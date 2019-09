Ángel Correas: "Huele a elecciones el 10N salvo milagro de última hora"

El pescado está casi todo vendido, o podrido por no venderlo a tiempo. Y huele a elecciones salvo milagro. Lo cierto es que la grave situación provocada por la gota fría ha roto la inercia política de las últimos meses. La negociación (o la no negociación) del PSOE y Unidas Podemos. Antes de que la DANA, la gota fría, se llevará por delante la agenda política, éste era el fin de semana en el que Pedro Sánchez iba a activar a sus líderes regionales de cara a una nueva convocatoria electoral porque el pescado está casi todo vendido, o podrido por no venderlo a tiempo. Y huele a elecciones el día 10 de noviembre salvo milagro de última hora.

Podemos busca ese milagro a la desesperada e incluso Pablo Iglesias apela a la mediación del Rey para que medie con Pedro Sánchez y el presidente en funciones acepte coalición. No deja de tener su gracia que el republicano convencido Iglesias busque la complicidad de Felipe VI para conseguir algo que él no ha conseguido en seis meses.

Lo cierto es que Iglesias ha hecho una última propuesta a la desesperada, un gobierno de coalición temporal, de prueba, y al PSOE poco menos que les ha entrado un ataque de risa. La portavoz del Gobierno la calificaba como de propuesta absurda.

Nueves días quedan para la fecha límite del 23 de septiembre. Este lunes y el martes, el Rey realiza las consultas a las diferentes fuerzas políticas y ese mismo martes podría decir si Sánchez va para candidato o no. Por lo pronto, un detalle. La Academia de la Televisión ha enviado una carta a los partidos para ir poniendo fecha a un posible debate electoral.

En definitiva que todos los partidos engrasan la maquinaria electoral aunque chirrían algunos engranajes. La semana pasada era Ciudadanos con los nombres que se bajan del carro de Rivera y este fin de semana las habas cuecen en el PP. La portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo había criticado la tibieza, decía, del PP en el País Vasco y su proyecto “fracasado” y desde el PP vasco la dura réplica denota que no les ha hecho ninguna gracia la crítica. El presidente en Vizcaya, Borja Semper,

En este clima llega hoy Pablo Casado a Vitoria para clausurar la convención del PP Vasco. Conviene que lleve algún extintor.