Zarzalejos analiza la sentencia del Supremo: un varapalo para el Gobierno que agita el escenario político

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', ha analizado la actualidad política marcada por la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado. Califica la resolución del Supremo como "histórica" porque, a su juicio, "establece con nitidez límites al poder y defiende los derechos civiles frente al abuso" de la institución.

Sin embargo, Zarzalejos ha señalado que la reacción no ha sido unánime, ya que "el Gobierno y sus socios" han planteado el asunto "como un pulso al poder judicial". Por ello, anticipa que "la batalla no haya terminado" y prevé un incidente de nulidad que será desestimado, como paso previo a un recurso de amparo ante el Constitucional".

El objetivo de esta maniobra, según el periodista, sería "forzar una resolución similar a la de los ERE de Andalucía", buscando que "Conde Pumpido reitere la intrusión de la justicia constitucional en la ordinaria". En cualquier caso, ha calificado la sentencia como "un varapalo para el Gobierno argumentado por el Supremo desde la legalidad más estricta".

El calendario electoral se acelera

En clave política, Zarzalejos también ha abordado la convocatoria de elecciones en Aragón, donde el PP se enfrenta a VOX. Ha defendido que tanto Azcón como previamente Guardiola "han actuado correctamente desde el punto de vista jurídico y político", ya que "sin presupuestos no se debe gobernar".

Su dirección es irresponsable, porque juega a dañar al PP, beneficiando así a Sánchez" José Antonio Zarzalejos

El periodista ha sido crítico con el partido de Abascal, cuya dirección ha calificado de "irresponsable" porque, en su opinión, "juega a dañar al PP, beneficiando así a Sánchez". Esta tensión explicaría que los populares secundaran una iniciativa del PSOE para investigar las finanzas de la fundación de VOX.

EFE Fotografía de archivo del fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida el pasado jueves del Tribunal Supremo

¿El final de la legislatura?

Finalmente, José Antonio Zarzalejos ha dejado en el aire la posibilidad de que el pleno de este jueves no solo sea el último del actual periodo de sesiones. "Todo el perfume es preelectoral", ha concluido, sugiriendo que podría ser también "el último de la legislatura".