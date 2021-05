Ángel Correas: "Un mes más para decidirse con AstraZeneca. No nos extrañemos de que la gente dude"

Audio

Seguimos a vueltas con la vacuna de AstraZeneca y la segunda dosis de la que están pendientes alrededor de 2 millones de españoles, en su mayoría personal de servicios esenciales, Fuerzas de Seguridad o docentes.

El Ministerio de Sanidad tenía que decidir este viernes qué hacer con esa segunda dosis simple y llanamente porque el tiempo estipulado para administrarla, 12 semanas, se agota. Este es el tiempo que recomienda el propio fabricante de las dosis y Agencia Europea del medicamento.

Sin embargo, Sanidad sigue sin tener un criterio claro sobre la decisión a tomar y ante la falta de tiempo, directamente, ha ampliado, eso, los tiempos. Los vacunados con la dosis de AstraZeneca tendrán que esperar 4 semanas más para saber qué soluciones les dan. Si les aplican la segunda de la misma marca, se quedan con una sola, o bien, si se le pone un segundo pinchazo de otra farmacéutica. Así seguimos, con esta incertidumbre y luego nos extrañamos de que la gente dude.

La opción preferida por Sanidad es la de utilizar dosis de otras marcas para completar la pauta y eso es lo que está investigando ahora mismo el Instituto de Salud Carlos III con el estudio COMBIVACS

Se trata de 600 voluntarios que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. A 400 de ellos ya les han administrado la de Pfizer y los resultados tardarán todavía 4 semanas. Las 4 semanas, justo, que se ha ampliado el plazo para tomar una decisión.

¿Qué están haciendo los países de nuestro entorno? Francia, Alemania, Finlandia o Suecia ya está completando la pauta con Pfizer. Por contra, Italia está administrando la segunda dosis de Oxford AstraZeneca a los ya vacunados.

A pesar de la incertidumbre, los cierto es que la campaña de vacunación a nivel nacional ha cogido un ritmo importante. Nuevo récord. España ha superado este viernes el medio millón de dosis de las vacunas contra la covid-19 inoculadas en un día, la cifra más alta desde el inicio de la campaña.

El número de inmunizados con la pauta completa supera los 4 millones y medio de personas y roza ya el 10 % de la población inmunizada. En España se han utilizado ya casi 12 millones de dosis y un 25 por cientos de los ciudadanos ha recibido alguna de ellas.

Lo cierto es que durante esta semana la incidencia acumulada del coronavirus en nuestro país ha bajado 5 puntos y se sitúan en una media nacional 229 casos por cada 100 Mil habitantes. Con diferencia la peor situación la tenemos en el País Vasco, por encima de los 500 casos y por detrás, al Comunidad de Madrid, Melilla y Navarra superando los 300.

Dos apuntes más del coronavirus. Desde este sábado reabren los pasos fronterizos con Portugal, se podrá entrar y salir del país vecino aunque la comunidad de turno, Extremadura, Castilla y León, o Galicia, por ejemplo, todavía estén con un cierre perimetral. En principio, este cierre regional no afectaría a la frontera con Portugal porque es una competencia del Estado y no del gobierno autonómico, aunque Galicia no comparte este criterio. Otra cosa más por aclarar.

Por otro lado, desde hoy sábado, también se impone una cuarentena obligatoria de 10 días a todas las personas procedentes de India ante la aparición allí de una nueva variante del coronavirus. Ayer India alcanzo un nuevo récord con más de 380 Mil contagios diarios y 3.500 muertes.

Díaz Ayuso ha conseguido llevar su campaña por donde ha querido

Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid afrontan la recta final de la campaña electoral que termina mañana. El martes se vota. Recordamos que el plazo para entregar el voto por correspondencia en las oficinas de Correos termina hoy a las 2 de la tarde. Nos podemos imaginar que esta modalidad de voto se ha disparado. Ha aumentado un 47 % respecto a las elecciones de 2019. 211.000 personas ha solicitado esta modalidad de voto para este 4 de mayo.

Isabel Díaz Ayuso mantiene velocidad de crucero y ha conseguido llevar su campaña por donde ha querido. Ha conseguido mantenerse al margen de polémicas. Al PSOE le ha pasado lo contrario, ha quedado a merced de paso que ha marcado Iglesias. Pedro Sánchez empezó con presencia permanente pero se ha ido diluyendo en la campaña socialista. Ahora el candidato Gabilondo cuenta con los ministros del PSOE en los mítines. Por ejemplo, el ministro de Transportes José Luis Ábalos. En su intervención aludía a la vida personal de la candidata del PP Díaz Ayuso.

Si el comentario lo hace alguien del PP o de VOX ya tendríamos el lío montado. De machismo para arriba. Pero ha sido Ábalos, del PSOE, así que risas y aplausos. No sé cuántos votos ha podido ganar el PSOE con la oratoria de chascarrillo de Ábalos.

La perspectiva electoral del Podemos no parece mucho mejor. No ha conseguido arrebatar el protagonismo a su propia escisión a Más Madrid y se van aireando los planes de Pablo Iglesias para montarse un proyecto mediático si la cosa no sale bien en estas elecciones. Él dice que va a permanecer en la Asamblea de Madrid hasta 2023. El martes, cuando abran las urnas, comenzaremos a salir de dudas.