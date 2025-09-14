"Esperemos que no haya disturbios esta tarde"

En el entorno de la Fuente de la Cibeles de Madrid se apreciaba en la mañana de este domingo un fuerte dispositivo de seguridad, diseñado para prevenir problemas y disturbios en la última fase de la Vuelta Ciclista a España, que llega hoy a la capital.

Protestas pro palestina Dos detenidos por invadir el recorrido de la Vuelta en Valladolid

Tras varias jornadas de incidentes en distintos puntos de nuestra geografía por la presencia de manifestantes propalestinos, la capital se ha blindado para proteger a los deportistas. Gerardo del Rey, comisario principal de Seguridad Vial de la Policía Municipal de Madrid, explicaba en Fin de Semana que hay un grupo "importante de policías implicados, además de tener que cubrir todos los servicios de una ciudad como Madrid, muy viva en los fines de semana".

El de este año es el mayor dispositivo de seguridad para una Vuelta Ciclista que recuerda el comisario, que comentaba que el cuerpo dispone de unidades especiales en orden público y seguridad ciudadana que actúa en coordinación con la Policía Nacional, en previsión de disturbios: "Esperemos que no haya. O que los que haya sean controlables".

¿Qué tener en cuenta si vas a Madrid esta tarde?

"Hay que tener en cuenta que la Vuelta empieza las 16.40h desde Alalpardo y que en Madrid se están realizando cortes desde la madrugada para el montaje del circuito. Y a partir de las 17h se van a producir cortes necesarios para el paso de la carrera con lo que hasta la finalización, sobre las 20h, el tráfico se va a ver afectado".