este texto, "Sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, a Administración autonómica poderá permitir o restablecemento, a partir do 1 de xullo, das seguintes actividades: establecementos que se destinen a ofrecer xogos e atraccións recreativas deseñados especificamente para público de idade igual ou inferior a 12 anos, espazos de xogo e entretemento, así como a celebración de festas infantís, os locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno, sen prexuízo da apertura das terrazas ao aire libre nos mesmos, e as festas, verbenas e outros eventos populares, así como as atraccións de feiras".

CONTINUA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA

El levantamiento del Estado de Alarma en Galicia a partir del 15 de junio no supondrá desactivar el Estado de Emergencia Sanitaria que la Xunta decretaba el 13 de marzo, por lo que continúa en manos de la administración autonómica la regulación de aforos, que se amplían en general hasta un 75 % para actividades de ocio, comerciales y deportivas, además de reservarse la potestad de "adoptar as medidas necesarias para a aplicación do presente acordo e poderá establecer, de acordo coa normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas adicionais ou complementarias ás previstas neste acordo que sexan necesarias", según el DOG.

SIN AGUA BENDITA NI COROS EN LAS IGLESIAS

Uno de los aspectos en los que se incide es en que todos los ciudadanosdeberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como evitar la exposición a esos riesgos.

De esta forma, la Xunta regula las actividades de todo tipo, desde las deportivas, a las cinegéticas o de pesca deportiva, pasando por las comerciales y las religiosas, donde, si bien el aforo de los centros de culto se amplía hasta el 75 %, siempre guardando las distancias de seguridad, se mantiene la prohibición de utilizar agua bendita, así como la participación de coros en las celebraciones religiosas.

TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO

La nueva realidad que entrará en vigor en Galicia este lunes permite ocupar todas las plazas en vehículos de hasta 9 pasajeros, en el caso del transporte público "poderán desprazarse tantas persoas como prazas teña o vehículo por cada fila adicional de asentos respecto da do condutor".

También se permitirá ocupar plazas a pie autorizadas en vehículos y embarcaciones de transporte público regular, discrecional y privado de viajeros, aunque procurado mantener la máxima distancia posible y reduciendo la capacidad de las plazas previstas para viajar de pie "en vehículos de clase I e A, a unha cuarta parte das prazas de pé, e nos de clase II, a un terzo das ditas prazas de pé". Recordando que el uso de mascarilla es obligatorio en todos los casos.

Incluidos los dos pasajeros que se permiten para motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L, si no conviven en el mismo domicilio. Además, se hará obligatorio el uso de guantes para los usuarios de motos destinados a uso compartido, incluido el pasajero, aunque se admitirán los guantes de protección de motoristas.

CENTROS SOCIALES E INTERVENCION EN RESIDENCIAS

Lo que no va a cambiar a partir del lunes el el cierre de escuelas infantiles y ludotecas, residencias de tiempo libre, albergues y campamentos juveniles dependientes de la Xunta, centros sociocomunitarios, centros de día o las "casas do maior" que continuarán cerradas hasta que no se dicte resolución de la "consellería competente".

En el texto que publica el DOG, se deja bien claro que la capacidad de inspeccionar y sancionar recae en la administración gallega.Y se reserva la posibilidad de intervenir en los centros residenciales de carácter público o privado, lo que le permitirá "Asumir ou controlar a asistencia sanitaria dos e das residentes co persoal sanitario propio da residencia,trasladar as/os residentes a outro recurso residencial, con independencia do seu carácter público ou privado e designar un empregado público para dirixir e coordinar a actividade asistencial destes centros", entre otras.

CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDADES

A la hora de regular este tipo de espacios y la actividad lectiva para el próximos curso 2020/2021, el DOG recoge ya algunos aspectos que se han dado a conocer estos últimos días. Por ejemplo, "Serán de obrigado cumprimento as normas sobre desinfección e prevención que determine en cada momento a autoridade sanitaria, tanto nos centros públicos como privados. Para os supostos en que non sexa posible gardar as distancias mínimas interpersoais que se determinen será obrigado o uso de máscara de protección, con excepción do nivel de educación infantil".

Se deja para más adelante la elaboración de un protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva por parte de la Consellería de Educación, al igual que en el sistema universitario, donde "as universidades aprobarán un protocolo en que se regulen para toda a actividade académica as medidas de prevención axeitadas para o retorno á actividade lectiva".

Consulta todo el documento del DOG aquí:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_gl.pdf